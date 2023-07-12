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СМИ: страны G7 пообещали долгосрочную военную помощь Украине - РИА Новости, 12.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:07 12.07.2023 (обновлено: 16:23 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/g7-1883753678.html
СМИ: страны G7 пообещали долгосрочную военную помощь Украине
СМИ: страны G7 пообещали долгосрочную военную помощь Украине - РИА Новости, 12.07.2023
СМИ: страны G7 пообещали долгосрочную военную помощь Украине
Страны "большой семерки" обещают оказывать долгосрочную военную помощь Украине, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T15:07
2023-07-12T16:23
специальная военная операция на украине
украина
g7
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Страны "большой семерки" обещают оказывать долгосрочную военную помощь Украине, передает агентство Франс Пресс."Мы будем работать с Украиной над... двусторонними долгосрочными обязательствами в сфере безопасности чтобы гарантировать устойчивые силы, способные защитить Украину сегодня и сдержать любую российскую агрессию в будущем", - приводит агентство слова из заявления стран "семерки".Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".
https://ria.ru/20230712/ukraina-1883701404.html
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украина, g7, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, G7, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: страны G7 пообещали долгосрочную военную помощь Украине

AFP сообщило, что страны G7 пообещали долгосрочные поставки оружия Украине

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с гаубицей M777
Украинские военные с гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные с гаубицей M777. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Страны "большой семерки" обещают оказывать долгосрочную военную помощь Украине, передает агентство Франс Пресс.
"Мы будем работать с Украиной над... двусторонними долгосрочными обязательствами в сфере безопасности чтобы гарантировать устойчивые силы, способные защитить Украину сегодня и сдержать любую российскую агрессию в будущем", - приводит агентство слова из заявления стран "семерки".
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова заявила, что цена гарантий безопасности Украине от G7 известна
Вчера, 12:26
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаG7В миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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