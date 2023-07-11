https://ria.ru/20230711/poteri-1883515910.html
ВСУ потеряли более 50 военных на Херсонском направлении
ВСУ потеряли более 50 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 11.07.2023
ВСУ потеряли более 50 военных на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении более 50 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, а также артиллерийскую... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T14:01
2023-07-11T14:01
2023-07-11T14:09
специальная военная операция на украине
херсонская область
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_7b79d385ce825c1ab222210fed95c157.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении более 50 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, а также артиллерийскую систему М777 производства США, сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено более 50 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США. В районе населенного пункта Антоновка Херсонской области поражен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_d192ece02f29091070b9554911ca9d70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 50 военных на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли более 50 военных и гаубицу М777 на Херсонском направлении