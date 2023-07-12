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Глава МИД Финляндии извинилась за слова министра финансов страны про Турцию - РИА Новости, 12.07.2023
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22:37 12.07.2023 (обновлено: 22:45 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/izvinenie-1883860499.html
Глава МИД Финляндии извинилась за слова министра финансов страны про Турцию
Глава МИД Финляндии извинилась за слова министра финансов страны про Турцию - РИА Новости, 12.07.2023
Глава МИД Финляндии извинилась за слова министра финансов страны про Турцию
Глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен принесла извинения коллеге из Турции Хакану Фидану за неуместные слова 15-летней давности,... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T22:37
2023-07-12T22:45
в мире
финляндия
турция
хакан фидан
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 июл – РИА Новости. Глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен принесла извинения коллеге из Турции Хакану Фидану за неуместные слова 15-летней давности, написанные нынешним лидером партии "Истинные финны" и министром финансов Рииккой Пурра. Выдержки из текстов Пурры, написанные в 2008 году в гостевой книге блога тогдашнего лидера националистической партии "Истинные финны" Юсси Халла-ахо, начали распространяться в социальных сетях с момента назначения Пурры главой минфина. В частности, в среду опубликованы архивные фрагменты, где Пурра использует выражение "турецкие обезьяны". "Я также передала извинения нашего правительства за неуместные замечания, сделанные несколько лет назад членом нашего нового правительства. Они не представляют наши ценности и никогда ими не будут. Финляндия ценит наши отношения с Турцией как в двустороннем порядке, так и в качестве союзника", - говорится в Twitter МИД Финляндии со ссылкой на слова Валтонен по итогам встречи с Фиданом в Вильнюсе. Часть оппозиционных партий уже заявили о готовности провести голосование по вотуму доверия министру. Ранее, 28 июня, оппозиция проиграла в аналогичном голосовании по доверию министру экономического развития страны Вильгельму Юннила, замеченного в симпатиях к нацизму, который получил доверие парламента и ушел позднее с поста по собственному желанию. Риикка Пурра и возглавляемая ею партия "Истинные финны", вошедшие в состав нынешнего, 77-го кабмина Финляндии, играют в нем образующую функцию, уход главы минфина с поста крайне маловероятен, это поставит под удар все правительство Петтери Орпо.
https://ria.ru/20230612/nato-1877684461.html
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в мире, финляндия, турция, хакан фидан
В мире, Финляндия, Турция, Хакан Фидан
Глава МИД Финляндии извинилась за слова министра финансов страны про Турцию

Глава МИД Финляндии Валтонен извинилась за слова министра финансов 15-летней давности

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии
Флаги Финляндии - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 июл – РИА Новости. Глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен принесла извинения коллеге из Турции Хакану Фидану за неуместные слова 15-летней давности, написанные нынешним лидером партии "Истинные финны" и министром финансов Рииккой Пурра.
Выдержки из текстов Пурры, написанные в 2008 году в гостевой книге блога тогдашнего лидера националистической партии "Истинные финны" Юсси Халла-ахо, начали распространяться в социальных сетях с момента назначения Пурры главой минфина. В частности, в среду опубликованы архивные фрагменты, где Пурра использует выражение "турецкие обезьяны".
«
"Я также передала извинения нашего правительства за неуместные замечания, сделанные несколько лет назад членом нашего нового правительства. Они не представляют наши ценности и никогда ими не будут. Финляндия ценит наши отношения с Турцией как в двустороннем порядке, так и в качестве союзника", - говорится в Twitter МИД Финляндии со ссылкой на слова Валтонен по итогам встречи с Фиданом в Вильнюсе.
Часть оппозиционных партий уже заявили о готовности провести голосование по вотуму доверия министру. Ранее, 28 июня, оппозиция проиграла в аналогичном голосовании по доверию министру экономического развития страны Вильгельму Юннила, замеченного в симпатиях к нацизму, который получил доверие парламента и ушел позднее с поста по собственному желанию.
Риикка Пурра и возглавляемая ею партия "Истинные финны", вошедшие в состав нынешнего, 77-го кабмина Финляндии, играют в нем образующую функцию, уход главы минфина с поста крайне маловероятен, это поставит под удар все правительство Петтери Орпо.
Флаги НАТО и Финляндии в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Финляндия завершила формальную интеграцию в НАТО
12 июня, 19:58
 
В миреФинляндияТурцияХакан Фидан
 
 
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