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В детской поликлинике под Саратовом рухнула плита - РИА Новости, 11.07.2023
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14:20 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/plita-1883520206.html
В детской поликлинике под Саратовом рухнула плита
В детской поликлинике под Саратовом рухнула плита - РИА Новости, 11.07.2023
В детской поликлинике под Саратовом рухнула плита
Плита перекрытия обрушилась в здании детской поликлиники Красноармейской районной больницы в Саратовской области, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T14:20
2023-07-11T14:20
происшествия
саратовская область
красноармейск
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САРАТОВ, 11 июл - РИА Новости. Плита перекрытия обрушилась в здании детской поликлиники Красноармейской районной больницы в Саратовской области, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры. "Предварительно установлено, что сегодня… в 7.30 (6.30 мск) в здании детской поликлиники Красноармейской районной больницы по адресу: город Красноармейск, улица Кузнечная, дом 5, обрушилась плита перекрытия между первым и вторым этажами. В ходе инцидента никто не пострадал. Граждане, находившиеся на стационарном лечении, размещены в других зданиях медицинского учреждения", - говорится в сообщении. Прокуратура в ходе проверки установит причины и обстоятельства обрушения, а по результатам при наличии оснований примет меры реагирования, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20230708/obrushenie-1883015626.html
саратовская область
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происшествия, саратовская область, красноармейск
Происшествия, Саратовская область, Красноармейск
В детской поликлинике под Саратовом рухнула плита

В Красноармейске Саратовской области в здании детской поликлиники рухнула плита

© Фото : прокуратура Саратовской областиНа месте обрушения плиты перекрытия в здании детской поликлиники Красноармейска Саратовской области
На месте обрушения плиты перекрытия в здании детской поликлиники Красноармейска Саратовской области - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : прокуратура Саратовской области
На месте обрушения плиты перекрытия в здании детской поликлиники Красноармейска Саратовской области
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 11 июл - РИА Новости. Плита перекрытия обрушилась в здании детской поликлиники Красноармейской районной больницы в Саратовской области, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.
«
"Предварительно установлено, что сегодня… в 7.30 (6.30 мск) в здании детской поликлиники Красноармейской районной больницы по адресу: город Красноармейск, улица Кузнечная, дом 5, обрушилась плита перекрытия между первым и вторым этажами. В ходе инцидента никто не пострадал. Граждане, находившиеся на стационарном лечении, размещены в других зданиях медицинского учреждения", - говорится в сообщении.
Прокуратура в ходе проверки установит причины и обстоятельства обрушения, а по результатам при наличии оснований примет меры реагирования, отметили в ведомстве.
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ПроисшествияСаратовская областьКрасноармейск
 
 
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