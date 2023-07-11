https://ria.ru/20230711/soglashenie-1883503269.html

РЭЦ и Белорусская ТПП подписали соглашение о сотрудничестве

РЭЦ и Белорусская ТПП подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 11.07.2023

РЭЦ и Белорусская ТПП подписали соглашение о сотрудничестве

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и Белорусская торгово-промышленная палата (БелТПП) договорились о сотрудничестве в области нефинансовой и... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T13:12

2023-07-11T13:12

2023-07-11T13:25

российский экспортный центр (рэц)

вероника никишина

денис мантуров

белоруссия

россия

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и Белорусская торгово-промышленная палата (БелТПП) договорились о сотрудничестве в области нефинансовой и финансово-страховой поддержки экспорта, соглашение на полях "Иннопрома" подписали гендиректор РЭЦ Вероника Никишина и председатель БелТПП Михаил Мятликов."В рамках соглашения РЭЦ и Белорусская торгово-промышленная палата активизируют работу по целевому поиску российских поставщиков и белорусских покупателей, расширив таким образом сотрудничество в области импортозамещения и развития торговли и промышленной кооперации между нашими странами. Нефинансовые и финансово-страховые инструменты поддержки РЭЦ станут мощным дополнением к этой работе, сделают сотрудничество еще более выгодным и комфортным для обеих сторон", - сказала Никишина."Расширение сотрудничества Белорусской торгово-промышленной палаты и группы Российского экспортного центра позволит предложить комплексные решения для предприятий Беларуси и России, развивать внешнеэкономическую деятельность и обмен опытом в области международного бизнеса", - подчеркнул Мятликов."Одним из ключевых аспектов сотрудничества между РЭЦ и БелТПП является информационная поддержка и проведение совместных мероприятий для бизнес-сообщества. Наши специалисты совместно будут осуществлять консультации по вопросам экспорта, импорта, логистики, финансирования и другим аспектам внешнеэкономической деятельности", - добавил Мятликов. По его словам, партнерство предусматривает организацию семинаров, конференций, выставок и деловых миссий, способствующих расширению контактов и развитию бизнеса.Стороны выразили уверенность в успешном развитии сотрудничества и рассчитывают на взаимную поддержку и содействие в развитии взаимодействия между бизнес-сообществами России и Белоруссии. "Партнерство РЭЦ и БелТПП открывает новые горизонты для компаний обеих стран, позволяя им активно участвовать в международной торговле и развивать свои экспортные возможности", - указали в РЭЦ.Подписание соглашения состоялось в рамках делового форума "Промышленный диалог: Россия - Беларусь" в присутствии заместителя председателя правительства - министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и заместителя премьер-министра Республики Беларусь Петра Пархомчика.

https://ria.ru/20230710/eksport-1883251313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, денис мантуров, белоруссия, россия, вэб.рф (вэб)