Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Макеевку - РИА Новости, 11.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:50 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/obstrel-1883621811.html
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Макеевку - РИА Новости, 11.07.2023
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Макеевку, выпустив 11 снарядов калибром 152 миллиметра и 38 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T20:50
2023-07-11T20:50
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
макеевка
сцкк
нато
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755060380_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_863190535620eec913fdcd051d215403.jpg
ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Макеевку, выпустив 11 снарядов калибром 152 миллиметра и 38 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 19.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров;… 19.20 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 19.45 – населенный пункт Желанное Первое – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 19.50 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 20.00 – населенный пункт Желанное Первое – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале представительства. Ведомство в 18.50 и 19.30 мск зафиксировало обстрелы Горловки, украинские войска выпустили 11 снарядов калибром 152 миллиметра. В 19.55, 20.05 и 20.15 мск представительство зафиксировало обстрелы Макеевки, украинские войска выпустили 15 снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
донецк
горловка
макеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755060380_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_50c5549ed02c147690620fc4d80ae322.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, горловка, макеевка, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Макеевка, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Макеевку

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Макеевку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Макеевку, выпустив 11 снарядов калибром 152 миллиметра и 38 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 19.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров;… 19.20 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 19.45 – населенный пункт Желанное Первое – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 19.50 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 20.00 – населенный пункт Желанное Первое – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале представительства.
Ведомство в 18.50 и 19.30 мск зафиксировало обстрелы Горловки, украинские войска выпустили 11 снарядов калибром 152 миллиметра.
В 19.55, 20.05 и 20.15 мск представительство зафиксировало обстрелы Макеевки, украинские войска выпустили 15 снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Сотрудница магазина военного снаряжения в Киеве прикрепляет картонную фигуру солдата к фонарному столбу - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Киев заключил сделку с Западом: кровь украинцев взамен небольших денег
7 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаМакеевкаСЦККНАТОПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала