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РЭЦ и Белорусская ТПП подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 11.07.2023
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13:12 11.07.2023 (обновлено: 13:25 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/soglashenie-1883503269.html
РЭЦ и Белорусская ТПП подписали соглашение о сотрудничестве
РЭЦ и Белорусская ТПП подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 11.07.2023
РЭЦ и Белорусская ТПП подписали соглашение о сотрудничестве
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и Белорусская торгово-промышленная палата (БелТПП) договорились о сотрудничестве в области нефинансовой и... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T13:12
2023-07-11T13:25
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
денис мантуров
белоруссия
россия
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и Белорусская торгово-промышленная палата (БелТПП) договорились о сотрудничестве в области нефинансовой и финансово-страховой поддержки экспорта, соглашение на полях "Иннопрома" подписали гендиректор РЭЦ Вероника Никишина и председатель БелТПП Михаил Мятликов."В рамках соглашения РЭЦ и Белорусская торгово-промышленная палата активизируют работу по целевому поиску российских поставщиков и белорусских покупателей, расширив таким образом сотрудничество в области импортозамещения и развития торговли и промышленной кооперации между нашими странами. Нефинансовые и финансово-страховые инструменты поддержки РЭЦ станут мощным дополнением к этой работе, сделают сотрудничество еще более выгодным и комфортным для обеих сторон", - сказала Никишина."Расширение сотрудничества Белорусской торгово-промышленной палаты и группы Российского экспортного центра позволит предложить комплексные решения для предприятий Беларуси и России, развивать внешнеэкономическую деятельность и обмен опытом в области международного бизнеса", - подчеркнул Мятликов."Одним из ключевых аспектов сотрудничества между РЭЦ и БелТПП является информационная поддержка и проведение совместных мероприятий для бизнес-сообщества. Наши специалисты совместно будут осуществлять консультации по вопросам экспорта, импорта, логистики, финансирования и другим аспектам внешнеэкономической деятельности", - добавил Мятликов. По его словам, партнерство предусматривает организацию семинаров, конференций, выставок и деловых миссий, способствующих расширению контактов и развитию бизнеса.Стороны выразили уверенность в успешном развитии сотрудничества и рассчитывают на взаимную поддержку и содействие в развитии взаимодействия между бизнес-сообществами России и Белоруссии. "Партнерство РЭЦ и БелТПП открывает новые горизонты для компаний обеих стран, позволяя им активно участвовать в международной торговле и развивать свои экспортные возможности", - указали в РЭЦ.Подписание соглашения состоялось в рамках делового форума "Промышленный диалог: Россия - Беларусь" в присутствии заместителя председателя правительства - министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и заместителя премьер-министра Республики Беларусь Петра Пархомчика.
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российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, денис мантуров, белоруссия, россия, вэб.рф (вэб)
Российский экспортный центр (РЭЦ), Вероника Никишина, Денис Мантуров, Белоруссия, Россия, ВЭБ.РФ (ВЭБ)

РЭЦ и Белорусская ТПП подписали соглашение о сотрудничестве

© РИА Новости / Максим БогодвидПредседатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов и генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании
Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов и генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов и генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и Белорусская торгово-промышленная палата (БелТПП) договорились о сотрудничестве в области нефинансовой и финансово-страховой поддержки экспорта, соглашение на полях "Иннопрома" подписали гендиректор РЭЦ Вероника Никишина и председатель БелТПП Михаил Мятликов.
"В рамках соглашения РЭЦ и Белорусская торгово-промышленная палата активизируют работу по целевому поиску российских поставщиков и белорусских покупателей, расширив таким образом сотрудничество в области импортозамещения и развития торговли и промышленной кооперации между нашими странами. Нефинансовые и финансово-страховые инструменты поддержки РЭЦ станут мощным дополнением к этой работе, сделают сотрудничество еще более выгодным и комфортным для обеих сторон", - сказала Никишина.
"Расширение сотрудничества Белорусской торгово-промышленной палаты и группы Российского экспортного центра позволит предложить комплексные решения для предприятий Беларуси и России, развивать внешнеэкономическую деятельность и обмен опытом в области международного бизнеса", - подчеркнул Мятликов.
"Одним из ключевых аспектов сотрудничества между РЭЦ и БелТПП является информационная поддержка и проведение совместных мероприятий для бизнес-сообщества. Наши специалисты совместно будут осуществлять консультации по вопросам экспорта, импорта, логистики, финансирования и другим аспектам внешнеэкономической деятельности", - добавил Мятликов. По его словам, партнерство предусматривает организацию семинаров, конференций, выставок и деловых миссий, способствующих расширению контактов и развитию бизнеса.
Генеральный директор АО ЭКСАР Никита Гусаков выступает на пресс-конференции Промышленная кооперация Россия – Казахстан в рамках международной промышленной выставки Иннопром-2023 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
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Стороны выразили уверенность в успешном развитии сотрудничества и рассчитывают на взаимную поддержку и содействие в развитии взаимодействия между бизнес-сообществами России и Белоруссии. "Партнерство РЭЦ и БелТПП открывает новые горизонты для компаний обеих стран, позволяя им активно участвовать в международной торговле и развивать свои экспортные возможности", - указали в РЭЦ.
Подписание соглашения состоялось в рамках делового форума "Промышленный диалог: Россия - Беларусь" в присутствии заместителя председателя правительства - министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и заместителя премьер-министра Республики Беларусь Петра Пархомчика.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)Вероника НикишинаДенис МантуровБелоруссияРоссияВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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