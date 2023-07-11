https://ria.ru/20230711/plita-1883520206.html

В детской поликлинике под Саратовом рухнула плита

В детской поликлинике под Саратовом рухнула плита - РИА Новости, 11.07.2023

В детской поликлинике под Саратовом рухнула плита

Плита перекрытия обрушилась в здании детской поликлиники Красноармейской районной больницы в Саратовской области, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T14:20

2023-07-11T14:20

2023-07-11T14:20

происшествия

саратовская область

красноармейск

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САРАТОВ, 11 июл - РИА Новости. Плита перекрытия обрушилась в здании детской поликлиники Красноармейской районной больницы в Саратовской области, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры. "Предварительно установлено, что сегодня… в 7.30 (6.30 мск) в здании детской поликлиники Красноармейской районной больницы по адресу: город Красноармейск, улица Кузнечная, дом 5, обрушилась плита перекрытия между первым и вторым этажами. В ходе инцидента никто не пострадал. Граждане, находившиеся на стационарном лечении, размещены в других зданиях медицинского учреждения", - говорится в сообщении. Прокуратура в ходе проверки установит причины и обстоятельства обрушения, а по результатам при наличии оснований примет меры реагирования, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20230708/obrushenie-1883015626.html

саратовская область

красноармейск

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происшествия, саратовская область, красноармейск