https://ria.ru/20230711/ubiystvo-1883530678.html

В Ленинградской области арестовали подозреваемого в убийстве мужчины

В Ленинградской области арестовали подозреваемого в убийстве мужчины - РИА Новости, 11.07.2023

В Ленинградской области арестовали подозреваемого в убийстве мужчины

Подозреваемый в убийстве нового парня своей подруги в городе Кудрово Ленинградской области арестован судом, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T15:04

2023-07-11T15:04

2023-07-11T15:04

происшествия

ленинградская область

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве нового парня своей подруги в городе Кудрово Ленинградской области арестован судом, сообщает пресс-служба СУСК по региону. "По ходатайству следствия судом подозреваемому избрана мера заключения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. В воскресенье в квартире в Кудрово обнаружили тело 28-летнего мужчины с многочисленными колото-резаными ранами. В убийстве заподозрили мужчину 1995 года рождения, он около пяти утра 9 июля ворвался в квартиру к своей бывшей сожительнице, избил ее и нанес потерпевшему множественные удары ножом, от которых тот скончался на месте происшествия, и скрылся. Утром в понедельник главк МВД сообщил, что подозреваемый сам сдался полицейским, придя в УМВД России по Московскому району. После этого сотрудники управления собственной безопасности провели с ним необходимые оперативные действия и передали в следственные органы. В объединенной пресс-службе судов Ленобласти РИА Новости уточнили, что подозреваемый Денис Саяпин вину не признал, срок ареста - два месяца. Источник агентства, близкий к правоохранительным органам региона, рассказал, что Саяпин работает стажером оперуполномоченного группы уголовного розыска 51 отдела Московского района ГУМВД Петербурга.

https://ria.ru/20230708/podozrevaemyy-1883025606.html

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санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ленинградская область, санкт-петербург