https://ria.ru/20230712/altay-1883748966.html
Алтайский край запросил дополнительные деньги на средства реабилитации
Алтайский край запросил дополнительные деньги на средства реабилитации - РИА Новости, 12.07.2023
Алтайский край запросил дополнительные деньги на средства реабилитации
Глава Алтайского края Виктор Томенко попросил у правительства РФ дополнительные деньги на подорожавшие средства реабилитации для инвалидов региона. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T14:59
2023-07-12T14:59
2023-07-12T14:59
алтайский край
барнаул
антон котяков
россия
виктор томенко
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БАРНАУЛ, 12 июл - РИА Новости. Глава Алтайского края Виктор Томенко попросил у правительства РФ дополнительные деньги на подорожавшие средства реабилитации для инвалидов региона. "Забота о людях с ограниченными возможностями и о нашем старшем поколении — важный приоритет в нашей работе. Обсудил улучшение условий их жизни на встрече с министром труда и соцзащиты РФ Антоном Котяковым, поблагодарил его за поддержку наших инициатив. Люди с ограниченными возможностями — и взрослые, и дети — нуждаются в средствах реабилитации. В этом году на закупку всего необходимого мы направили на 20% больше — около 536 миллионов рублей. Но из-за роста цен, изменения логистики из-за отказа поставок по ряду компаний до конца года понадобится дополнительное финансирование. Чтобы полностью закрыть потребность в средствах реабилитации, направили заявку на дополнительные средства в правительство", - написал Томенко в своем телеграм-канале. Глава края отметил, что рассчитывает получить дополнительную помощь на это важное направление. "Также на встрече с главой Минтруда обсудили проект корпуса нового типа на 80 мест в Центральном доме-интернате, строительство которого мы планируем завершить в 2025 году. Проект стоимостью около 640 миллионов рублей ранее уже был одобрен, мы подтвердили получение 530 миллионов на него в виде федеральной поддержки", - отметил Томенко. Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков работает в среду в Алтайском крае. Он посетил завод "Сибэнергомаш", расположенный в Барнауле кадровый центр "Работа России", барнаульский филиал "Московского протезно-ортопедического предприятия".
https://ria.ru/20230706/pomosch-1882605194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
барнаул, антон котяков, россия, виктор томенко
Алтайский край, Барнаул, Антон Котяков, Россия, Виктор Томенко
Алтайский край запросил дополнительные деньги на средства реабилитации
Глава Алтайского края Томенко попросил дополнительные деньги на средства реабилитации
БАРНАУЛ, 12 июл - РИА Новости.
Глава Алтайского края Виктор Томенко попросил
у правительства РФ дополнительные деньги на подорожавшие средства реабилитации для инвалидов региона.
"Забота о людях с ограниченными возможностями и о нашем старшем поколении — важный приоритет в нашей работе. Обсудил улучшение условий их жизни на встрече с министром труда и соцзащиты РФ Антоном Котяковым, поблагодарил его за поддержку наших инициатив. Люди с ограниченными возможностями — и взрослые, и дети — нуждаются в средствах реабилитации. В этом году на закупку всего необходимого мы направили на 20% больше — около 536 миллионов рублей. Но из-за роста цен, изменения логистики из-за отказа поставок по ряду компаний до конца года понадобится дополнительное финансирование. Чтобы полностью закрыть потребность в средствах реабилитации, направили заявку на дополнительные средства в правительство", - написал Томенко в своем телеграм-канале.
Глава края отметил, что рассчитывает получить дополнительную помощь на это важное направление.
"Также на встрече с главой Минтруда обсудили проект корпуса нового типа на 80 мест в Центральном доме-интернате, строительство которого мы планируем завершить в 2025 году. Проект стоимостью около 640 миллионов рублей ранее уже был одобрен, мы подтвердили получение 530 миллионов на него в виде федеральной поддержки", - отметил Томенко.
Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков работает в среду в Алтайском крае. Он посетил завод "Сибэнергомаш", расположенный в Барнауле кадровый центр "Работа России", барнаульский филиал "Московского протезно-ортопедического предприятия".
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