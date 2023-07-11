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"Ты продал все": в Сети разозлились из-за слов Зеленского о будущем Украины
"Ты продал все": в Сети разозлились из-за слов Зеленского о будущем Украины - РИА Новости, 11.07.2023
"Ты продал все": в Сети разозлились из-за слов Зеленского о будущем Украины
Пользователи Twitter обвинили Владимира Зеленского во лжи из-за заявления о грядущем вступлении Украины в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T03:55
2023-07-11T03:55
2023-07-11T07:32
в мире
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вильнюс
сша
джо байден
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нато
джейк салливан
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter обвинили Владимира Зеленского во лжи из-за заявления о грядущем вступлении Украины в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе."Украина не в НАТО, и НАТО никогда не будет воевать на Украине. Никто не станет умирать за нацистов и бандеровцев. Зачем ты врешь украинцам?" — спросил Król Olch."Спустись на землю, кокаиновый мальчик, вы никогда не присоединитесь к НАТО. Вас используют для их собственной повестки", — написал Ambassador Patel."Ты слишком глуп, чтобы понять, что Украина — всего лишь пешка НАТО против России", — высказался sentletse."Надеюсь, присоединение вам будет недоступно на неопределенный срок. Украина — коррумпированная страна", — прокомментировал Dave Mac No/F No."Ты продал все богатства своей страны для собственного обогащения", — отметил Nose.Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом Организации Североатлантического договора во время предстоящего мероприятия.
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в мире, украина, вильнюс, сша, джо байден, владимир зеленский, нато, джейк салливан
В мире, Украина, Вильнюс, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, НАТО, Джейк Салливан
"Ты продал все": в Сети разозлились из-за слов Зеленского о будущем Украины
Пользователи Twitter обвинили Зеленского во лжи из-за заявления о принятии Украины в НАТО
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости.
Пользователи Twitter
обвинили Владимира Зеленского во лжи из-за заявления о грядущем вступлении Украины в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе.
«
"Украина не в НАТО, и НАТО никогда не будет воевать на Украине. Никто не станет умирать за нацистов и бандеровцев. Зачем ты врешь украинцам?" — спросил Król Olch.
"Спустись на землю, кокаиновый мальчик, вы никогда не присоединитесь к НАТО. Вас используют для их собственной повестки", — написал Ambassador Patel.
"Ты слишком глуп, чтобы понять, что Украина — всего лишь пешка НАТО против России", — высказался sentletse.
"Надеюсь, присоединение вам будет недоступно на неопределенный срок. Украина — коррумпированная страна", — прокомментировал Dave Mac No/F No.
"Ты продал все богатства своей страны для собственного обогащения", — отметил Nose.
Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая Джо Байдена
. Ранее советник президента США
по нацбезопасности Джейк Салливан
заявил, что Украина не станет членом Организации Североатлантического договора во время предстоящего мероприятия.
"Карты розданы". В Сети Зеленскому раскрыли правду о будущем Украины