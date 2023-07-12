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СМИ: G7 согласовала рамочное соглашение о гарантиях безопасности Украине - РИА Новости, 12.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:18 12.07.2023 (обновлено: 16:22 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/garantii-1883757873.html
СМИ: G7 согласовала рамочное соглашение о гарантиях безопасности Украине
СМИ: G7 согласовала рамочное соглашение о гарантиях безопасности Украине - РИА Новости, 12.07.2023
СМИ: G7 согласовала рамочное соглашение о гарантиях безопасности Украине
Страны G7 согласовали рамочное соглашение о долгосрочных "гарантиях безопасности" Украине, сообщила газета Financial Times. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T15:18
2023-07-12T16:22
в мире
g7
специальная военная операция на украине
украина
киев
россия
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Страны G7 согласовали рамочное соглашение о долгосрочных "гарантиях безопасности" Украине, сообщила газета Financial Times.&quot;Страны G7 согласовали рамочное соглашение для предоставления долгосрочных гарантий безопасности Украине&quot;, — говорится в сообщении издания.Они предусматривают поставки современной военной техники, в том числе воздушной и морской. При этом Украина в обмен на гарантии обязуется провести реформы, в частности, обеспечить гражданский контроль над военными.Как подчеркнул сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия негативно относится к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".Как сообщила старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут, сегодня на саммите НАТО в Вильнюсе лидеры стран "Большой семерки" объявят о долгосрочных обязательствах по обеспечению безопасности Украины.По данным телеканала Sky News, документ предусматривает выделение Киеву военной техники, усиление обмена разведданными, расширение программ обучения военнослужащих ВСУ, а также развитие промышленных мощностей.Сегодня в Вильнюсе проходит второй день двухдневного саммита НАТО, на нем присутствует президент Украины Владимир Зеленский. Киевские власти не раз заявляли, что их не устроит никакой итог встречи, кроме ускоренного приема в альянс.В Кремле подчеркивают, что внимательно следят за ситуацией, и напоминают, что именно ориентация киевского режима на присоединение к НАТО стала одной из причин начала военной операции.
https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html
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в мире, g7, украина, киев, россия
В мире, G7, Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Россия
СМИ: G7 согласовала рамочное соглашение о гарантиях безопасности Украине

FT: в G7 согласовали рамочное соглашение о долгосрочных гарантиях безопасности Украине

© AP Photo / Paul EllisФлаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе
Флаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Paul Ellis
Флаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Страны G7 согласовали рамочное соглашение о долгосрочных "гарантиях безопасности" Украине, сообщила газета Financial Times.
«

"Страны G7 согласовали рамочное соглашение для предоставления долгосрочных гарантий безопасности Украине", — говорится в сообщении издания.

Они предусматривают поставки современной военной техники, в том числе воздушной и морской. При этом Украина в обмен на гарантии обязуется провести реформы, в частности, обеспечить гражданский контроль над военными.
Как подчеркнул сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия негативно относится к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".
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Как сообщила старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут, сегодня на саммите НАТО в Вильнюсе лидеры стран "Большой семерки" объявят о долгосрочных обязательствах по обеспечению безопасности Украины.
По данным телеканала Sky News, документ предусматривает выделение Киеву военной техники, усиление обмена разведданными, расширение программ обучения военнослужащих ВСУ, а также развитие промышленных мощностей.
Сегодня в Вильнюсе проходит второй день двухдневного саммита НАТО, на нем присутствует президент Украины Владимир Зеленский. Киевские власти не раз заявляли, что их не устроит никакой итог встречи, кроме ускоренного приема в альянс.
В Кремле подчеркивают, что внимательно следят за ситуацией, и напоминают, что именно ориентация киевского режима на присоединение к НАТО стала одной из причин начала военной операции.
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