https://ria.ru/20230711/yadernoe-1883527392.html

Россия и КНР не обсуждают риски ядерных ударов, заявила Матвиенко

Россия и КНР не обсуждают риски ядерных ударов, заявила Матвиенко - РИА Новости, 11.07.2023

Россия и КНР не обсуждают риски ядерных ударов, заявила Матвиенко

Темы озабоченности о рисках применения ядерного оружия в ходе российской военной операции против Киева в переговорном треке России и Китая нет, заявила спикер... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T14:50

2023-07-11T14:50

2023-07-11T16:27

китай

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

безопасность

ядерное оружие

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ПЕКИН, 11 июл - РИА Новости. Темы озабоченности о рисках применения ядерного оружия в ходе российской военной операции против Киева в переговорном треке России и Китая нет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Этой темы в переговорном треке России и Китая не существует. Те, кто умышленно ее вбрасывают в информационное поле, просто устраивают провокации. Это умышленная провокация для разжигания очередной волны русофобии и втягивания сюда еще и Китая. Этой темы не было, нет и не может быть", - сказала Матвиенко журналистам.Она отметила, что Россия и Китай - две ядерные державы, которые "с высокой ответственностью" относятся к этому статусу. "Мы строим свою работу и действия строго в соответствии с международным правом, международными соглашениями и в этом смысле мы абсолютно доверяем друг другу", - добавила Матвиенко.Делегация Федерального собрания во главе с Матвиенко с 9 по 12 июля находится с визитом в КНР. Визит проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) Чжао Лэцзи.

https://ria.ru/20230628/konets-1880816416.html

китай

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

китай, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, безопасность, ядерное оружие