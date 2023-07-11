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Швеции и ФРГ нет в списке участников заседания СБ ООН по "Северным потокам" - РИА Новости, 11.07.2023
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22:30 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/zasedanie-1883631008.html
Швеции и ФРГ нет в списке участников заседания СБ ООН по "Северным потокам"
Швеции и ФРГ нет в списке участников заседания СБ ООН по "Северным потокам" - РИА Новости, 11.07.2023
Швеции и ФРГ нет в списке участников заседания СБ ООН по "Северным потокам"
Представители Дании, Швеции, ФРГ не принимают участия в заседании СБ ООН по проблеме подрыва трубопроводов "Северный поток", согласно списку выступающих. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T22:30
2023-07-11T22:30
в мире
россия
польша
сша
дмитрий полянский
сеймур херш
совет безопасности оон
северный поток
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ООН, 11 июл – РИА Новости. Представители Дании, Швеции, ФРГ не принимают участия в заседании СБ ООН по проблеме подрыва трубопроводов "Северный поток", согласно списку выступающих. Ранее РФ запросила проведения заседания СБ ООН для обсуждения проблемы диверсии на "Северном потоке". Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что Москва запросила председательствующую в СБ ООН Великобританию пригласить для отчета представителей Дании, Швеции и ФРГ. По его словам, ожидания отчета о трех национальных расследованиях Дании, Швеции и ФРГ со стороны стран-членов ООН нарастают. Тем не менее, в сегодняшнем заседании они не участвуют. Ранее Россия, в том числе на площадке СБ ООН, неоднократно выражала недовольство в связи с тем, что ни Москве, ни Совбезу до сих пор ничего не известно о ходе расследований Швеции, Дании и Германии, несмотря на прозвучавшие призывы ускориться и быть транспарентнее. Как заявлял Полянский, Москва требует скорейшего отчета от властей трех стран. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке - 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушены на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Газета Wall Street Journal позднее сообщила, что в терактах на "Северных потоках" может быть замешана польская компания. В статье говорилось, что немецкие следователи изучают доказательства того, что Польшу использовали в качестве оперативной базы для атак на "Северных потоках", она, согласно материалам расследования, была центром логистики и финансирования атак в сентябре прошлого года. Немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда", которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках". В свою очередь немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала собственное расследование, выполненное совместно с другими СМИ Германии и Европы, в котором высказывается версия о причастности к взрывам на "Северных потоках" как минимум двух украинцев. По данным СМИ, "Андромеду" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев. При этом внезапно в 2020 году на счету этой фирмы оказались 2,8 миллиона евро. Отмечается, что некоторые члены группы, которые могут быть причастны к диверсии, предъявили хозяину "Андромеды" поддельные болгарские и румынские паспорта. В Кремле не раз заявляли, что расследование теракта на "Северных потоках" должно быть транспарентным, мир должен узнать, кто виновен. Россия не питает иллюзий о честности Запада в расследовании тех или иных инцидентов, но от ответа за инциденты на "Северных потоках" ему уйти не удастся, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html
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в мире, россия, польша, сша, дмитрий полянский, сеймур херш, совет безопасности оон, северный поток, северный поток — 2, джо байден
В мире, Россия, Польша, США, Дмитрий Полянский, Сеймур Херш, Совет Безопасности ООН, Северный поток, Северный поток — 2, Джо Байден
Швеции и ФРГ нет в списке участников заседания СБ ООН по "Северным потокам"

Представители Дании, Швеции и ФРГ не пришли на заседание СБ ООН по "Северным потокам"

© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
Заседание СБ ООН. Архивное фото
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ООН, 11 июл – РИА Новости. Представители Дании, Швеции, ФРГ не принимают участия в заседании СБ ООН по проблеме подрыва трубопроводов "Северный поток", согласно списку выступающих.
Ранее РФ запросила проведения заседания СБ ООН для обсуждения проблемы диверсии на "Северном потоке". Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что Москва запросила председательствующую в СБ ООН Великобританию пригласить для отчета представителей Дании, Швеции и ФРГ. По его словам, ожидания отчета о трех национальных расследованиях Дании, Швеции и ФРГ со стороны стран-членов ООН нарастают.
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Тем не менее, в сегодняшнем заседании они не участвуют.
Ранее Россия, в том числе на площадке СБ ООН, неоднократно выражала недовольство в связи с тем, что ни Москве, ни Совбезу до сих пор ничего не известно о ходе расследований Швеции, Дании и Германии, несмотря на прозвучавшие призывы ускориться и быть транспарентнее. Как заявлял Полянский, Москва требует скорейшего отчета от властей трех стран.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке - 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушены на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Газета Wall Street Journal позднее сообщила, что в терактах на "Северных потоках" может быть замешана польская компания. В статье говорилось, что немецкие следователи изучают доказательства того, что Польшу использовали в качестве оперативной базы для атак на "Северных потоках", она, согласно материалам расследования, была центром логистики и финансирования атак в сентябре прошлого года.
Немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда", которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках".
В свою очередь немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала собственное расследование, выполненное совместно с другими СМИ Германии и Европы, в котором высказывается версия о причастности к взрывам на "Северных потоках" как минимум двух украинцев. По данным СМИ, "Андромеду" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев. При этом внезапно в 2020 году на счету этой фирмы оказались 2,8 миллиона евро. Отмечается, что некоторые члены группы, которые могут быть причастны к диверсии, предъявили хозяину "Андромеды" поддельные болгарские и румынские паспорта.
В Кремле не раз заявляли, что расследование теракта на "Северных потоках" должно быть транспарентным, мир должен узнать, кто виновен. Россия не питает иллюзий о честности Запада в расследовании тех или иных инцидентов, но от ответа за инциденты на "Северных потоках" ему уйти не удастся, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.
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