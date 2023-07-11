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В НАТО призвали Иран прекратить "поддержку" России
В НАТО призвали Иран прекратить "поддержку" России - РИА Новости, 11.07.2023
В НАТО призвали Иран прекратить "поддержку" России
Страны НАТО на саммите в Вильнюсе призвали Иран в своем коммюнике прекратить "военную поддержку России", а также высказали обеспокоенность в связи с якобы... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T19:44
2023-07-11T19:44
2023-07-11T19:44
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хосейн амир абдоллахиан
нато
иран
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Страны НАТО на саммите в Вильнюсе призвали Иран в своем коммюнике прекратить "военную поддержку России", а также высказали обеспокоенность в связи с якобы "злонамеренными действиями Ирана на территории союзников (по НАТО – ред.)". "Поддержка Ираном… России против Украины оказывает влияние на евроатлантическую безопасность. Мы призываем Иран прекратить свою военную поддержку России, в частности передачу беспилотных летательных аппаратов… Мы выражаем серьезную обеспокоенность злонамеренными действиями Ирана на территории союзников. Мы также призываем Иран воздерживаться от дестабилизирующих действий... и играть конструктивную роль в содействии региональной стабильности и миру", - указывается в заявлении по итогам первого дня встречи в верхах в Вильнюсе. Страны Запада утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Иран в ответ также расширил свои санкции против Евросоюза.
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россия, хосейн амир абдоллахиан, нато, иран, украина, в мире
Россия, Хосейн Амир Абдоллахиан, НАТО, Иран, Украина, В мире
В НАТО призвали Иран прекратить "поддержку" России
Страны НАТО призвали Иран прекратить военную поддержку России