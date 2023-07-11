https://ria.ru/20230711/voda-1883607861.html
Горячая вода пущена в 50% жилых домов Москвы после гидравлических испытаний
Горячая вода пущена в 50% жилых домов Москвы после гидравлических испытаний - РИА Новости, 11.07.2023
Горячая вода пущена в 50% жилых домов Москвы после гидравлических испытаний
Горячее водоснабжение возобновлено в половине жилых домов после гидравлических испытаний, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T19:08
2023-07-11T19:08
2023-07-11T19:08
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петр бирюков
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водоснабжение
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Горячее водоснабжение возобновлено в половине жилых домов после гидравлических испытаний, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Бирюков пояснил, что в настоящее время специалисты комплекса городского хозяйства проводят масштабные работы по подготовке к новому отопительному сезону. На тепловых сетях организованы гидравлические испытания – отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать. "Сотрудники ПАО "МОЭК" уже провели проверку сетей в почти 32 тысяч зданий, в числе которых свыше 17,2 тысячи жилых домов, в них возобновлено горячее водоснабжение, которое отключалось на время проведения гидравлических испытаний", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. В сообщении напомнили, что плановые отключения горячей воды в Москве начались 15 мая. Максимальный срок в столице – до 10 дней при законодательном нормативе в 14 дней. "В общей сложности подготовим к новому отопительному сезону более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысячи жилых домов. Работы завершим в установленный срок – до 1 сентября", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20230708/voda-1882957803.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, петр бирюков, моэк, водоснабжение, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, МОЭК, Водоснабжение, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Горячее водоснабжение возобновлено в половине жилых домов после гидравлических испытаний, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Бирюков пояснил, что в настоящее время специалисты комплекса городского хозяйства проводят масштабные работы по подготовке к новому отопительному сезону. На тепловых сетях организованы гидравлические испытания – отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать.
"Сотрудники ПАО "МОЭК
" уже провели проверку сетей в почти 32 тысяч зданий, в числе которых свыше 17,2 тысячи жилых домов, в них возобновлено горячее водоснабжение, которое отключалось на время проведения гидравлических испытаний", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
В сообщении напомнили, что плановые отключения горячей воды в Москве начались 15 мая. Максимальный срок в столице – до 10 дней при законодательном нормативе в 14 дней.
"В общей сложности подготовим к новому отопительному сезону более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысячи жилых домов. Работы завершим в установленный срок – до 1 сентября", - добавили в сообщении.
В Москве провели более 1,3 миллиона анализов воды за полгода