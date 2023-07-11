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Во Внуково у туриста из Дубая конфисковали часы за 19 миллионов рублей

Во Внуково у туриста из Дубая конфисковали часы за 19 миллионов рублей - РИА Новости, 11.07.2023

Во Внуково у туриста из Дубая конфисковали часы за 19 миллионов рублей

В аэропорту Внуково таможенники обнаружили в рюкзаке пассажира, прибывшего из Дубая, незадекларированные наручные часы класса люкс стоимостью 19 миллионов... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T15:17

2023-07-11T15:17

2023-07-11T15:17

туризм

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дубай

федеральная таможенная служба (фтс россии)

туризм

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. В аэропорту Внуково таможенники обнаружили в рюкзаке пассажира, прибывшего из Дубая, незадекларированные наручные часы класса люкс стоимостью 19 миллионов рублей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба ФТС РФ. "Ручную кладь 28-летнего россиянина инспекторы проверили в зеленом коридоре в ходе выборочного таможенного контроля и выяснили, что молодой человек не задекларировал часы швейцарского производителя Patek Philippe из коллекции Nautilus Travel Chronograph Automatic", – говорится в сообщении. Согласно экспертизе, часы выполнены из сплава золота 750-й пробы, а лицевое стекло – из сапфира. Таможенная пошлина при ввозе таких часов составила бы 5,5 миллиона рублей. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям "Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов" и "Уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в крупном размере". Санкция статей предусматривает до семи лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230128/bagazh-1847620951.html

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новости - туризм, дубай, федеральная таможенная служба (фтс россии), туризм