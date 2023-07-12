https://ria.ru/20230712/evakuatsiya-1883657341.html
В Туапсинском районе Кубани эвакуировали тургруппу из-за ливней
В Туапсинском районе Кубани эвакуировали тургруппу из-за ливней - РИА Новости, 12.07.2023
В Туапсинском районе Кубани эвакуировали тургруппу из-за ливней
Туристическую группу в составе 40 человек, включая 37 детей, эвакуировали из леса в Туапсинском районе Кубани из-за сильных осадков и угрозы подтопления,... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T07:42
2023-07-12T07:42
2023-07-12T10:41
происшествия
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лабинск
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КРАСНОДАР, 12 июл – РИА Новости. Туристическую группу в составе 40 человек, включая 37 детей, эвакуировали из леса в Туапсинском районе Кубани из-за сильных осадков и угрозы подтопления, сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС. По данным министерства, из-за сильных осадков на территории Туапсинского района - 144 миллиметра за три часа - произошел подъем уровней рек Нечепсухо, Шапсухо и Дефань, при этом реки находятся в русле. "Проведена эвакуация из лесного массива зарегистрированной туристической группы в количестве 40 человек, из них 37 детей (размещены в поселке Дефановка)", - говорится в сообщении. Отмечается, что туристов перевезут на автобусе в город Лабинск. Кроме того, существовала угроза подтопления трех населенных пунктов - поселков Тенгинка, Лермонтово и Новомихайловка. Спасатели эвакуируют маломобильных граждан в четыре пункта временного размещения. Ранее в пресс-службе Упрдор "Черноморье" сообщили, что движение на нескольких участках автомобильной дороги федерального значения М-4 "Дон" в Туапсинском районе перекрыто из-за подтоплений, сошедшего оползня и падения двух деревьев. Синоптики прогнозировали ливни и усиление ветра в Краснодарском крае, на территории региона также ожидали подъем уровня рек, штормовое предупреждение продлено до 12 июля.
https://ria.ru/20230712/shtorm-1883657208.html
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происшествия, туапсинский район, лабинск, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
Происшествия, Туапсинский район, Лабинск, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Туризм, Новости - Туризм
В Туапсинском районе Кубани эвакуировали тургруппу из-за ливней
МЧС: в Туапсинском районе Кубани эвакуировали тургруппу из 40 человек из-за ливней
КРАСНОДАР, 12 июл – РИА Новости. Туристическую группу в составе 40 человек, включая 37 детей, эвакуировали из леса в Туапсинском районе Кубани из-за сильных осадков и угрозы подтопления, сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС.
По данным министерства, из-за сильных осадков на территории Туапсинского района - 144 миллиметра за три часа - произошел подъем уровней рек Нечепсухо, Шапсухо и Дефань, при этом реки находятся в русле.
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за мощных дождей
"Проведена эвакуация из лесного массива зарегистрированной туристической группы в количестве 40 человек, из них 37 детей (размещены в поселке Дефановка)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что туристов перевезут на автобусе в город Лабинск
. Кроме того, существовала угроза подтопления трех населенных пунктов - поселков Тенгинка, Лермонтово и Новомихайловка. Спасатели эвакуируют маломобильных граждан в четыре пункта временного размещения.
Ранее в пресс-службе Упрдор "Черноморье" сообщили, что движение на нескольких участках автомобильной дороги федерального значения М-4 "Дон" в Туапсинском районе перекрыто из-за подтоплений, сошедшего оползня и падения двух деревьев.
Синоптики прогнозировали ливни и усиление ветра в Краснодарском крае
, на территории региона также ожидали подъем уровня рек, штормовое предупреждение продлено до 12 июля.
Вода в реках Кубани и Черноморья может подняться до опасного уровня