https://ria.ru/20230712/garantii-1883757873.html

СМИ: G7 согласовала рамочное соглашение о гарантиях безопасности Украине

СМИ: G7 согласовала рамочное соглашение о гарантиях безопасности Украине - РИА Новости, 12.07.2023

СМИ: G7 согласовала рамочное соглашение о гарантиях безопасности Украине

Страны G7 согласовали рамочное соглашение о долгосрочных "гарантиях безопасности" Украине, сообщила газета Financial Times. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T15:18

2023-07-12T15:18

2023-07-12T16:22

в мире

g7

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Страны G7 согласовали рамочное соглашение о долгосрочных "гарантиях безопасности" Украине, сообщила газета Financial Times."Страны G7 согласовали рамочное соглашение для предоставления долгосрочных гарантий безопасности Украине", — говорится в сообщении издания.Они предусматривают поставки современной военной техники, в том числе воздушной и морской. При этом Украина в обмен на гарантии обязуется провести реформы, в частности, обеспечить гражданский контроль над военными.Как подчеркнул сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия негативно относится к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".Как сообщила старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут, сегодня на саммите НАТО в Вильнюсе лидеры стран "Большой семерки" объявят о долгосрочных обязательствах по обеспечению безопасности Украины.По данным телеканала Sky News, документ предусматривает выделение Киеву военной техники, усиление обмена разведданными, расширение программ обучения военнослужащих ВСУ, а также развитие промышленных мощностей.Сегодня в Вильнюсе проходит второй день двухдневного саммита НАТО, на нем присутствует президент Украины Владимир Зеленский. Киевские власти не раз заявляли, что их не устроит никакой итог встречи, кроме ускоренного приема в альянс.В Кремле подчеркивают, что внимательно следят за ситуацией, и напоминают, что именно ориентация киевского режима на присоединение к НАТО стала одной из причин начала военной операции.

https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html

https://ria.ru/20230712/reznikov-1883695380.html

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в мире, g7, украина, киев, россия