https://ria.ru/20230711/saratov-1883527781.html

ВЭБ.РФ профинансирует строительство транспортной инфраструктуры в Саратове

ВЭБ.РФ профинансирует строительство транспортной инфраструктуры в Саратове - РИА Новости, 11.07.2023

ВЭБ.РФ профинансирует строительство транспортной инфраструктуры в Саратове

ВЭБ.РФ выделил первый транш в размере 306,3 миллиона рублей, который направят на модернизацию городского электротранспорта (ГЭТ) в Саратове, сообщает... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T14:52

2023-07-11T14:52

2023-07-11T14:52

саратовская область

саратов

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. ВЭБ.РФ выделил первый транш в размере 306,3 миллиона рублей, который направят на модернизацию городского электротранспорта (ГЭТ) в Саратове, сообщает пресс-служба госкорпорации. "Саратовский проект включает в себя строительство и реконструкцию четырех трамвайных линий общей протяжностью 67 километров. Общий бюджет составляет 17,3 миллиарда рублей, из которых 10,8 миллиарда рублей - доля ВЭБ.РФ. В рамках модернизации будут реконструированы 11 тяговых подстанций, а также построен путепровод через железную дорогу. Жители и гости города получат не только обновленную инфраструктуру, но и новые трамвайные остановки, освещение, озеленение и ливневую канализацию", - сообщили в ВЭБ.РФ. Саратовская область является одним из регионов-участников программы комплексного развития электрического транспорта, которая охватывает 10 пилотных регионов. Инициатором выступило правительство России совместно с ВЭБ.РФ, который выполняет роль финансирующей организации, проектного офиса программы, а также ее координатора. Куратором программы в правительстве РФ является вице-премьер Дмитрий Григоренко. Общая стоимость программы – 252 миллиарда руб. Планируется построить и модернизировать 620 километров путей, поставить 647 трамваев и создать порядка шести тысяч рабочих мест. Программа охватывает почти 8,8 миллиона жителей в Курске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Саратове, Перми, Ярославле, Липецке, Красноярске, Нижним Новгороде и Краснодаре, пояснили в госкорпорации.

https://ria.ru/20230622/sessiya-1879797045.html

саратовская область

саратов

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Артем Смирнов

саратовская область, саратов, вэб.рф (вэб)