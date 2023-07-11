https://ria.ru/20230711/podmoskove-1883553024.html

Производитель товаров азиатской кухни увеличит выпуск продукции в три раза

Производитель товаров азиатской кухни увеличит выпуск продукции в три раза - РИА Новости, 11.07.2023

Производитель товаров азиатской кухни увеличит выпуск продукции в три раза

Подмосковная компания, выпускающая продукцию для азиатской кухни под брендом Tamaki, увеличит производственные мощности в три раза благодаря запуску нового... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T16:12

2023-07-11T16:12

2023-07-11T16:12

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

лыткарино

мебель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883552301_0:67:3068:1793_1920x0_80_0_0_656bd404e4661ab18a914f06b7da5201.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Подмосковная компания, выпускающая продукцию для азиатской кухни под брендом Tamaki, увеличит производственные мощности в три раза благодаря запуску нового завода, сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "Подмосковный производитель продуктов питания и резидент индустриального парка "Лыткарино" компания ООО "Европродукт" в три раза увеличит объем выпуска продукции благодаря запуску новой площадки. Открытие современного предприятия компании в Лыткарино состоится до конца текущего года", - рассказала Зиновьева, слова которой приводятся в пресс-релизе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. По данным ведомства, новое предприятие включит в себя административно-бытовые и производственные помещения, склады, лаборатории, камеры для готовой продукции, а также холодильные камеры. Завод будет производить по 85 тонн готовой продукции в сутки. На нем будут выпускать и фасовать соусы и майонез, а также заправки для блюд, например, рисовый уксус.

https://ria.ru/20230710/ferma-1883366825.html

московская область (подмосковье)

лыткарино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), лыткарино, мебель