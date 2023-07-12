https://ria.ru/20230712/g7-1883753678.html

СМИ: страны G7 пообещали долгосрочную военную помощь Украине

СМИ: страны G7 пообещали долгосрочную военную помощь Украине - РИА Новости, 12.07.2023

СМИ: страны G7 пообещали долгосрочную военную помощь Украине

Страны "большой семерки" обещают оказывать долгосрочную военную помощь Украине, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T15:07

2023-07-12T15:07

2023-07-12T16:23

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Страны "большой семерки" обещают оказывать долгосрочную военную помощь Украине, передает агентство Франс Пресс."Мы будем работать с Украиной над... двусторонними долгосрочными обязательствами в сфере безопасности чтобы гарантировать устойчивые силы, способные защитить Украину сегодня и сдержать любую российскую агрессию в будущем", - приводит агентство слова из заявления стран "семерки".Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".

https://ria.ru/20230712/ukraina-1883701404.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, g7, в мире, ситуация в днр и лнр