https://ria.ru/20230711/podmoskove-1883553024.html
Производитель товаров азиатской кухни увеличит выпуск продукции в три раза
Производитель товаров азиатской кухни увеличит выпуск продукции в три раза - РИА Новости, 11.07.2023
Производитель товаров азиатской кухни увеличит выпуск продукции в три раза
Подмосковная компания, выпускающая продукцию для азиатской кухни под брендом Tamaki, увеличит производственные мощности в три раза благодаря запуску нового... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T16:12
2023-07-11T16:12
2023-07-11T16:12
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Подмосковная компания, выпускающая продукцию для азиатской кухни под брендом Tamaki, увеличит производственные мощности в три раза благодаря запуску нового завода, сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "Подмосковный производитель продуктов питания и резидент индустриального парка "Лыткарино" компания ООО "Европродукт" в три раза увеличит объем выпуска продукции благодаря запуску новой площадки. Открытие современного предприятия компании в Лыткарино состоится до конца текущего года", - рассказала Зиновьева, слова которой приводятся в пресс-релизе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. По данным ведомства, новое предприятие включит в себя административно-бытовые и производственные помещения, склады, лаборатории, камеры для готовой продукции, а также холодильные камеры. Завод будет производить по 85 тонн готовой продукции в сутки. На нем будут выпускать и фасовать соусы и майонез, а также заправки для блюд, например, рисовый уксус.
https://ria.ru/20230710/ferma-1883366825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), лыткарино, мебель
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Лыткарино, Мебель
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Подмосковная компания, выпускающая продукцию для азиатской кухни под брендом Tamaki, увеличит производственные мощности в три раза благодаря запуску нового завода, сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"Подмосковный производитель продуктов питания и резидент индустриального парка "Лыткарино" компания ООО "Европродукт" в три раза увеличит объем выпуска продукции благодаря запуску новой площадки. Открытие современного предприятия компании в Лыткарино
состоится до конца текущего года", - рассказала Зиновьева, слова которой приводятся в пресс-релизе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
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По данным ведомства, новое предприятие включит в себя административно-бытовые и производственные помещения, склады, лаборатории, камеры для готовой продукции, а также холодильные камеры.
Завод будет производить по 85 тонн готовой продукции в сутки. На нем будут выпускать и фасовать соусы и майонез, а также заправки для блюд, например, рисовый уксус.