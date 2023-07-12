https://ria.ru/20230712/bayden-1883811722.html

В Госдуме отреагировали на заявление Байдена о системе обороны для Украины

В Госдуме отреагировали на заявление Байдена о системе обороны для Украины - РИА Новости, 12.07.2023

В Госдуме отреагировали на заявление Байдена о системе обороны для Украины

Заявление президента США Джо Байдена о системе обороны для Украины - подтверждение, что РФ "воюет" не с Украиной, речь идет о фактическом закреплении военной... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T18:02

2023-07-12T18:02

2023-07-12T18:02

специальная военная операция на украине

джо байден

сергей лавров

единая россия

госдума рф

нато

украина

россия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена о системе обороны для Украины - подтверждение, что РФ "воюет" не с Украиной, речь идет о фактическом закреплении военной накачки, заявил РИА новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов. Ранее Байден заявил, что страны НАТО на саммите альянса в Вильнюсе договорились помочь Украине выстроить мощную систему обороны "на суше, в воздухе и море". "Фактически речь идёт о юридическом закреплении того, что уже существует на практике. Военная накачка Украины проводится с энтузиазмом сумасшедшего, который пилит сук под собой. Военная присяга НАТО стала более публичной. Для нас это только новое подтверждение, что мы воюем вовсе не с Украиной", - сказал Морозов. Он отметил, что интересно посмотреть, что будет, когда гарантии НАТО "рассыпятся под нашими ударами". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230711/ukraina-1883492411.html

https://ria.ru/20230711/ssha-1883455540.html

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джо байден, сергей лавров, единая россия, госдума рф, нато, украина, россия, сша