https://ria.ru/20230711/spetsoperatsiya-1883591342.html

О потерях ВСУ и кассетных бомбах. Шойгу рассказал о ситуации на фронте

О потерях ВСУ и кассетных бомбах. Шойгу рассказал о ситуации на фронте - РИА Новости, 11.07.2023

О потерях ВСУ и кассетных бомбах. Шойгу рассказал о ситуации на фронте

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о потерях украинских войск за время контрнаступления и ответе России в случае передачи США кассетных боеприпасов Украине. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T18:17

2023-07-11T18:17

2023-07-11T19:59

россия

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украина

вооруженные силы украины

сергей шойгу

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о потерях украинских войск за время контрнаступления и ответе России в случае передачи США кассетных боеприпасов Украине.Подробнее — в материале РИА Новости.О контрнаступлении ВСУКак отметил глава Минобороны, украинская сторона так раскрутила и разогрела тему с наступлением, что "треть мира ждала начало саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля"."В итоге с чем они подошли к саммиту НАТО? С 4 июня потери противника составили более 26 тысяч военнослужащих и трех тысяч единиц различного вооружения", — отметил он.Кроме того, российская армия уничтожила свыше 1,2 тысячи единиц бронетехники, в том числе:"Российскими средствами ПВО сбито: 176 реактивных снарядов HIMARS, 27 крылатых ракет Storm Shadow и 483 беспилотных летательных аппарата", — добавил глава ведомства.В целом ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, подчеркнул Шойгу.О докладе президентуПо словам министра, Владимир Путин, несмотря на свою загруженность, дважды в сутки заслушивает доклады командования Объединенной группировки, а также отдельных командиров с детальными отчетами по текущей обстановке."Все командиры на всех уровнях понимают и чувствуют всю меру ответственности, которая на них возложена, и с честью выполняют задачи", — сказал он.О кассетных бомбах"В случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину российские Вооруженные силы будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ", — подчеркнул глава оборонного ведомства.Как отметил Шойгу, у России на вооружении также имеются кассетные бомбы, "они гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее".Тем не менее, понимая, какую угрозу несет это оружие для мирного населения, Москва воздерживается от их применения во время спецоперации, указал он."Командованием Объединенной группировки войск в районе спецоперации принимаются дополнительные меры организационного и технического характера по защите личного состава и техники от поражающих элементов кассетных боеприпасов", — сообщил глава Минобороны.О работе ОПК"В кратчайшие сроки предприятиям ОПК удалось нарастить производство особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники и средств поражения, необходимых для выполнения боевых задач", — подчеркнул министр.По его словам, количество закупаемого по гособоронзаказу оружия и техники с марта прошлого года выросло в 1,8 раза, а в этом году — более чем в пять раз."В 2023 году за счет расширения производственных мощностей мы увеличили количество выпускаемых нашей промышленностью боеприпасов более чем в десять раз по сравнению с началом прошлого года", — добавил Шойгу.О западной разведкеКак отметил глава Минобороны, разведывательные службы в США и других странах НАТО тщательно следят и анализируют результаты боевой работы российских войск."Они отмечают высокую эффективность наших линий обороны, установленных минных заграждений, качественную работу армейской и штурмовой авиации по нанесению упреждающих ударов по выявляемым целям противника", — рассказал он.При этом особо выделяется стойкость российских военных и оперативное реагирование командиров на изменения обстановки, уточнил министр.

https://ria.ru/20230711/svo-1883302838.html

https://ria.ru/20230708/ukraina-1882896607.html

https://ria.ru/20230708/kassety-1882859570.html

https://ria.ru/20230710/giperzvuk-1882803208.html

https://ria.ru/20230705/ukraina-1882236902.html

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Шойгу о потерях ВСУ за время контрнаступления Шойгу о потерях ВСУ за время контрнаступления 2023-07-11T18:17 true PT10M22S

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