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Зеленский критикой НАТО хочет выпросить побольше ресурсов, считает эксперт - РИА Новости, 11.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:54 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/zelenskiy-1883628111.html
Зеленский критикой НАТО хочет выпросить побольше ресурсов, считает эксперт
Зеленский критикой НАТО хочет выпросить побольше ресурсов, считает эксперт - РИА Новости, 11.07.2023
Зеленский критикой НАТО хочет выпросить побольше ресурсов, считает эксперт
Единственная причина "истерики" Владимира Зеленского в адрес НАТО заключается в желании успеть выдавить из Запада побольше ресурсов, ведь Киев изначально... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T21:54
2023-07-11T21:54
специальная военная операция на украине
киев
вильнюс
украина
владимир зеленский
нато
владимир батюк
российская академия наук
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Единственная причина "истерики" Владимира Зеленского в адрес НАТО заключается в желании успеть выдавить из Запада побольше ресурсов, ведь Киев изначально понимал, что не получит приглашение в альянс на текущем саммите, заявил РИА Новости руководитель Центра региональных аспектов военной политики США Института США и Канады РАН Владимир Батюк. Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО, по его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс. Guardian со ссылкой на источники в альянсе сообщило, что Зеленский, по-видимому, пытался убедить лидеров стран НАТО изменить итоговое заявление начавшегося в Вильнюсе саммита. "Это очередная истерика киевских властей, которые пытаются чего-то добиться от своих западных партнеров. На Западе очень многие устали от Украины, есть много людей, которые считают, что этот конфликт надо заканчивать. В Киеве это понимают и пытаются за оставшиеся время извлечь как можно больше ресурсов из своих союзников, которые помогут потом обеспечить лидерам режима безбедную жизнь на том же Западе", - сказал Батюк. Он отметил, что другой подоплеки в "истерии" Зеленского нет, потому что еще до саммита в Вильнюсе он знал о том, что НАТО не собирается предоставить членство Киеву в альянсе прямо сейчас. Страны НАТО в целом не заинтересованы в предоставлении статуса члена альянса Украине, которая стала марионеткой в руках Запада в борьбе с Россией, полагает собеседник агентства. "Никаких обязательств в отношении Украины они не берут. Украина и ее жители – это всего лишь расходный материал, который используется для ослабления России, подрыва ее влияния на международной арене. Именно этим объясняется продолжение западной помощи киевскому режиму", - добавил эксперт. По его словам, решения о завершении военной помощи Киева будут приниматься в зависимости от исхода ситуации на поле боя, если Киев потерпит поражение, а затраты не окупятся, украинская сторона может потерять своих партнеров в западных странах. "Когда на Западе сочтут, что овчинка выделки не стоит, эти вложения не окупаются, там так же быстро забудут про Украину, как когда-то забыли про Афганистан. Все будет зависеть от ситуации на поле боя, если на Западе решат, что Украина эту войну поигрывает, там очень быстро найдут способ об этой Украине забыть и переключиться на что-нибудь еще", - заключил он. Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса как перспективы членства Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.
https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html
https://ria.ru/20230710/zelenskiy-1883132133.html
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киев, вильнюс, украина, владимир зеленский, нато, владимир батюк, российская академия наук, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вильнюс, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Владимир Батюк, Российская академия наук, В мире
Зеленский критикой НАТО хочет выпросить побольше ресурсов, считает эксперт

Эксперт Батюк: Зеленский критикой НАТО хочет выпросить у Запада как можно больше ресурсов

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Единственная причина "истерики" Владимира Зеленского в адрес НАТО заключается в желании успеть выдавить из Запада побольше ресурсов, ведь Киев изначально понимал, что не получит приглашение в альянс на текущем саммите, заявил РИА Новости руководитель Центра региональных аспектов военной политики США Института США и Канады РАН Владимир Батюк.
Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО, по его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс. Guardian со ссылкой на источники в альянсе сообщило, что Зеленский, по-видимому, пытался убедить лидеров стран НАТО изменить итоговое заявление начавшегося в Вильнюсе саммита.
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Украинский Тянитолкай: Киев завел НАТО в тупик
10 июля, 08:00
"Это очередная истерика киевских властей, которые пытаются чего-то добиться от своих западных партнеров. На Западе очень многие устали от Украины, есть много людей, которые считают, что этот конфликт надо заканчивать. В Киеве это понимают и пытаются за оставшиеся время извлечь как можно больше ресурсов из своих союзников, которые помогут потом обеспечить лидерам режима безбедную жизнь на том же Западе", - сказал Батюк.
Он отметил, что другой подоплеки в "истерии" Зеленского нет, потому что еще до саммита в Вильнюсе он знал о том, что НАТО не собирается предоставить членство Киеву в альянсе прямо сейчас.
Страны НАТО в целом не заинтересованы в предоставлении статуса члена альянса Украине, которая стала марионеткой в руках Запада в борьбе с Россией, полагает собеседник агентства. "Никаких обязательств в отношении Украины они не берут. Украина и ее жители – это всего лишь расходный материал, который используется для ослабления России, подрыва ее влияния на международной арене. Именно этим объясняется продолжение западной помощи киевскому режиму", - добавил эксперт.
По его словам, решения о завершении военной помощи Киева будут приниматься в зависимости от исхода ситуации на поле боя, если Киев потерпит поражение, а затраты не окупятся, украинская сторона может потерять своих партнеров в западных странах.
"Когда на Западе сочтут, что овчинка выделки не стоит, эти вложения не окупаются, там так же быстро забудут про Украину, как когда-то забыли про Афганистан. Все будет зависеть от ситуации на поле боя, если на Западе решат, что Украина эту войну поигрывает, там очень быстро найдут способ об этой Украине забыть и переключиться на что-нибудь еще", - заключил он.
Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса как перспективы членства Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.
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Зеркало для Зеленского: американские марионетки обречены
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Специальная военная операция на УкраинеКиевВильнюсУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОВладимир БатюкРоссийская академия наукВ мире
 
 
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