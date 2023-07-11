https://ria.ru/20230711/ust-ilimsk-1883434933.html

Жителя Усть-Илимска, стрелявшего в военкома, будут судить за теракт

Жителя Усть-Илимска, стрелявшего в военкома, будут судить за теракт - РИА Новости, 11.07.2023

Жителя Усть-Илимска, стрелявшего в военкома, будут судить за теракт

Стрелявшего в военного комиссара жителя Усть-Илимска, ранее обвиненного в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, будут судить по статье... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T09:42

2023-07-11T09:42

2023-07-11T09:42

происшествия

усть-илимск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

иркутская область

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ИРКУТСК, 11 июл - РИА Новости. Стрелявшего в военного комиссара жителя Усть-Илимска, ранее обвиненного в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, будут судить по статье о совершении теракта, сообщает Иркутская областная прокуратура в Telegram-канале. В военкомате Усть-Илимска 26 сентября 2022 года в результате стрельбы был тяжело ранен тремя выстрелами из обреза военком Александр Елисеев. После этого 25-летний злоумышленник разлил горючую жидкость в нескольких местах актового зала и поджег. При попытке покинуть здание его задержали сотрудники Росгвардии. Было заведено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконном хранении оружия. "Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего мужчины, обвиняемого по п. "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 222-223 УК РФ (незаконные изготовление и перевозка оружия)", - говорится в сообщении.Ущерб, нанесенный выстрелами и поджогом, оценивается в сумму более одного миллиона рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения в 1-й окружной военный суд. Обвиняемый арестован. О выписке Елисеева из больницы пресс-служба правительства Приангарья сообщила 14 ноября.

https://ria.ru/20230207/prizyvy-1850239983.html

усть-илимск

иркутская область

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происшествия, усть-илимск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), иркутская область