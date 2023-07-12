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В Джакарте начались переговоры Сергея Лаврова и главы АСЕАН - РИА Новости, 12.07.2023
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14:28 12.07.2023 (обновлено: 14:31 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/asean-1883730378.html
В Джакарте начались переговоры Сергея Лаврова и главы АСЕАН
В Джакарте начались переговоры Сергея Лаврова и главы АСЕАН - РИА Новости, 12.07.2023
В Джакарте начались переговоры Сергея Лаврова и главы АСЕАН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в начале переговоров в Джакарте подарил генсеку АСЕАН Као Ким Хорну матрешку с его изображением. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T14:28
2023-07-12T14:31
в мире
джакарта
россия
сергей лавров
экономическое сообщество асеан
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ДЖАКАРТА, 12 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в начале переговоров в Джакарте подарил генсеку АСЕАН Као Ким Хорну матрешку с его изображением. "Все предыдущие генеральные секретари (получали такую матрешку). Это символы нашей кооперации. Но с каждым генеральным секретарем их делают все больше по размеру", - сказал Лавров, вручая матрешку, и поздравил генсека АСЕАН со вступлением в должность. Као Ким Хорн поблагодарил его за подарок и за приглашение посетить Россию.
https://ria.ru/20230712/asean-1883712760.html
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в мире, джакарта, россия, сергей лавров, экономическое сообщество асеан
В мире, Джакарта, Россия, Сергей Лавров, Экономическое сообщество АСЕАН
В Джакарте начались переговоры Сергея Лаврова и главы АСЕАН

Глава МИД Лавров подарил генсеку АСЕАН Као Ким Хорну матрешку с его изображением

© Пресс-служба МИД РоссииНа встрече с Генеральным секретарем АСЕАН Као Ким Хурном Сергей Лавров подарил ему матрешку. Кадр видео
На встрече с Генеральным секретарем АСЕАН Као Ким Хурном Сергей Лавров подарил ему матрешку. Кадр видео
© Пресс-служба МИД России
Читать ria.ru в
ДЖАКАРТА, 12 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в начале переговоров в Джакарте подарил генсеку АСЕАН Као Ким Хорну матрешку с его изображением.
"Все предыдущие генеральные секретари (получали такую матрешку). Это символы нашей кооперации. Но с каждым генеральным секретарем их делают все больше по размеру", - сказал Лавров, вручая матрешку, и поздравил генсека АСЕАН со вступлением в должность.
Као Ким Хорн поблагодарил его за подарок и за приглашение посетить Россию.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Россия поддержит Индонезию как председателя АСЕАН, заявил Лавров
Вчера, 13:11
 
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