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ВСУ потеряли более 50 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 11.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:01 11.07.2023 (обновлено: 14:09 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/poteri-1883515910.html
ВСУ потеряли более 50 военных на Херсонском направлении
ВСУ потеряли более 50 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 11.07.2023
ВСУ потеряли более 50 военных на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении более 50 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, а также артиллерийскую... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T14:01
2023-07-11T14:09
специальная военная операция на украине
херсонская область
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении более 50 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, а также артиллерийскую систему М777 производства США, сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено более 50 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США. В районе населенного пункта Антоновка Херсонской области поражен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
херсонская область
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херсонская область , безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 50 военных на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли более 50 военных и гаубицу М777 на Херсонском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении более 50 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, а также артиллерийскую систему М777 производства США, сообщило Минобороны РФ.
«
"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено более 50 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США. В районе населенного пункта Антоновка Херсонской области поражен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
10 июля, 16:59
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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