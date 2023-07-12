https://ria.ru/20230712/altay-1883748966.html

Алтайский край запросил дополнительные деньги на средства реабилитации

Алтайский край запросил дополнительные деньги на средства реабилитации - РИА Новости, 12.07.2023

Алтайский край запросил дополнительные деньги на средства реабилитации

Глава Алтайского края Виктор Томенко попросил у правительства РФ дополнительные деньги на подорожавшие средства реабилитации для инвалидов региона. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T14:59

2023-07-12T14:59

2023-07-12T14:59

алтайский край

барнаул

антон котяков

россия

виктор томенко

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БАРНАУЛ, 12 июл - РИА Новости. Глава Алтайского края Виктор Томенко попросил у правительства РФ дополнительные деньги на подорожавшие средства реабилитации для инвалидов региона. "Забота о людях с ограниченными возможностями и о нашем старшем поколении — важный приоритет в нашей работе. Обсудил улучшение условий их жизни на встрече с министром труда и соцзащиты РФ Антоном Котяковым, поблагодарил его за поддержку наших инициатив. Люди с ограниченными возможностями — и взрослые, и дети — нуждаются в средствах реабилитации. В этом году на закупку всего необходимого мы направили на 20% больше — около 536 миллионов рублей. Но из-за роста цен, изменения логистики из-за отказа поставок по ряду компаний до конца года понадобится дополнительное финансирование. Чтобы полностью закрыть потребность в средствах реабилитации, направили заявку на дополнительные средства в правительство", - написал Томенко в своем телеграм-канале. Глава края отметил, что рассчитывает получить дополнительную помощь на это важное направление. "Также на встрече с главой Минтруда обсудили проект корпуса нового типа на 80 мест в Центральном доме-интернате, строительство которого мы планируем завершить в 2025 году. Проект стоимостью около 640 миллионов рублей ранее уже был одобрен, мы подтвердили получение 530 миллионов на него в виде федеральной поддержки", - отметил Томенко. Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков работает в среду в Алтайском крае. Он посетил завод "Сибэнергомаш", расположенный в Барнауле кадровый центр "Работа России", барнаульский филиал "Московского протезно-ортопедического предприятия".

https://ria.ru/20230706/pomosch-1882605194.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

барнаул, антон котяков, россия, виктор томенко