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В НАТО заявили о беспокойстве из-за сотрудничества России с Белоруссией - РИА Новости, 11.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:59 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/politika-1883616903.html
В НАТО заявили о беспокойстве из-за сотрудничества России с Белоруссией
В НАТО заявили о беспокойстве из-за сотрудничества России с Белоруссией - РИА Новости, 11.07.2023
В НАТО заявили о беспокойстве из-за сотрудничества России с Белоруссией
НАТО обеспокоена углублением сотрудничества РФ и Белоруссии, а также возможным появлением частных военных компаний на ее территории, говорится в итоговом... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T19:59
2023-07-11T19:59
специальная военная операция на украине
россия
евгений пригожин
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
белоруссия
вильнюс
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. НАТО обеспокоена углублением сотрудничества РФ и Белоруссии, а также возможным появлением частных военных компаний на ее территории, говорится в итоговом заявлении после первого дня встречи в верхах в Вильнюсе. "Усиление военной интеграции России и Белоруссии, в частности, в вопросах размещения современных военных возможностей и размещения российских сил в Белоруссии, имеет последствия для региональной стабильности и обороны альянса. НАТО сохраняет бдительность, продолжит внимательно следить за ситуацией. Особенно будет уделяться внимание размещению частных военных компаний на территории Белоруссии", - указывается в документе. Во вторник пресс-служба минобороны Белоруссии сообщила, что группа "Вагнер" будет привлечена к обучению ВС республики. В сообщении, в частности, говорится, что "по прибытии представителей ЧВК "Вагнер" и их рассредоточения на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом, особое внимание планируется уделить приемам и способам ведения боевых действий Вооруженными Силами Республики Беларусь". В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Бойцам "Вагнера" Путин предложил продолжить службу России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, подчеркнув, что они также могут вернуться к своим родным и близким или уйти в Белоруссию. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию, но 6 июля сообщил, что основатель "Вагнера" уже находится в Петербурге. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков днем позже заявил, что не располагает информацией о том, находится ли Пригожин в России. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования мятежа было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html
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россия, евгений пригожин, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, белоруссия, вильнюс, александр лукашенко, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Евгений Пригожин, НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин, Белоруссия, Вильнюс, Александр Лукашенко, В мире
В НАТО заявили о беспокойстве из-за сотрудничества России с Белоруссией

В НАТО заявили о беспокойстве из-за сотрудничества России с Белоруссией и ЧВК

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. НАТО обеспокоена углублением сотрудничества РФ и Белоруссии, а также возможным появлением частных военных компаний на ее территории, говорится в итоговом заявлении после первого дня встречи в верхах в Вильнюсе.
"Усиление военной интеграции России и Белоруссии, в частности, в вопросах размещения современных военных возможностей и размещения российских сил в Белоруссии, имеет последствия для региональной стабильности и обороны альянса. НАТО сохраняет бдительность, продолжит внимательно следить за ситуацией. Особенно будет уделяться внимание размещению частных военных компаний на территории Белоруссии", - указывается в документе.
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25 июня, 01:05
Во вторник пресс-служба минобороны Белоруссии сообщила, что группа "Вагнер" будет привлечена к обучению ВС республики.
В сообщении, в частности, говорится, что "по прибытии представителей ЧВК "Вагнер" и их рассредоточения на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом, особое внимание планируется уделить приемам и способам ведения боевых действий Вооруженными Силами Республики Беларусь".
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Бойцам "Вагнера" Путин предложил продолжить службу России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, подчеркнув, что они также могут вернуться к своим родным и близким или уйти в Белоруссию. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию, но 6 июля сообщил, что основатель "Вагнера" уже находится в Петербурге. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков днем позже заявил, что не располагает информацией о том, находится ли Пригожин в России.
По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования мятежа было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЕвгений ПригожинНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинБелоруссияВильнюсАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
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