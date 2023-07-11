https://ria.ru/20230711/obstrel-1883602994.html

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку, Еленовку и Луганское

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку, Еленовку и Луганское - РИА Новости, 11.07.2023

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку, Еленовку и Луганское

Украинские войска выпустили 25 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров п Кировскому району Донецка, Луганскому, Макеевке и Еленовке, сообщили в... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T18:54

2023-07-11T18:54

2023-07-11T18:54

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

сцкк

кировский район

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 25 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров п Кировскому району Донецка, Луганскому, Макеевке и Еленовке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.15 – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Кировский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 18.20 – населенный пункт Максимильяновка – населенный пункт Луганское: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 18.35 – населенный пункт Нетайлово – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 18.40 – населенный пункт Максимильяновка – населенный пункт Еленовка: выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Кировский район находится в юго-западной части Донецка, село Луганское - на юго-западной окраине города. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

донецк

макеевка

кировский район

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донецк, макеевка, сцкк, кировский район, происшествия