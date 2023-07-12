https://ria.ru/20230712/asean-1883730378.html
В Джакарте начались переговоры Сергея Лаврова и главы АСЕАН
В Джакарте начались переговоры Сергея Лаврова и главы АСЕАН - РИА Новости, 12.07.2023
В Джакарте начались переговоры Сергея Лаврова и главы АСЕАН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в начале переговоров в Джакарте подарил генсеку АСЕАН Као Ким Хорну матрешку с его изображением. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T14:28
2023-07-12T14:28
2023-07-12T14:31
в мире
джакарта
россия
сергей лавров
экономическое сообщество асеан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883729887_0:236:1609:1141_1920x0_80_0_0_1b31749a9e6d00b9772ad18b07c43598.jpg
ДЖАКАРТА, 12 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в начале переговоров в Джакарте подарил генсеку АСЕАН Као Ким Хорну матрешку с его изображением. "Все предыдущие генеральные секретари (получали такую матрешку). Это символы нашей кооперации. Но с каждым генеральным секретарем их делают все больше по размеру", - сказал Лавров, вручая матрешку, и поздравил генсека АСЕАН со вступлением в должность. Као Ким Хорн поблагодарил его за подарок и за приглашение посетить Россию.
https://ria.ru/20230712/asean-1883712760.html
джакарта
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883729887_0:121:1608:1327_1920x0_80_0_0_1d7e6f2fbbeee3d817262929b5dec606.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джакарта, россия, сергей лавров, экономическое сообщество асеан
В мире, Джакарта, Россия, Сергей Лавров, Экономическое сообщество АСЕАН
В Джакарте начались переговоры Сергея Лаврова и главы АСЕАН
Глава МИД Лавров подарил генсеку АСЕАН Као Ким Хорну матрешку с его изображением
ДЖАКАРТА, 12 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в начале переговоров в Джакарте подарил генсеку АСЕАН Као Ким Хорну матрешку с его изображением.
"Все предыдущие генеральные секретари (получали такую матрешку). Это символы нашей кооперации. Но с каждым генеральным секретарем их делают все больше по размеру", - сказал Лавров, вручая матрешку, и поздравил генсека АСЕАН со вступлением в должность.
Као Ким Хорн поблагодарил его за подарок и за приглашение посетить Россию.
Россия поддержит Индонезию как председателя АСЕАН, заявил Лавров