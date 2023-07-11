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Жителя Усть-Илимска, стрелявшего в военкома, будут судить за теракт - РИА Новости, 11.07.2023
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09:42 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/ust-ilimsk-1883434933.html
Жителя Усть-Илимска, стрелявшего в военкома, будут судить за теракт
Жителя Усть-Илимска, стрелявшего в военкома, будут судить за теракт - РИА Новости, 11.07.2023
Жителя Усть-Илимска, стрелявшего в военкома, будут судить за теракт
Стрелявшего в военного комиссара жителя Усть-Илимска, ранее обвиненного в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, будут судить по статье... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T09:42
2023-07-11T09:42
происшествия
усть-илимск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
иркутская область
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ИРКУТСК, 11 июл - РИА Новости. Стрелявшего в военного комиссара жителя Усть-Илимска, ранее обвиненного в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, будут судить по статье о совершении теракта, сообщает Иркутская областная прокуратура в Telegram-канале. В военкомате Усть-Илимска 26 сентября 2022 года в результате стрельбы был тяжело ранен тремя выстрелами из обреза военком Александр Елисеев. После этого 25-летний злоумышленник разлил горючую жидкость в нескольких местах актового зала и поджег. При попытке покинуть здание его задержали сотрудники Росгвардии. Было заведено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконном хранении оружия. &quot;Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего мужчины, обвиняемого по п. &quot;в&quot; ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 222-223 УК РФ (незаконные изготовление и перевозка оружия)&quot;, - говорится в сообщении.Ущерб, нанесенный выстрелами и поджогом, оценивается в сумму более одного миллиона рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения в 1-й окружной военный суд. Обвиняемый арестован. О выписке Елисеева из больницы пресс-служба правительства Приангарья сообщила 14 ноября.
https://ria.ru/20230207/prizyvy-1850239983.html
усть-илимск
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происшествия, усть-илимск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), иркутская область
Происшествия, Усть-Илимск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Иркутская область
Жителя Усть-Илимска, стрелявшего в военкома, будут судить за теракт

Стрелявшего в военкома Жителя Усть-Илимска будут судить по статье о совершении теракта

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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ИРКУТСК, 11 июл - РИА Новости. Стрелявшего в военного комиссара жителя Усть-Илимска, ранее обвиненного в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, будут судить по статье о совершении теракта, сообщает Иркутская областная прокуратура в Telegram-канале.
В военкомате Усть-Илимска 26 сентября 2022 года в результате стрельбы был тяжело ранен тремя выстрелами из обреза военком Александр Елисеев. После этого 25-летний злоумышленник разлил горючую жидкость в нескольких местах актового зала и поджег. При попытке покинуть здание его задержали сотрудники Росгвардии. Было заведено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконном хранении оружия.
«

"Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего мужчины, обвиняемого по п. "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 222-223 УК РФ (незаконные изготовление и перевозка оружия)", - говорится в сообщении.

Ущерб, нанесенный выстрелами и поджогом, оценивается в сумму более одного миллиона рублей.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в 1-й окружной военный суд. Обвиняемый арестован.
О выписке Елисеева из больницы пресс-служба правительства Приангарья сообщила 14 ноября.
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ПроисшествияУсть-ИлимскФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Иркутская область
 
 
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