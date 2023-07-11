https://ria.ru/20230711/prinyatie-1883417410.html

"Ты продал все": в Сети разозлились из-за слов Зеленского о будущем Украины

"Ты продал все": в Сети разозлились из-за слов Зеленского о будущем Украины - РИА Новости, 11.07.2023

"Ты продал все": в Сети разозлились из-за слов Зеленского о будущем Украины

Пользователи Twitter обвинили Владимира Зеленского во лжи из-за заявления о грядущем вступлении Украины в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T03:55

2023-07-11T03:55

2023-07-11T07:32

в мире

украина

вильнюс

сша

джо байден

владимир зеленский

нато

джейк салливан

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter обвинили Владимира Зеленского во лжи из-за заявления о грядущем вступлении Украины в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе."Украина не в НАТО, и НАТО никогда не будет воевать на Украине. Никто не станет умирать за нацистов и бандеровцев. Зачем ты врешь украинцам?" — спросил Król Olch."Спустись на землю, кокаиновый мальчик, вы никогда не присоединитесь к НАТО. Вас используют для их собственной повестки", — написал Ambassador Patel."Ты слишком глуп, чтобы понять, что Украина — всего лишь пешка НАТО против России", — высказался sentletse."Надеюсь, присоединение вам будет недоступно на неопределенный срок. Украина — коррумпированная страна", — прокомментировал Dave Mac No/F No."Ты продал все богатства своей страны для собственного обогащения", — отметил Nose.Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом Организации Североатлантического договора во время предстоящего мероприятия.

https://ria.ru/20230710/nato-1883168421.html

украина

вильнюс

сша

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в мире, украина, вильнюс, сша, джо байден, владимир зеленский, нато, джейк салливан