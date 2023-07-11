https://ria.ru/20230711/ukraina-1883557887.html

Министр обороны Украины Резников прибыл на саммит НАТО в Вильнюсе

Министр обороны Украины Резников прибыл на саммит НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 11.07.2023

Министр обороны Украины Резников прибыл на саммит НАТО в Вильнюсе

Глава министерства обороны Украины Алексей Резников прибыл на саммит НАТО в Вильнюсе, он заявил, что главная цель Киева - членство в альянсе. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T16:33

2023-07-11T16:33

2023-07-11T17:23

специальная военная операция на украине

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алексей резников

нато

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава министерства обороны Украины Алексей Резников прибыл на саммит НАТО в Вильнюсе, он заявил, что главная цель Киева - членство в альянсе."Вы знаете, что главная цель - это полноправное членство", - заявил Резников журналистам, трансляция велась на официальном сайте НАТО.Глава минобороны Украины добавил, что прибыл на саммит НАТО в Вильнюсе, чтобы подписать с коллегами меморандум об обучении пилотов для F-16. Украинское агентство УНИАН уточнило, что Украина подпишет меморандум об обучении украинских летчиков на F-16 с Францией.Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса как членство Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, алексей резников, нато, ситуация в днр и лнр