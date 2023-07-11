https://ria.ru/20230711/obstrel-1883555441.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 11.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска выпустили 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и Макеевке, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T16:23

2023-07-11T16:23

2023-07-11T16:23

специальная военная операция на украине

макеевка

донецк

куйбышевский район

сцкк

происшествия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.50 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.55 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.05 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, украинские войска в 14.40 открыли огонь по Горловке, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230711/obstrel-1883502007.html

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донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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макеевка, донецк, куйбышевский район, сцкк, происшествия, донецкая народная республика