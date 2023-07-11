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СК раскрыл подробности задержания по делу об убийстве офицера в Краснодаре
СК раскрыл подробности задержания по делу об убийстве офицера в Краснодаре - РИА Новости, 11.07.2023
СК раскрыл подробности задержания по делу об убийстве офицера в Краснодаре
Пистолет с глушителем обнаружен у задержанного Сергея Денисенко 1959 года рождения, который подозревается в убийстве в Краснодаре замначальника городского... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T17:56
2023-07-11T17:56
2023-07-11T18:11
происшествия
краснодар
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александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
краснодарский край
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пистолет с глушителем обнаружен у задержанного Сергея Денисенко 1959 года рождения, который подозревается в убийстве в Краснодаре замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, сообщает СК России.Во вторник СК РФ сообщил о задержании в Краснодарском крае мужчины, который проверяется на причастность к убийству замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого."В качестве подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого задержан Сергей Денисенко 1959 года рождения. При задержании у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, совершено убийство", - говорится в телеграм-канале ведомства.Ранее пресс-служба администрации Краснодара сообщила РИА Новости о смерти замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. По данным источника агентства, он был застрелен. Соболезнования выразил депутат Госдумы, экс-глава Краснодара Евгений Первышов. По его словам, Ржицкого, который ранее командовал подлодкой "Краснодар", застрелили в спину в понедельник. Следователи завели уголовное дело по факту убийства, о его ходе поручил доложить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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РИА Новости
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Задержание в Краснодаре подозреваемого в убийстве. Кадры СК
Задержание в Краснодаре подозреваемого в убийстве. Кадры СК
2023-07-11T17:56
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, краснодар, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, краснодарский край
Происшествия, Краснодар, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ, Краснодарский край
СК раскрыл подробности задержания по делу об убийстве офицера в Краснодаре
СК: по подозрению в убийстве офицера Ржицкого в Краснодаре задержали мужчину с пистолетом
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пистолет с глушителем обнаружен у задержанного Сергея Денисенко 1959 года рождения, который подозревается в убийстве в Краснодаре замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, сообщает СК России.
Во вторник СК РФ сообщил о задержании в Краснодарском крае мужчины, который проверяется на причастность к убийству замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого.
"В качестве подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого задержан Сергей Денисенко 1959 года рождения. При задержании у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, совершено убийство", - говорится в телеграм-канале ведомства.
Ранее пресс-служба администрации Краснодара сообщила РИА Новости о смерти замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. По данным источника агентства, он был застрелен. Соболезнования выразил депутат Госдумы, экс-глава Краснодара Евгений Первышов. По его словам, Ржицкого, который ранее командовал подлодкой "Краснодар", застрелили в спину в понедельник. Следователи завели уголовное дело по факту убийства, о его ходе поручил доложить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.