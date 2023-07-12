https://ria.ru/20230712/asean-1883730378.html

В Джакарте начались переговоры Сергея Лаврова и главы АСЕАН

В Джакарте начались переговоры Сергея Лаврова и главы АСЕАН - РИА Новости, 12.07.2023

В Джакарте начались переговоры Сергея Лаврова и главы АСЕАН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в начале переговоров в Джакарте подарил генсеку АСЕАН Као Ким Хорну матрешку с его изображением. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T14:28

2023-07-12T14:28

2023-07-12T14:31

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ДЖАКАРТА, 12 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в начале переговоров в Джакарте подарил генсеку АСЕАН Као Ким Хорну матрешку с его изображением. "Все предыдущие генеральные секретари (получали такую матрешку). Это символы нашей кооперации. Но с каждым генеральным секретарем их делают все больше по размеру", - сказал Лавров, вручая матрешку, и поздравил генсека АСЕАН со вступлением в должность. Као Ким Хорн поблагодарил его за подарок и за приглашение посетить Россию.

https://ria.ru/20230712/asean-1883712760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джакарта, россия, сергей лавров, экономическое сообщество асеан