https://ria.ru/20230711/spetsoperatsiya-1883591342.html
О потерях ВСУ и кассетных бомбах. Шойгу рассказал о ситуации на фронте
О потерях ВСУ и кассетных бомбах. Шойгу рассказал о ситуации на фронте - РИА Новости, 11.07.2023
О потерях ВСУ и кассетных бомбах. Шойгу рассказал о ситуации на фронте
Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о потерях украинских войск за время контрнаступления и ответе России в случае передачи США кассетных боеприпасов Украине. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T18:17
2023-07-11T18:17
2023-07-11T19:59
россия
сша
украина
вооруженные силы украины
сергей шойгу
владимир путин
нато
безопасность
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о потерях украинских войск за время контрнаступления и ответе России в случае передачи США кассетных боеприпасов Украине.Подробнее — в материале РИА Новости.О контрнаступлении ВСУКак отметил глава Минобороны, украинская сторона так раскрутила и разогрела тему с наступлением, что "треть мира ждала начало саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля"."В итоге с чем они подошли к саммиту НАТО? С 4 июня потери противника составили более 26 тысяч военнослужащих и трех тысяч единиц различного вооружения", — отметил он.Кроме того, российская армия уничтожила свыше 1,2 тысячи единиц бронетехники, в том числе:"Российскими средствами ПВО сбито: 176 реактивных снарядов HIMARS, 27 крылатых ракет Storm Shadow и 483 беспилотных летательных аппарата", — добавил глава ведомства.В целом ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, подчеркнул Шойгу.О докладе президентуПо словам министра, Владимир Путин, несмотря на свою загруженность, дважды в сутки заслушивает доклады командования Объединенной группировки, а также отдельных командиров с детальными отчетами по текущей обстановке."Все командиры на всех уровнях понимают и чувствуют всю меру ответственности, которая на них возложена, и с честью выполняют задачи", — сказал он.О кассетных бомбах"В случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину российские Вооруженные силы будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ", — подчеркнул глава оборонного ведомства.Как отметил Шойгу, у России на вооружении также имеются кассетные бомбы, "они гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее".Тем не менее, понимая, какую угрозу несет это оружие для мирного населения, Москва воздерживается от их применения во время спецоперации, указал он."Командованием Объединенной группировки войск в районе спецоперации принимаются дополнительные меры организационного и технического характера по защите личного состава и техники от поражающих элементов кассетных боеприпасов", — сообщил глава Минобороны.О работе ОПК"В кратчайшие сроки предприятиям ОПК удалось нарастить производство особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники и средств поражения, необходимых для выполнения боевых задач", — подчеркнул министр.По его словам, количество закупаемого по гособоронзаказу оружия и техники с марта прошлого года выросло в 1,8 раза, а в этом году — более чем в пять раз."В 2023 году за счет расширения производственных мощностей мы увеличили количество выпускаемых нашей промышленностью боеприпасов более чем в десять раз по сравнению с началом прошлого года", — добавил Шойгу.О западной разведкеКак отметил глава Минобороны, разведывательные службы в США и других странах НАТО тщательно следят и анализируют результаты боевой работы российских войск."Они отмечают высокую эффективность наших линий обороны, установленных минных заграждений, качественную работу армейской и штурмовой авиации по нанесению упреждающих ударов по выявляемым целям противника", — рассказал он.При этом особо выделяется стойкость российских военных и оперативное реагирование командиров на изменения обстановки, уточнил министр.
https://ria.ru/20230711/svo-1883302838.html
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Шойгу о потерях ВСУ за время контрнаступления
Шойгу о потерях ВСУ за время контрнаступления
2023-07-11T18:17
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россия, сша, украина, вооруженные силы украины, сергей шойгу, владимир путин, нато, безопасность, т-72 "урал", т-90, бмп-3, уралвагонзавод, вильнюс
Россия, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу, Владимир Путин, НАТО, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Т-72 "Урал", Т-90, БМП-3, Уралвагонзавод, Вильнюс
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о потерях украинских войск за время контрнаступления и ответе России в случае передачи США кассетных боеприпасов Украине.
Подробнее — в материале РИА Новости.
Как отметил глава Минобороны, украинская сторона так раскрутила и разогрела тему с наступлением, что "треть мира ждала начало саммита НАТО
в Вильнюсе 11 июля".
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"В итоге с чем они подошли к саммиту НАТО? С 4 июня потери противника составили более 26 тысяч военнослужащих и трех тысяч единиц различного вооружения", — отметил он.
Кроме того, российская армия уничтожила свыше 1,2 тысячи единиц бронетехники, в том числе:
- 914 единиц специальной автомобильной техники;
- 25 боевых машин РСЗО;
- 17 немецких танков Leopard;
- 12 американских БМП Bradley;
- 403 орудия полевой артиллерии и минометов, включая 43 артиллерийские системы М777 и 46 самоходных артиллерийских установок из Польши, США и Франции;
- два зенитных ракетных комплекса;
- 21 самолет;
- пять вертолетов;
- пять французских колесных танков АМХ;
- 1244 танка и другие боевые бронированные машины.
"Российскими средствами ПВО сбито: 176 реактивных снарядов HIMARS, 27 крылатых ракет Storm Shadow и 483 беспилотных летательных аппарата", — добавил глава ведомства.
В целом ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, подчеркнул Шойгу.
"После нас хоть потоп": Киев виляет Вашингтоном?
По словам министра, Владимир Путин, несмотря на свою загруженность, дважды в сутки заслушивает доклады командования Объединенной группировки, а также отдельных командиров с детальными отчетами по текущей обстановке.
"Все командиры на всех уровнях понимают и чувствуют всю меру ответственности, которая на них возложена, и с честью выполняют задачи", — сказал он.
"В случае поставки США
кассетных боеприпасов на Украину российские Вооруженные силы будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ", — подчеркнул глава оборонного ведомства.
"Украина станет выжженной землей". Киев решился на отчаянный шаг
Как отметил Шойгу, у России на вооружении также имеются кассетные бомбы, "они гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее".
Тем не менее, понимая, какую угрозу несет это оружие для мирного населения, Москва воздерживается от их применения во время спецоперации, указал он.
"Командованием Объединенной группировки войск в районе спецоперации принимаются дополнительные меры организационного и технического характера по защите личного состава и техники от поражающих элементов кассетных боеприпасов", — сообщил глава Минобороны.
"В кратчайшие сроки предприятиям ОПК удалось нарастить производство особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники и средств поражения, необходимых для выполнения боевых задач", — подчеркнул министр.
"Россия вырвалась вперед". Ведущие армии мира затеяли новую гонку
По его словам, количество закупаемого по гособоронзаказу оружия и техники с марта прошлого года выросло в 1,8 раза, а в этом году — более чем в пять раз.
- КамАЗ увеличил поставки автомобилей многоцелевого назначения в 17,6 раза.
- "Уралвагонзавод" нарастил производство и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90 в 3,6 раза.
- Курганский машиностроительный завод увеличил поставки и ремонт БМП-3 в 2,1 раза.
- Арзамасский машиностроительный завод нарастил поставки БТР-82А в четыре раза, а "Тигр-М" — в два раза.
- Производство БПЛА "Орлан-10" и "Орлан-30" выросло в 53 раза.
"В 2023 году за счет расширения производственных мощностей мы увеличили количество выпускаемых нашей промышленностью боеприпасов более чем в десять раз по сравнению с началом прошлого года", — добавил Шойгу.
"Арсенал демократии" опустел: Украина сломала американский ВПК
Как отметил глава Минобороны, разведывательные службы в США и других странах НАТО тщательно следят и анализируют результаты боевой работы российских войск.
"Они отмечают высокую эффективность наших линий обороны, установленных минных заграждений, качественную работу армейской и штурмовой авиации по нанесению упреждающих ударов по выявляемым целям противника", — рассказал он.
При этом особо выделяется стойкость российских военных и оперативное реагирование командиров на изменения обстановки, уточнил министр.