https://ria.ru/20230712/izvinenie-1883860499.html

Глава МИД Финляндии извинилась за слова министра финансов страны про Турцию

Глава МИД Финляндии извинилась за слова министра финансов страны про Турцию - РИА Новости, 12.07.2023

Глава МИД Финляндии извинилась за слова министра финансов страны про Турцию

Глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен принесла извинения коллеге из Турции Хакану Фидану за неуместные слова 15-летней давности,... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T22:37

2023-07-12T22:37

2023-07-12T22:45

в мире

финляндия

турция

хакан фидан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796779387_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_4b6b8b8c1058a478363ecb8f1df89f03.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 12 июл – РИА Новости. Глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен принесла извинения коллеге из Турции Хакану Фидану за неуместные слова 15-летней давности, написанные нынешним лидером партии "Истинные финны" и министром финансов Рииккой Пурра. Выдержки из текстов Пурры, написанные в 2008 году в гостевой книге блога тогдашнего лидера националистической партии "Истинные финны" Юсси Халла-ахо, начали распространяться в социальных сетях с момента назначения Пурры главой минфина. В частности, в среду опубликованы архивные фрагменты, где Пурра использует выражение "турецкие обезьяны". "Я также передала извинения нашего правительства за неуместные замечания, сделанные несколько лет назад членом нашего нового правительства. Они не представляют наши ценности и никогда ими не будут. Финляндия ценит наши отношения с Турцией как в двустороннем порядке, так и в качестве союзника", - говорится в Twitter МИД Финляндии со ссылкой на слова Валтонен по итогам встречи с Фиданом в Вильнюсе. Часть оппозиционных партий уже заявили о готовности провести голосование по вотуму доверия министру. Ранее, 28 июня, оппозиция проиграла в аналогичном голосовании по доверию министру экономического развития страны Вильгельму Юннила, замеченного в симпатиях к нацизму, который получил доверие парламента и ушел позднее с поста по собственному желанию. Риикка Пурра и возглавляемая ею партия "Истинные финны", вошедшие в состав нынешнего, 77-го кабмина Финляндии, играют в нем образующую функцию, уход главы минфина с поста крайне маловероятен, это поставит под удар все правительство Петтери Орпо.

https://ria.ru/20230612/nato-1877684461.html

финляндия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, финляндия, турция, хакан фидан