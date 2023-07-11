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Эксперты рассказали, что делать туристам в случае кражи в отеле за рубежом - РИА Новости, 11.07.2023
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Туризм
 
04:11 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/puteshestviya-1883368415.html
Эксперты рассказали, что делать туристам в случае кражи в отеле за рубежом
Эксперты рассказали, что делать туристам в случае кражи в отеле за рубежом - РИА Новости, 11.07.2023
Эксперты рассказали, что делать туристам в случае кражи в отеле за рубежом
Эксперты рассказали, как поступать туристам за рубежом, если их вещи украли из номера в отеле, с пляжа или во время экскурсии, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T04:11
2023-07-11T04:11
туризм
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
отели
гостиницы
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Эксперты рассказали, как поступать туристам за рубежом, если их вещи украли из номера в отеле, с пляжа или во время экскурсии, сообщает АТОР.Во-первых, правовая служба ассоциации и туроператоры рекомендуют не брать на отдых драгоценности и дорогие аксессуары. И, тем более, не оставлять их без присмотра.Во-вторых, если кража произошла, нужно сообщить о ней представителю туроператора и администрации гостиницы, обратившись на ресепшен.При необходимости нужно вызвать полицию и поставить в известность консульство РФ. Возможно, потребуется их помощь или консультации для дальнейших коммуникаций с местными органами правопорядка.Отдыхающие не в праве требовать у туркомпании участия в расследовании, сопровождения в полицию или компенсации украденного, хотя представители фирмы могут поддержать клиента добровольно.Получить от гостиницы компенсацию украденного непросто, говорят юристы. Придется доказать, что потерянные деньги или вещи у туриста были. Простой способ сделать это – задекларировать ценности при пересечении границы. Документ позволит гостю обратиться за компенсацией в страховую компанию, которая сотрудничает с отелем.Кроме того, эксперты рекомендуют туристам хранить особо ценные вещи в специальном сейфе отеля, который находится не в номере. При въезде предметы описывают и сдают в гостиничный сейф на ресепшен или в офисе управляющего, о чем гостю выдается расписка. В случае кражи ценностей турист получит компенсацию.
https://ria.ru/20230304/gostinitsy-1855536263.html
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96
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туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Отели, Гостиницы
Эксперты рассказали, что делать туристам в случае кражи в отеле за рубежом

АТОР: юристы рассказали, как поступать туристам за рубежом в случае кражи из отеля

© Depositphotos.com / Roberts RatutsСемья на ресепшене отеля
Семья на ресепшене отеля - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Depositphotos.com / Roberts Ratuts
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Эксперты рассказали, как поступать туристам за рубежом, если их вещи украли из номера в отеле, с пляжа или во время экскурсии, сообщает АТОР.
Во-первых, правовая служба ассоциации и туроператоры рекомендуют не брать на отдых драгоценности и дорогие аксессуары. И, тем более, не оставлять их без присмотра.
Во-вторых, если кража произошла, нужно сообщить о ней представителю туроператора и администрации гостиницы, обратившись на ресепшен.
При необходимости нужно вызвать полицию и поставить в известность консульство РФ. Возможно, потребуется их помощь или консультации для дальнейших коммуникаций с местными органами правопорядка.
Отдыхающие не в праве требовать у туркомпании участия в расследовании, сопровождения в полицию или компенсации украденного, хотя представители фирмы могут поддержать клиента добровольно.
Получить от гостиницы компенсацию украденного непросто, говорят юристы. Придется доказать, что потерянные деньги или вещи у туриста были. Простой способ сделать это – задекларировать ценности при пересечении границы. Документ позволит гостю обратиться за компенсацией в страховую компанию, которая сотрудничает с отелем.
Кроме того, эксперты рекомендуют туристам хранить особо ценные вещи в специальном сейфе отеля, который находится не в номере. При въезде предметы описывают и сдают в гостиничный сейф на ресепшен или в офисе управляющего, о чем гостю выдается расписка. В случае кражи ценностей турист получит компенсацию.
Атриум (ресторанный зал) гостиницы Метрополь в Москве
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)ОтелиГостиницы
 
 
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