https://ria.ru/20230711/oon-1883584119.html
Глава УВКПЧ ООН прокомментировал сожжение Корана в Швеции
Глава УВКПЧ ООН прокомментировал сожжение Корана в Швеции - РИА Новости, 11.07.2023
Глава УВКПЧ ООН прокомментировал сожжение Корана в Швеции
Все без исключения государства мира должны запретить пропаганду ненависти, хотя ограничение свободы выражения мнений всегда должно быть исключением, заявил во... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T17:53
2023-07-11T17:53
2023-07-11T17:53
стокгольм (город)
швеция
ахмед абуль гейт
оон
ирак
лига арабских государств
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg
ЖЕНЕВА, 11 июл – РИА Новости. Все без исключения государства мира должны запретить пропаганду ненависти, хотя ограничение свободы выражения мнений всегда должно быть исключением, заявил во время дебатов в Совете ООН по правам человека по поводу сожженного в Швеции Корана глава УВКПЧ ООН Фолькер Тюрк. "Пропаганда ненависти, представляющая собой подстрекательство к насилию, дискриминации и враждебности, должна быть запрещена во всех государствах", - сказал он. Тюрк добавил, что ограничение любого вида речи или выражения мнений должно в принципе оставаться исключением – особенно с учетом того, что законы, ограничивающие свободу слова, "часто используются не по назначению теми, кто находится у власти, в том числе для подавления дебатов по критическим вопросам". "Хотя они не могут рассматриваться как подстрекательство к насилию, другие формы выражения могут представлять собой разжигание ненависти, если в них используются уничижительные или сектантские выражения по отношению к отдельному лицу или группе на основании их пола, убеждений, расы, иммиграционного статуса, своей сексуальной ориентации или любого другого фактора, присущего его личности, стремящегося умалить его достоинство и принизить его ценность в глазах других", - отметил глава УВКПЧ. Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, при этом в четверг десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.
https://ria.ru/20230709/demonstratsiya-1883122406.html
https://ria.ru/20230708/sozhzheniya-1882893628.html
стокгольм (город)
швеция
ирак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_57ac6b9f5fd66e6e8918de2fc4fdafea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стокгольм (город), швеция, ахмед абуль гейт, оон, ирак, лига арабских государств
Стокгольм (город), Швеция, Ахмед Абуль Гейт, ООН, Ирак, Лига арабских государств
Глава УВКПЧ ООН прокомментировал сожжение Корана в Швеции
Глава УВКПЧ ООН Тюрк: государства во всем мире должны запретить пропаганду ненависти
ЖЕНЕВА, 11 июл – РИА Новости. Все без исключения государства мира должны запретить пропаганду ненависти, хотя ограничение свободы выражения мнений всегда должно быть исключением, заявил во время дебатов в Совете ООН по правам человека по поводу сожженного в Швеции Корана глава УВКПЧ ООН Фолькер Тюрк.
"Пропаганда ненависти, представляющая собой подстрекательство к насилию, дискриминации и враждебности, должна быть запрещена во всех государствах", - сказал он.
В Стокгольме проходит демонстрация против акций с сожжением Корана
Тюрк добавил, что ограничение любого вида речи или выражения мнений должно в принципе оставаться исключением – особенно с учетом того, что законы, ограничивающие свободу слова, "часто используются не по назначению теми, кто находится у власти, в том числе для подавления дебатов по критическим вопросам".
"Хотя они не могут рассматриваться как подстрекательство к насилию, другие формы выражения могут представлять собой разжигание ненависти, если в них используются уничижительные или сектантские выражения по отношению к отдельному лицу или группе на основании их пола, убеждений, расы, иммиграционного статуса, своей сексуальной ориентации или любого другого фактора, присущего его личности, стремящегося умалить его достоинство и принизить его ценность в глазах других", - отметил глава УВКПЧ.
Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме
во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак
потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, при этом в четверг десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде
. Произошедшее также осудили Алжир
, Афганистан
, Египет
, Индонезия
, Ливан
, Сирия
, Турция
, Узбекистан
, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт
и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании
и ОАЭ
вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста.
МИД России
заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.
После сожжения священных книг следующие на очереди — люди