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В Ленинградской области арестовали подозреваемого в убийстве мужчины - РИА Новости, 11.07.2023
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15:04 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/ubiystvo-1883530678.html
В Ленинградской области арестовали подозреваемого в убийстве мужчины
В Ленинградской области арестовали подозреваемого в убийстве мужчины - РИА Новости, 11.07.2023
В Ленинградской области арестовали подозреваемого в убийстве мужчины
Подозреваемый в убийстве нового парня своей подруги в городе Кудрово Ленинградской области арестован судом, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T15:04
2023-07-11T15:04
происшествия
ленинградская область
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве нового парня своей подруги в городе Кудрово Ленинградской области арестован судом, сообщает пресс-служба СУСК по региону. "По ходатайству следствия судом подозреваемому избрана мера заключения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. В воскресенье в квартире в Кудрово обнаружили тело 28-летнего мужчины с многочисленными колото-резаными ранами. В убийстве заподозрили мужчину 1995 года рождения, он около пяти утра 9 июля ворвался в квартиру к своей бывшей сожительнице, избил ее и нанес потерпевшему множественные удары ножом, от которых тот скончался на месте происшествия, и скрылся. Утром в понедельник главк МВД сообщил, что подозреваемый сам сдался полицейским, придя в УМВД России по Московскому району. После этого сотрудники управления собственной безопасности провели с ним необходимые оперативные действия и передали в следственные органы. В объединенной пресс-службе судов Ленобласти РИА Новости уточнили, что подозреваемый Денис Саяпин вину не признал, срок ареста - два месяца. Источник агентства, близкий к правоохранительным органам региона, рассказал, что Саяпин работает стажером оперуполномоченного группы уголовного розыска 51 отдела Московского района ГУМВД Петербурга.
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происшествия, ленинградская область, санкт-петербург
Происшествия, Ленинградская область, Санкт-Петербург
В Ленинградской области арестовали подозреваемого в убийстве мужчины

СК: подозреваемого в убийстве в Кудрово нового парня подруги арестовали на два месяца

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве нового парня своей подруги в городе Кудрово Ленинградской области арестован судом, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
«
"По ходатайству следствия судом подозреваемому избрана мера заключения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
В воскресенье в квартире в Кудрово обнаружили тело 28-летнего мужчины с многочисленными колото-резаными ранами. В убийстве заподозрили мужчину 1995 года рождения, он около пяти утра 9 июля ворвался в квартиру к своей бывшей сожительнице, избил ее и нанес потерпевшему множественные удары ножом, от которых тот скончался на месте происшествия, и скрылся.
Утром в понедельник главк МВД сообщил, что подозреваемый сам сдался полицейским, придя в УМВД России по Московскому району. После этого сотрудники управления собственной безопасности провели с ним необходимые оперативные действия и передали в следственные органы.
В объединенной пресс-службе судов Ленобласти РИА Новости уточнили, что подозреваемый Денис Саяпин вину не признал, срок ареста - два месяца.
Источник агентства, близкий к правоохранительным органам региона, рассказал, что Саяпин работает стажером оперуполномоченного группы уголовного розыска 51 отдела Московского района ГУМВД Петербурга.
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