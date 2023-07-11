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Производитель товаров азиатской кухни увеличит выпуск продукции в три раза - РИА Новости, 11.07.2023
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Новости Подмосковья
 
16:12 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/podmoskove-1883553024.html
Производитель товаров азиатской кухни увеличит выпуск продукции в три раза
Производитель товаров азиатской кухни увеличит выпуск продукции в три раза - РИА Новости, 11.07.2023
Производитель товаров азиатской кухни увеличит выпуск продукции в три раза
Подмосковная компания, выпускающая продукцию для азиатской кухни под брендом Tamaki, увеличит производственные мощности в три раза благодаря запуску нового... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T16:12
2023-07-11T16:12
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
лыткарино
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Подмосковная компания, выпускающая продукцию для азиатской кухни под брендом Tamaki, увеличит производственные мощности в три раза благодаря запуску нового завода, сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "Подмосковный производитель продуктов питания и резидент индустриального парка "Лыткарино" компания ООО "Европродукт" в три раза увеличит объем выпуска продукции благодаря запуску новой площадки. Открытие современного предприятия компании в Лыткарино состоится до конца текущего года", - рассказала Зиновьева, слова которой приводятся в пресс-релизе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. По данным ведомства, новое предприятие включит в себя административно-бытовые и производственные помещения, склады, лаборатории, камеры для готовой продукции, а также холодильные камеры. Завод будет производить по 85 тонн готовой продукции в сутки. На нем будут выпускать и фасовать соусы и майонез, а также заправки для блюд, например, рисовый уксус.
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московская область (подмосковье), лыткарино, мебель
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Лыткарино, Мебель

Производитель товаров азиатской кухни увеличит выпуск продукции в три раза

© iStock.com / agnormarkФабрика производства морепродуктов
Фабрика производства морепродуктов - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© iStock.com / agnormark
Фабрика производства морепродуктов
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Подмосковная компания, выпускающая продукцию для азиатской кухни под брендом Tamaki, увеличит производственные мощности в три раза благодаря запуску нового завода, сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"Подмосковный производитель продуктов питания и резидент индустриального парка "Лыткарино" компания ООО "Европродукт" в три раза увеличит объем выпуска продукции благодаря запуску новой площадки. Открытие современного предприятия компании в Лыткарино состоится до конца текущего года", - рассказала Зиновьева, слова которой приводятся в пресс-релизе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
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По данным ведомства, новое предприятие включит в себя административно-бытовые и производственные помещения, склады, лаборатории, камеры для готовой продукции, а также холодильные камеры.
Завод будет производить по 85 тонн готовой продукции в сутки. На нем будут выпускать и фасовать соусы и майонез, а также заправки для блюд, например, рисовый уксус.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЛыткариноМебель
 
 
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