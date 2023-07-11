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ВЭБ.РФ профинансирует строительство транспортной инфраструктуры в Саратове - РИА Новости, 11.07.2023
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14:52 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/saratov-1883527781.html
ВЭБ.РФ профинансирует строительство транспортной инфраструктуры в Саратове
ВЭБ.РФ профинансирует строительство транспортной инфраструктуры в Саратове - РИА Новости, 11.07.2023
ВЭБ.РФ профинансирует строительство транспортной инфраструктуры в Саратове
ВЭБ.РФ выделил первый транш в размере 306,3 миллиона рублей, который направят на модернизацию городского электротранспорта (ГЭТ) в Саратове, сообщает... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T14:52
2023-07-11T14:52
саратовская область
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. ВЭБ.РФ выделил первый транш в размере 306,3 миллиона рублей, который направят на модернизацию городского электротранспорта (ГЭТ) в Саратове, сообщает пресс-служба госкорпорации. "Саратовский проект включает в себя строительство и реконструкцию четырех трамвайных линий общей протяжностью 67 километров. Общий бюджет составляет 17,3 миллиарда рублей, из которых 10,8 миллиарда рублей - доля ВЭБ.РФ. В рамках модернизации будут реконструированы 11 тяговых подстанций, а также построен путепровод через железную дорогу. Жители и гости города получат не только обновленную инфраструктуру, но и новые трамвайные остановки, освещение, озеленение и ливневую канализацию", - сообщили в ВЭБ.РФ. Саратовская область является одним из регионов-участников программы комплексного развития электрического транспорта, которая охватывает 10 пилотных регионов. Инициатором выступило правительство России совместно с ВЭБ.РФ, который выполняет роль финансирующей организации, проектного офиса программы, а также ее координатора. Куратором программы в правительстве РФ является вице-премьер Дмитрий Григоренко. Общая стоимость программы – 252 миллиарда руб. Планируется построить и модернизировать 620 километров путей, поставить 647 трамваев и создать порядка шести тысяч рабочих мест. Программа охватывает почти 8,8 миллиона жителей в Курске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Саратове, Перми, Ярославле, Липецке, Красноярске, Нижним Новгороде и Краснодаре, пояснили в госкорпорации.
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саратовская область, саратов, вэб.рф (вэб)
Саратовская область, Саратов, ВЭБ.РФ (ВЭБ)

ВЭБ.РФ профинансирует строительство транспортной инфраструктуры в Саратове

© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкВид на город Саратов
Вид на город Саратов - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Галина Кмит
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Вид на город Саратов
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. ВЭБ.РФ выделил первый транш в размере 306,3 миллиона рублей, который направят на модернизацию городского электротранспорта (ГЭТ) в Саратове, сообщает пресс-служба госкорпорации.
"Саратовский проект включает в себя строительство и реконструкцию четырех трамвайных линий общей протяжностью 67 километров. Общий бюджет составляет 17,3 миллиарда рублей, из которых 10,8 миллиарда рублей - доля ВЭБ.РФ. В рамках модернизации будут реконструированы 11 тяговых подстанций, а также построен путепровод через железную дорогу. Жители и гости города получат не только обновленную инфраструктуру, но и новые трамвайные остановки, освещение, озеленение и ливневую канализацию", - сообщили в ВЭБ.РФ.
Стенд Российского экспортного центра - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Панельная сессия "Сделано в России. Сделано качественно" прошла в Саратове
22 июня, 14:11
Саратовская область является одним из регионов-участников программы комплексного развития электрического транспорта, которая охватывает 10 пилотных регионов. Инициатором выступило правительство России совместно с ВЭБ.РФ, который выполняет роль финансирующей организации, проектного офиса программы, а также ее координатора.
Куратором программы в правительстве РФ является вице-премьер Дмитрий Григоренко. Общая стоимость программы – 252 миллиарда руб. Планируется построить и модернизировать 620 километров путей, поставить 647 трамваев и создать порядка шести тысяч рабочих мест. Программа охватывает почти 8,8 миллиона жителей в Курске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Саратове, Перми, Ярославле, Липецке, Красноярске, Нижним Новгороде и Краснодаре, пояснили в госкорпорации.
 
Саратовская областьСаратовВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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