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Киев потерял 90 военных и четыре танка на двух направлениях

Киев потерял 90 военных и четыре танка на двух направлениях - РИА Новости, 11.07.2023

Киев потерял 90 военных и четыре танка на двух направлениях

Украинские войска потеряли за сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 90 солдат, четыре танка, 15 бронемашин и артиллерию, в том числе британское... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T13:57

2023-07-11T13:57

2023-07-11T14:08

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 90 солдат, четыре танка, 15 бронемашин и артиллерию, в том числе британское орудие FH-70, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Противник на данных направлениях потерял до 90 военнослужащих, четыре танка, 15 боевых бронированных машин, пять пикапов, орудие FH-70 производства Великобритании, а также две гаубицы "Д-20" и две "МСТА-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" вместе с артиллеристами отразили атаку украинских военных в районе населенного пункта Ровнополь в ДНР. Противник был рассеян и отброшен на исходные позиции.На Запорожском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение украинским подразделениям в районе Работино в Запорожской области.

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россия, киев, безопасность, в мире