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Министр обороны Украины Резников прибыл на саммит НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 11.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:33 11.07.2023 (обновлено: 17:23 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/ukraina-1883557887.html
Министр обороны Украины Резников прибыл на саммит НАТО в Вильнюсе
Министр обороны Украины Резников прибыл на саммит НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 11.07.2023
Министр обороны Украины Резников прибыл на саммит НАТО в Вильнюсе
Глава министерства обороны Украины Алексей Резников прибыл на саммит НАТО в Вильнюсе, он заявил, что главная цель Киева - членство в альянсе. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T16:33
2023-07-11T17:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей резников
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава министерства обороны Украины Алексей Резников прибыл на саммит НАТО в Вильнюсе, он заявил, что главная цель Киева - членство в альянсе."Вы знаете, что главная цель - это полноправное членство", - заявил Резников журналистам, трансляция велась на официальном сайте НАТО.Глава минобороны Украины добавил, что прибыл на саммит НАТО в Вильнюсе, чтобы подписать с коллегами меморандум об обучении пилотов для F-16. Украинское агентство УНИАН уточнило, что Украина подпишет меморандум об обучении украинских летчиков на F-16 с Францией.Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса как членство Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.
https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html
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в мире, украина, алексей резников, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Резников, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Министр обороны Украины Резников прибыл на саммит НАТО в Вильнюсе

Министр обороны Украины Резников в Вильнюсе назвал членство в НАТО главной целью Киева

© AP Photo / Mindaugas KulbisМинистр обороны Украины Алексей Резников на саммите НАТО в Вильнюсе. 11 июля 2023
Министр обороны Украины Алексей Резников на саммите НАТО в Вильнюсе. 11 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Министр обороны Украины Алексей Резников на саммите НАТО в Вильнюсе. 11 июля 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава министерства обороны Украины Алексей Резников прибыл на саммит НАТО в Вильнюсе, он заявил, что главная цель Киева - членство в альянсе.
"Вы знаете, что главная цель - это полноправное членство", - заявил Резников журналистам, трансляция велась на официальном сайте НАТО.
Глава минобороны Украины добавил, что прибыл на саммит НАТО в Вильнюсе, чтобы подписать с коллегами меморандум об обучении пилотов для F-16. Украинское агентство УНИАН уточнило, что Украина подпишет меморандум об обучении украинских летчиков на F-16 с Францией.
Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса как членство Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлексей РезниковНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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