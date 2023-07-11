https://ria.ru/20230711/sammit-1883528316.html

Матвиенко прокомментировала саммит НАТО

Матвиенко прокомментировала саммит НАТО - РИА Новости, 11.07.2023

Матвиенко прокомментировала саммит НАТО

Саммит НАТО не принесёт мира Украине, это агрессивная структура, если на саммите будут решения, несущие угрозу РФ, у Москвы будут адекватные ответы, заявила... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T14:54

2023-07-11T14:54

2023-07-11T15:27

специальная военная операция на украине

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ПЕКИН, 11 июл – РИА Новости. Саммит НАТО не принесёт мира Украине, это агрессивная структура, если на саммите будут решения, несущие угрозу РФ, у Москвы будут адекватные ответы, заявила журналистам во вторник председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. "Ничего хорошего мы не ждём (от саммита НАТО – ред.), потому что действия НАТО, я уже сказала, стиль работы этой организации, они уже стали основным поставщиком плохих новостей для мира и провокаторами, дестабилизирующими ситуацию в мире, провоцирующими региональные конфликты и так далее", - заявила Матвиенко. Она подчеркнула, что "конечно же, саммит НАТО не принесёт мира ни Украине, ни в другом измерении, НАТО ещё никому не принесло суверенитета, НАТО никому не принесло демократии, флагом которой они часто прикрываются, это такая агрессивная структура, поэтому, если будут приняты решения, которые хоть в какой-то мере будут нам нести угрозу, у нас есть адекватные ответы".Никаких неожиданностей для России проходящий в Вильнюсе саммит НАТО не принесет, он не повлияет на действие специальной военной операции на Украине и ее задачи, добавила Валентина Матвиенко."Давайте дождёмся результата, тогда сможем уже сделать окончательные выводы, но, если вы хотите моё мнение знать, то, мне кажется, что никаких неожиданностей для нас не будет, ни для дальнейших действий по обеспечению безопасности нашей страны, ни по действию специальной военной операции, по задачам, которые перед ней стоят", - заявила Матвиенко, отвечая на вопрос, ожидает ли Россия непредвиденных изменений в сфере безопасности по итогам саммита.Она подчеркнула, что "на все ходы, они нам известны, на все возможные ходы у нас есть ответы, у нас есть комплекс мер по обеспечению национальной безопасности, мы никого не боимся, все ходы у нас записаны, поэтому, на мой взгляд, неожиданностей никаких не будет".Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

https://ria.ru/20230710/sammit-1883373402.html

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