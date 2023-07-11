https://ria.ru/20230711/oborona-1883599280.html

Североатлантический альянс заявил о намерении усилить ПРО в Европе

Североатлантический альянс заявил о намерении усилить ПРО в Европе - РИА Новости, 11.07.2023

Североатлантический альянс заявил о намерении усилить ПРО в Европе

НАТО будет усиливать систему противоракетной обороны (ПРО) в Европе, в том числе за счет развертывания современных систем на основе ротации, говорится в... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T18:45

2023-07-11T18:45

2023-07-11T19:07

в мире

европа

нато

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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. НАТО будет усиливать систему противоракетной обороны (ПРО) в Европе, в том числе за счет развертывания современных систем на основе ротации, говорится в коммюнике по итогам саммита альянса в Вильнюсе."(Стороны - ред.) согласились для усиления возможностей сдерживания и далее улучшать готовность... и способность к взаимодействию интегрированной системы противоракетной обороны, в частности, за счет регулярной подготовки и ротации современных систем воздушной обороны и возможностей в зоне ответственности европейского командования с акцентом на восточном фланге", - указывается в документе.

https://ria.ru/20230711/oborona-1883595224.html

европа

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в мире, европа, нато