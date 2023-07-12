https://ria.ru/20230712/bayden-1883808157.html

"Позор Америки". Заявление Байдена Эрдогану шокировало британцев

"Позор Америки". Заявление Байдена Эрдогану шокировало британцев - РИА Новости, 12.07.2023

"Позор Америки". Заявление Байдена Эрдогану шокировало британцев

Читатели британского издания Daily Mail обвинили президента США Джо Байдена в подтасовке результатов выборов и желании сделать это снова в 2024 году. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T17:48

2023-07-12T17:48

2023-07-12T18:48

в мире

сша

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реджеп тайип эрдоган

джо байден

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail обвинили президента США Джо Байдена в подтасовке результатов выборов и желании сделать это снова в 2024 году.Такую реакцию вызвало заявление американского лидера на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, которому он пообещал встречаться в текущих статусах в течение пяти следующих лет."В прошлый раз ему (Байдену. — Прим. ред.) ничего за это не было, поэтому он сделает это еще раз. Когда вы, американцы, страна свободы и самая великая демократия, положите конец этому?" — поинтересовался пользователь the truthsayer1."Джо знает, что голоса уже подсчитаны", — прокомментировал Jorge Timuri."Если его хорошо попросить, он предоставит результаты голосования в каждом штате", — сыронизировал Tom."Байден — это позор Америки. Конечно, это не его вина. Его поставили как президента-марионетку, чтобы отвлекать внимание от тех, кто действительно правит страной. Старый Джо не может самостоятельно принимать решения", — выразил мнение NoBullHere."Америка постепенно превращается в диктаторское государство с одной партией у руля. Уже слишком поздно, чтобы это остановить", — подытожил Libs-are-liars.По последним данным аналитического сайта FiveThirtyEight, Байдена поддерживают 40,5 процента американских избирателей. При этом его работу не одобряют 54,4 процента опрошенных.

https://ria.ru/20230711/vstrecha-1883618197.html

https://ria.ru/20230708/politika-1882596440.html

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в мире, сша, америка, реджеп тайип эрдоган, джо байден