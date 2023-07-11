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Глава УВКПЧ ООН прокомментировал сожжение Корана в Швеции - РИА Новости, 11.07.2023
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17:53 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/oon-1883584119.html
Глава УВКПЧ ООН прокомментировал сожжение Корана в Швеции
Глава УВКПЧ ООН прокомментировал сожжение Корана в Швеции - РИА Новости, 11.07.2023
Глава УВКПЧ ООН прокомментировал сожжение Корана в Швеции
Все без исключения государства мира должны запретить пропаганду ненависти, хотя ограничение свободы выражения мнений всегда должно быть исключением, заявил во... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T17:53
2023-07-11T17:53
стокгольм (город)
швеция
ахмед абуль гейт
оон
ирак
лига арабских государств
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ЖЕНЕВА, 11 июл – РИА Новости. Все без исключения государства мира должны запретить пропаганду ненависти, хотя ограничение свободы выражения мнений всегда должно быть исключением, заявил во время дебатов в Совете ООН по правам человека по поводу сожженного в Швеции Корана глава УВКПЧ ООН Фолькер Тюрк. "Пропаганда ненависти, представляющая собой подстрекательство к насилию, дискриминации и враждебности, должна быть запрещена во всех государствах", - сказал он. Тюрк добавил, что ограничение любого вида речи или выражения мнений должно в принципе оставаться исключением – особенно с учетом того, что законы, ограничивающие свободу слова, "часто используются не по назначению теми, кто находится у власти, в том числе для подавления дебатов по критическим вопросам". "Хотя они не могут рассматриваться как подстрекательство к насилию, другие формы выражения могут представлять собой разжигание ненависти, если в них используются уничижительные или сектантские выражения по отношению к отдельному лицу или группе на основании их пола, убеждений, расы, иммиграционного статуса, своей сексуальной ориентации или любого другого фактора, присущего его личности, стремящегося умалить его достоинство и принизить его ценность в глазах других", - отметил глава УВКПЧ. Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, при этом в четверг десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.
https://ria.ru/20230709/demonstratsiya-1883122406.html
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стокгольм (город)
швеция
ирак
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стокгольм (город), швеция, ахмед абуль гейт, оон, ирак, лига арабских государств
Стокгольм (город), Швеция, Ахмед Абуль Гейт, ООН, Ирак, Лига арабских государств
Глава УВКПЧ ООН прокомментировал сожжение Корана в Швеции

Глава УВКПЧ ООН Тюрк: государства во всем мире должны запретить пропаганду ненависти

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 11 июл – РИА Новости. Все без исключения государства мира должны запретить пропаганду ненависти, хотя ограничение свободы выражения мнений всегда должно быть исключением, заявил во время дебатов в Совете ООН по правам человека по поводу сожженного в Швеции Корана глава УВКПЧ ООН Фолькер Тюрк.
"Пропаганда ненависти, представляющая собой подстрекательство к насилию, дискриминации и враждебности, должна быть запрещена во всех государствах", - сказал он.
Демонстрация в Стокгольме против сожжения Корана
В Стокгольме проходит демонстрация против акций с сожжением Корана
9 июля, 16:47
Тюрк добавил, что ограничение любого вида речи или выражения мнений должно в принципе оставаться исключением – особенно с учетом того, что законы, ограничивающие свободу слова, "часто используются не по назначению теми, кто находится у власти, в том числе для подавления дебатов по критическим вопросам".
"Хотя они не могут рассматриваться как подстрекательство к насилию, другие формы выражения могут представлять собой разжигание ненависти, если в них используются уничижительные или сектантские выражения по отношению к отдельному лицу или группе на основании их пола, убеждений, расы, иммиграционного статуса, своей сексуальной ориентации или любого другого фактора, присущего его личности, стремящегося умалить его достоинство и принизить его ценность в глазах других", - отметил глава УВКПЧ.
Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, при этом в четверг десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста.
МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.
Демонстрация у посольства Швеции в Тегеране, 30 июня 2023 года - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
После сожжения священных книг следующие на очереди — люди
8 июля, 08:00
 
Стокгольм (город)ШвецияАхмед Абуль ГейтООНИракЛига арабских государств
 
 
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