https://ria.ru/20230711/puteshestviya-1883368415.html

Эксперты рассказали, что делать туристам в случае кражи в отеле за рубежом

Эксперты рассказали, что делать туристам в случае кражи в отеле за рубежом - РИА Новости, 11.07.2023

Эксперты рассказали, что делать туристам в случае кражи в отеле за рубежом

Эксперты рассказали, как поступать туристам за рубежом, если их вещи украли из номера в отеле, с пляжа или во время экскурсии, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T04:11

2023-07-11T04:11

2023-07-11T04:11

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Эксперты рассказали, как поступать туристам за рубежом, если их вещи украли из номера в отеле, с пляжа или во время экскурсии, сообщает АТОР.Во-первых, правовая служба ассоциации и туроператоры рекомендуют не брать на отдых драгоценности и дорогие аксессуары. И, тем более, не оставлять их без присмотра.Во-вторых, если кража произошла, нужно сообщить о ней представителю туроператора и администрации гостиницы, обратившись на ресепшен.При необходимости нужно вызвать полицию и поставить в известность консульство РФ. Возможно, потребуется их помощь или консультации для дальнейших коммуникаций с местными органами правопорядка.Отдыхающие не в праве требовать у туркомпании участия в расследовании, сопровождения в полицию или компенсации украденного, хотя представители фирмы могут поддержать клиента добровольно.Получить от гостиницы компенсацию украденного непросто, говорят юристы. Придется доказать, что потерянные деньги или вещи у туриста были. Простой способ сделать это – задекларировать ценности при пересечении границы. Документ позволит гостю обратиться за компенсацией в страховую компанию, которая сотрудничает с отелем.Кроме того, эксперты рекомендуют туристам хранить особо ценные вещи в специальном сейфе отеля, который находится не в номере. При въезде предметы описывают и сдают в гостиничный сейф на ресепшен или в офисе управляющего, о чем гостю выдается расписка. В случае кражи ценностей турист получит компенсацию.

https://ria.ru/20230304/gostinitsy-1855536263.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), отели, гостиницы