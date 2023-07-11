https://ria.ru/20230711/podderzhka-1883615036.html

В НАТО призвали Иран прекратить "поддержку" России

В НАТО призвали Иран прекратить "поддержку" России - РИА Новости, 11.07.2023

В НАТО призвали Иран прекратить "поддержку" России

Страны НАТО на саммите в Вильнюсе призвали Иран в своем коммюнике прекратить "военную поддержку России", а также высказали обеспокоенность в связи с якобы... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T19:44

2023-07-11T19:44

2023-07-11T19:44

россия

хосейн амир абдоллахиан

нато

иран

украина

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Страны НАТО на саммите в Вильнюсе призвали Иран в своем коммюнике прекратить "военную поддержку России", а также высказали обеспокоенность в связи с якобы "злонамеренными действиями Ирана на территории союзников (по НАТО – ред.)". "Поддержка Ираном… России против Украины оказывает влияние на евроатлантическую безопасность. Мы призываем Иран прекратить свою военную поддержку России, в частности передачу беспилотных летательных аппаратов… Мы выражаем серьезную обеспокоенность злонамеренными действиями Ирана на территории союзников. Мы также призываем Иран воздерживаться от дестабилизирующих действий... и играть конструктивную роль в содействии региональной стабильности и миру", - указывается в заявлении по итогам первого дня встречи в верхах в Вильнюсе. Страны Запада утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Иран в ответ также расширил свои санкции против Евросоюза.

https://ria.ru/20230520/iran-1873096669.html

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иран

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россия, хосейн амир абдоллахиан, нато, иран, украина, в мире