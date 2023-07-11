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Североатлантический альянс заявил о намерении усилить ПРО в Европе - РИА Новости, 11.07.2023
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18:45 11.07.2023 (обновлено: 19:07 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/oborona-1883599280.html
Североатлантический альянс заявил о намерении усилить ПРО в Европе
Североатлантический альянс заявил о намерении усилить ПРО в Европе - РИА Новости, 11.07.2023
Североатлантический альянс заявил о намерении усилить ПРО в Европе
НАТО будет усиливать систему противоракетной обороны (ПРО) в Европе, в том числе за счет развертывания современных систем на основе ротации, говорится в... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T18:45
2023-07-11T19:07
в мире
европа
нато
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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. НАТО будет усиливать систему противоракетной обороны (ПРО) в Европе, в том числе за счет развертывания современных систем на основе ротации, говорится в коммюнике по итогам саммита альянса в Вильнюсе."(Стороны - ред.) согласились для усиления возможностей сдерживания и далее улучшать готовность... и способность к взаимодействию интегрированной системы противоракетной обороны, в частности, за счет регулярной подготовки и ротации современных систем воздушной обороны и возможностей в зоне ответственности европейского командования с акцентом на восточном фланге", - указывается в документе.
https://ria.ru/20230711/oborona-1883595224.html
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в мире, европа, нато
В мире, Европа, НАТО
Североатлантический альянс заявил о намерении усилить ПРО в Европе

Страны НАТО заявили о намерении усилить ПРО в Европе за счет современных систем

© AP Photo / Andrew Carallero-ReynoldsСаммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Andrew Carallero-Reynolds
Саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. НАТО будет усиливать систему противоракетной обороны (ПРО) в Европе, в том числе за счет развертывания современных систем на основе ротации, говорится в коммюнике по итогам саммита альянса в Вильнюсе.
"(Стороны - ред.) согласились для усиления возможностей сдерживания и далее улучшать готовность... и способность к взаимодействию интегрированной системы противоракетной обороны, в частности, за счет регулярной подготовки и ротации современных систем воздушной обороны и возможностей в зоне ответственности европейского командования с акцентом на восточном фланге", - указывается в документе.
Саммит НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Страны НАТО согласовали цели по инвестициям в оборону
Вчера, 18:35
 
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