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СК раскрыл подробности задержания по делу об убийстве офицера в Краснодаре

СК раскрыл подробности задержания по делу об убийстве офицера в Краснодаре - РИА Новости, 11.07.2023

СК раскрыл подробности задержания по делу об убийстве офицера в Краснодаре

Пистолет с глушителем обнаружен у задержанного Сергея Денисенко 1959 года рождения, который подозревается в убийстве в Краснодаре замначальника городского... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T17:56

2023-07-11T17:56

2023-07-11T18:11

происшествия

краснодар

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

краснодарский край

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пистолет с глушителем обнаружен у задержанного Сергея Денисенко 1959 года рождения, который подозревается в убийстве в Краснодаре замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, сообщает СК России.Во вторник СК РФ сообщил о задержании в Краснодарском крае мужчины, который проверяется на причастность к убийству замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого."В качестве подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого задержан Сергей Денисенко 1959 года рождения. При задержании у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, совершено убийство", - говорится в телеграм-канале ведомства.Ранее пресс-служба администрации Краснодара сообщила РИА Новости о смерти замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. По данным источника агентства, он был застрелен. Соболезнования выразил депутат Госдумы, экс-глава Краснодара Евгений Первышов. По его словам, Ржицкого, который ранее командовал подлодкой "Краснодар", застрелили в спину в понедельник. Следователи завели уголовное дело по факту убийства, о его ходе поручил доложить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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Задержание в Краснодаре подозреваемого в убийстве. Кадры СК Задержание в Краснодаре подозреваемого в убийстве. Кадры СК 2023-07-11T17:56 true PT0M29S

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происшествия, краснодар, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, краснодарский край