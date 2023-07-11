https://ria.ru/20230711/ukraina-1883454091.html

Гаврилов считает, что США не интересует дипломатическое решение по Украине

Гаврилов считает, что США не интересует дипломатическое решение по Украине - РИА Новости, 11.07.2023

Гаврилов считает, что США не интересует дипломатическое решение по Украине

США, заявляя о планах наращивать поставки оружия режиму Владимира Зеленского, дают понять, что их не интересует дипломатическое решение, сказал в интервью РИА... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T11:11

2023-07-11T11:11

2023-07-11T15:07

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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константин гаврилов

нато

ситуация в днр и лнр

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ВЕНА, 11 июл - РИА Новости. США, заявляя о планах наращивать поставки оружия режиму Владимира Зеленского, дают понять, что их не интересует дипломатическое решение, сказал в интервью РИА Новости руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Дипломат отметил, что с начала специальной военной операции РФ под началом США и их союзников были обучены более 67 тысяч военнослужащих Украины. Они отрабатывают навыки владения более чем 20 системами по 40 различным программам. Но многие, попадая в зону проведения украинского контрнаступления, сдаются в первом же бою, добавил он. "Украинские потери исчисляются десятками тысяч человек. Уже заявляется, что кладбищ в этой стране не хватает. Но США открыто говорят, что будут и далее наращивать поставки вооружений и боеприпасов режиму Зеленского, исходя из того, что конфликт затягивается на неопределённый срок. Таким образом, они дают понять, что в дипломатическом решении не заинтересованы", - заявил Гаврилов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Читайте полный текст интервью Константина Гаврилова >>

https://ria.ru/20230711/ukraina-1883348361.html

https://ria.ru/20230710/nato-1883242632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, россия, константин гаврилов, нато, ситуация в днр и лнр