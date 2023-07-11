В НАТО заявили о беспокойстве из-за сотрудничества России с Белоруссией
В НАТО заявили о беспокойстве из-за сотрудничества России с Белоруссией и ЧВК
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. НАТО обеспокоена углублением сотрудничества РФ и Белоруссии, а также возможным появлением частных военных компаний на ее территории, говорится в итоговом заявлении после первого дня встречи в верхах в Вильнюсе.
"Усиление военной интеграции России и Белоруссии, в частности, в вопросах размещения современных военных возможностей и размещения российских сил в Белоруссии, имеет последствия для региональной стабильности и обороны альянса. НАТО сохраняет бдительность, продолжит внимательно следить за ситуацией. Особенно будет уделяться внимание размещению частных военных компаний на территории Белоруссии", - указывается в документе.
Во вторник пресс-служба минобороны Белоруссии сообщила, что группа "Вагнер" будет привлечена к обучению ВС республики.
В сообщении, в частности, говорится, что "по прибытии представителей ЧВК "Вагнер" и их рассредоточения на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом, особое внимание планируется уделить приемам и способам ведения боевых действий Вооруженными Силами Республики Беларусь".
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Бойцам "Вагнера" Путин предложил продолжить службу России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, подчеркнув, что они также могут вернуться к своим родным и близким или уйти в Белоруссию. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию, но 6 июля сообщил, что основатель "Вагнера" уже находится в Петербурге. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков днем позже заявил, что не располагает информацией о том, находится ли Пригожин в России.
По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования мятежа было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.