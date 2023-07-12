Глава МИД Финляндии извинилась за слова министра финансов страны про Турцию
Глава МИД Финляндии Валтонен извинилась за слова министра финансов 15-летней давности
Флаги Финляндии. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 12 июл – РИА Новости. Глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен принесла извинения коллеге из Турции Хакану Фидану за неуместные слова 15-летней давности, написанные нынешним лидером партии "Истинные финны" и министром финансов Рииккой Пурра.
Выдержки из текстов Пурры, написанные в 2008 году в гостевой книге блога тогдашнего лидера националистической партии "Истинные финны" Юсси Халла-ахо, начали распространяться в социальных сетях с момента назначения Пурры главой минфина. В частности, в среду опубликованы архивные фрагменты, где Пурра использует выражение "турецкие обезьяны".
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"Я также передала извинения нашего правительства за неуместные замечания, сделанные несколько лет назад членом нашего нового правительства. Они не представляют наши ценности и никогда ими не будут. Финляндия ценит наши отношения с Турцией как в двустороннем порядке, так и в качестве союзника", - говорится в Twitter МИД Финляндии со ссылкой на слова Валтонен по итогам встречи с Фиданом в Вильнюсе.
Часть оппозиционных партий уже заявили о готовности провести голосование по вотуму доверия министру. Ранее, 28 июня, оппозиция проиграла в аналогичном голосовании по доверию министру экономического развития страны Вильгельму Юннила, замеченного в симпатиях к нацизму, который получил доверие парламента и ушел позднее с поста по собственному желанию.
Риикка Пурра и возглавляемая ею партия "Истинные финны", вошедшие в состав нынешнего, 77-го кабмина Финляндии, играют в нем образующую функцию, уход главы минфина с поста крайне маловероятен, это поставит под удар все правительство Петтери Орпо.