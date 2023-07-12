https://ria.ru/20230712/evakuatsiya-1883657341.html

В Туапсинском районе Кубани эвакуировали тургруппу из-за ливней

В Туапсинском районе Кубани эвакуировали тургруппу из-за ливней - РИА Новости, 12.07.2023

В Туапсинском районе Кубани эвакуировали тургруппу из-за ливней

Туристическую группу в составе 40 человек, включая 37 детей, эвакуировали из леса в Туапсинском районе Кубани из-за сильных осадков и угрозы подтопления,... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T07:42

2023-07-12T07:42

2023-07-12T10:41

происшествия

туапсинский район

лабинск

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

туризм

новости - туризм

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КРАСНОДАР, 12 июл – РИА Новости. Туристическую группу в составе 40 человек, включая 37 детей, эвакуировали из леса в Туапсинском районе Кубани из-за сильных осадков и угрозы подтопления, сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС. По данным министерства, из-за сильных осадков на территории Туапсинского района - 144 миллиметра за три часа - произошел подъем уровней рек Нечепсухо, Шапсухо и Дефань, при этом реки находятся в русле. "Проведена эвакуация из лесного массива зарегистрированной туристической группы в количестве 40 человек, из них 37 детей (размещены в поселке Дефановка)", - говорится в сообщении. Отмечается, что туристов перевезут на автобусе в город Лабинск. Кроме того, существовала угроза подтопления трех населенных пунктов - поселков Тенгинка, Лермонтово и Новомихайловка. Спасатели эвакуируют маломобильных граждан в четыре пункта временного размещения. Ранее в пресс-службе Упрдор "Черноморье" сообщили, что движение на нескольких участках автомобильной дороги федерального значения М-4 "Дон" в Туапсинском районе перекрыто из-за подтоплений, сошедшего оползня и падения двух деревьев. Синоптики прогнозировали ливни и усиление ветра в Краснодарском крае, на территории региона также ожидали подъем уровня рек, штормовое предупреждение продлено до 12 июля.

https://ria.ru/20230712/shtorm-1883657208.html

https://ria.ru/20230711/uroven-1883415431.html

туапсинский район

лабинск

краснодарский край

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происшествия, туапсинский район, лабинск, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм