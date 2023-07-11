https://ria.ru/20230711/zaderzhanie-1883531299.html

СБУ задержала жителя Донбасса по обвинению в сотрудничестве с Россией

СБУ задержала жителя Донбасса по обвинению в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 11.07.2023

СБУ задержала жителя Донбасса по обвинению в сотрудничестве с Россией

Служба безопасности Украины заявила во вторник в своем Telegram-канале о задержании жителя Донбасса, который якобы передавал РФ данные о перемещении украинских... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T15:08

2023-07-11T15:08

2023-07-11T15:08

специальная военная операция на украине

в мире

артемовский

донецкая народная республика

украина

служба безопасности украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила во вторник в своем Telegram-канале о задержании жителя Донбасса, который якобы передавал РФ данные о перемещении украинских войск и пытался сорвать контрнаступление ВСУ под Артемовском. "СБУ задержала российского информатора, который хотел сорвать украинское контрнаступление под Бахмутом (Артемовском – ред.). Злоумышленник собирал… информацию о местах временной дислокации и перемещении подразделений сил обороны в Краматорске. Прежде всего, он пытался отследить маршруты движения украинской бронетехники, которая привлечена к контрнаступательным операциям ВСУ на Восточном фронте, в том числе под Бахмутом", - говорится в сообщении СБУ. По информации ведомства, подозреваемый - житель подконтрольной Киеву части ДНР. В СБУ утверждают, что эти данные мужчина якобы передавал представителю министерства госбезопасности ДНР. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

https://ria.ru/20230711/tsenzura-1883418063.html

артемовский

донецкая народная республика

украина

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в мире, артемовский, донецкая народная республика, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины