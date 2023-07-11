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Гаврилов считает, что США не интересует дипломатическое решение по Украине - РИА Новости, 11.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:11 11.07.2023 (обновлено: 15:07 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/ukraina-1883454091.html
Гаврилов считает, что США не интересует дипломатическое решение по Украине
Гаврилов считает, что США не интересует дипломатическое решение по Украине - РИА Новости, 11.07.2023
Гаврилов считает, что США не интересует дипломатическое решение по Украине
США, заявляя о планах наращивать поставки оружия режиму Владимира Зеленского, дают понять, что их не интересует дипломатическое решение, сказал в интервью РИА... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T11:11
2023-07-11T15:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
константин гаврилов
нато
ситуация в днр и лнр
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ВЕНА, 11 июл - РИА Новости. США, заявляя о планах наращивать поставки оружия режиму Владимира Зеленского, дают понять, что их не интересует дипломатическое решение, сказал в интервью РИА Новости руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Дипломат отметил, что с начала специальной военной операции РФ под началом США и их союзников были обучены более 67 тысяч военнослужащих Украины. Они отрабатывают навыки владения более чем 20 системами по 40 различным программам. Но многие, попадая в зону проведения украинского контрнаступления, сдаются в первом же бою, добавил он. "Украинские потери исчисляются десятками тысяч человек. Уже заявляется, что кладбищ в этой стране не хватает. Но США открыто говорят, что будут и далее наращивать поставки вооружений и боеприпасов режиму Зеленского, исходя из того, что конфликт затягивается на неопределённый срок. Таким образом, они дают понять, что в дипломатическом решении не заинтересованы", - заявил Гаврилов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Читайте полный текст интервью Константина Гаврилова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230711/ukraina-1883348361.html
https://ria.ru/20230710/nato-1883242632.html
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в мире, украина, сша, россия, константин гаврилов, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Константин Гаврилов, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Гаврилов считает, что США не интересует дипломатическое решение по Украине

Гаврилов: рост поставок оружия Украине говорит о незаинтересованности США в дипломатии

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
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ВЕНА, 11 июл - РИА Новости. США, заявляя о планах наращивать поставки оружия режиму Владимира Зеленского, дают понять, что их не интересует дипломатическое решение, сказал в интервью РИА Новости руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Дипломат отметил, что с начала специальной военной операции РФ под началом США и их союзников были обучены более 67 тысяч военнослужащих Украины. Они отрабатывают навыки владения более чем 20 системами по 40 различным программам. Но многие, попадая в зону проведения украинского контрнаступления, сдаются в первом же бою, добавил он.
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"Украинские потери исчисляются десятками тысяч человек. Уже заявляется, что кладбищ в этой стране не хватает. Но США открыто говорят, что будут и далее наращивать поставки вооружений и боеприпасов режиму Зеленского, исходя из того, что конфликт затягивается на неопределённый срок. Таким образом, они дают понять, что в дипломатическом решении не заинтересованы", - заявил Гаврилов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Читайте полный текст интервью Константина Гаврилова >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияКонстантин ГавриловНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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