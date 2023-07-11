https://ria.ru/20230711/zelenskiy-1883550872.html

СМИ: хамство Зеленского в адрес НАТО разозлило западных дипломатов

СМИ: хамство Зеленского в адрес НАТО разозлило западных дипломатов - РИА Новости, 11.07.2023

СМИ: хамство Зеленского в адрес НАТО разозлило западных дипломатов

Западных дипломатов удивили и возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего "абсурдом" тот факт, что не установлено никаких временных... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T16:05

2023-07-11T16:05

2023-07-11T16:33

украина

киев

владимир зеленский

нато

вильнюс

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Западных дипломатов удивили и возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего "абсурдом" тот факт, что не установлено никаких временных рамок для приглашения страны в НАТО, пишет Politico."Я критично отношусь <...> к позиции некоторых союзников, но я считаю, что это непродуманный и несправедливый подход", — процитировала газета высокопоставленного дипломата из Центральной Европы.По его мнению, Зеленский "заходит слишком далеко".В то же время другие дипломаты заявили, что понимают чувства украинского президента в условиях конфликта.Ранее сегодня, перед началом саммита НАТО в Вильнюсе, Зеленский написал в своих соцсетях, что это "беспрецедентно и абсурдно — когда нет временных рамок <...> для членства Украины в альянсе". По его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев.Как написала накануне газета The New York Times со ссылкой на чиновников, члены НАТО не могут договориться, что именно они пообещают Украине. При этом, по данным издания, речь о приглашении в альянс точно не идет.Киевские власти настаивают на приеме в НАТО в ускоренном порядке. Они не раз заявляли, что никакое другое решение по итогам саммита их не устроит. Тем не менее среди членов организации нет консенсуса по поводу приглашения Украины в разгар конфликта.В Кремле не раз подчеркивали, что внимательно следят за ситуацией и помнят, что именно ориентация киевского режима на присоединение к НАТО стала одной из причин начала спецоперации.

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

https://ria.ru/20230710/zelenskiy-1883132133.html

украина

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украина, киев, владимир зеленский, нато, вильнюс