https://ria.ru/20230711/oon-1883584119.html

Глава УВКПЧ ООН прокомментировал сожжение Корана в Швеции

Глава УВКПЧ ООН прокомментировал сожжение Корана в Швеции - РИА Новости, 11.07.2023

Глава УВКПЧ ООН прокомментировал сожжение Корана в Швеции

Все без исключения государства мира должны запретить пропаганду ненависти, хотя ограничение свободы выражения мнений всегда должно быть исключением, заявил во... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T17:53

2023-07-11T17:53

2023-07-11T17:53

стокгольм (город)

швеция

ахмед абуль гейт

оон

ирак

лига арабских государств

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ЖЕНЕВА, 11 июл – РИА Новости. Все без исключения государства мира должны запретить пропаганду ненависти, хотя ограничение свободы выражения мнений всегда должно быть исключением, заявил во время дебатов в Совете ООН по правам человека по поводу сожженного в Швеции Корана глава УВКПЧ ООН Фолькер Тюрк. "Пропаганда ненависти, представляющая собой подстрекательство к насилию, дискриминации и враждебности, должна быть запрещена во всех государствах", - сказал он. Тюрк добавил, что ограничение любого вида речи или выражения мнений должно в принципе оставаться исключением – особенно с учетом того, что законы, ограничивающие свободу слова, "часто используются не по назначению теми, кто находится у власти, в том числе для подавления дебатов по критическим вопросам". "Хотя они не могут рассматриваться как подстрекательство к насилию, другие формы выражения могут представлять собой разжигание ненависти, если в них используются уничижительные или сектантские выражения по отношению к отдельному лицу или группе на основании их пола, убеждений, расы, иммиграционного статуса, своей сексуальной ориентации или любого другого фактора, присущего его личности, стремящегося умалить его достоинство и принизить его ценность в глазах других", - отметил глава УВКПЧ. Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, при этом в четверг десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.

https://ria.ru/20230709/demonstratsiya-1883122406.html

https://ria.ru/20230708/sozhzheniya-1882893628.html

стокгольм (город)

швеция

ирак

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стокгольм (город), швеция, ахмед абуль гейт, оон, ирак, лига арабских государств