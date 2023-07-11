https://ria.ru/20230711/yadernoe-1883527392.html
Россия и КНР не обсуждают риски ядерных ударов, заявила Матвиенко
Россия и КНР не обсуждают риски ядерных ударов, заявила Матвиенко - РИА Новости, 11.07.2023
Россия и КНР не обсуждают риски ядерных ударов, заявила Матвиенко
Темы озабоченности о рисках применения ядерного оружия в ходе российской военной операции против Киева в переговорном треке России и Китая нет, заявила спикер... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T14:50
2023-07-11T14:50
2023-07-11T16:27
китай
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
безопасность
ядерное оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732960280_0:6:2708:1529_1920x0_80_0_0_91f1a2396122e6e56849aa908bd199f2.jpg
ПЕКИН, 11 июл - РИА Новости. Темы озабоченности о рисках применения ядерного оружия в ходе российской военной операции против Киева в переговорном треке России и Китая нет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Этой темы в переговорном треке России и Китая не существует. Те, кто умышленно ее вбрасывают в информационное поле, просто устраивают провокации. Это умышленная провокация для разжигания очередной волны русофобии и втягивания сюда еще и Китая. Этой темы не было, нет и не может быть", - сказала Матвиенко журналистам.Она отметила, что Россия и Китай - две ядерные державы, которые "с высокой ответственностью" относятся к этому статусу. "Мы строим свою работу и действия строго в соответствии с международным правом, международными соглашениями и в этом смысле мы абсолютно доверяем друг другу", - добавила Матвиенко.Делегация Федерального собрания во главе с Матвиенко с 9 по 12 июля находится с визитом в КНР. Визит проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) Чжао Лэцзи.
https://ria.ru/20230628/konets-1880816416.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732960280_0:0:2707:2030_1920x0_80_0_0_caae361ac3c4a4952616cdbfc5fd0cad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, безопасность, ядерное оружие
Китай, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Безопасность, Ядерное оружие
Россия и КНР не обсуждают риски ядерных ударов, заявила Матвиенко
Матвиенко заявила, что Россия и Китай не обсуждают риски применения ядерного оружия
ПЕКИН, 11 июл - РИА Новости. Темы озабоченности о рисках применения ядерного оружия в ходе российской военной операции против Киева в переговорном треке России и Китая нет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Этой темы в переговорном треке России и Китая не существует. Те, кто умышленно ее вбрасывают в информационное поле, просто устраивают провокации. Это умышленная провокация для разжигания очередной волны русофобии и втягивания сюда еще и Китая. Этой темы не было, нет и не может быть", - сказала Матвиенко журналистам.
Она отметила, что Россия и Китай - две ядерные державы, которые "с высокой ответственностью" относятся к этому статусу. "Мы строим свою работу и действия строго в соответствии с международным правом, международными соглашениями и в этом смысле мы абсолютно доверяем друг другу", - добавила Матвиенко.
Делегация Федерального собрания во главе с Матвиенко с 9 по 12 июля находится с визитом в КНР. Визит проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП
, высший законодательный орган страны) Чжао Лэцзи.
Человечеству предрекли скорый и ужасный конец