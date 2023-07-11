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По всей Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:16 11.07.2023 (обновлено: 19:23 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/trevoga-1883609869.html
По всей Украине объявили воздушную тревогу
По всей Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.07.2023
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T19:16
2023-07-11T19:23
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Ранее во вторник воздушная тревога звучала на всей территории Украины, спустя некоторое время ее отменили.Согласно данным ведомства, воздушная тревога в стране была объявлена около 19.15 (совпадает с мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ
По всей Украине объявили воздушную тревогу

Власти во второй раз за день объявили воздушную тревогу на всей территории Украины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Ранее во вторник воздушная тревога звучала на всей территории Украины, спустя некоторое время ее отменили.
Согласно данным ведомства, воздушная тревога в стране была объявлена около 19.15 (совпадает с мск).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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