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Гладков сообщил о завершении ремонта белгородских дорог по нацпроекту - РИА Новости, 11.07.2023
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Белгородская область
Белгородская область
 
14:58 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/natsproekt-1883529406.html
Гладков сообщил о завершении ремонта белгородских дорог по нацпроекту
Гладков сообщил о завершении ремонта белгородских дорог по нацпроекту - РИА Новости, 11.07.2023
Гладков сообщил о завершении ремонта белгородских дорог по нацпроекту
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил о том, что в регионе досрочно завершили все работы в рамках... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T14:58
2023-07-11T14:58
белгородская область
белгородский район
губкинский
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 11 июл – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил о том, что в регионе досрочно завершили все работы в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", в порядок приведены более 100 километров трасс. "Мы завершили все работы в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" 2023 года. 72 объекта, я говорю сейчас о дорогах, 110 километров протяжённостью и 500 погонных метров мостов - это 10 объектов", - написал Гладков. Он выразил уверенность, что все работы выполнены с хорошим качеством. По данным пресс-службы регионального правительства, объём финансирования составил 2,5 миллиарда рублей, в том числе 1,1 миллиарда рублей из федерального бюджета. В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2023 году также обустроено 10,4 км тротуаров: на местных дорогах – 4,5 км, на региональных – 5,9 км. Для обеспечения безопасности дорожного движения пешеходные переходы у образовательных учреждений оборудованы в соответствии с национальными стандартами: установлены искусственные неровности, сигнальные светофоры, перильное ограждение, нанесена разметка. В рамках дорожного нацпроекта 2023 года был заключён контракт жизненного цикла на капитальный ремонт трассы Богословка – Дальняя Ливенка – Чибисовка в Губкинском горокруге. "Лидером по количеству отремонтированных дорог среди муниципалитетов стал Белгородский район. В нормативное состояние здесь приведено 15 объектов", - пояснили в региональном правительстве.
https://ria.ru/20230711/promyshlennost-1883528683.html
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белгородский район, губкинский, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородский район, Губкинский, Вячеслав Гладков

Гладков сообщил о завершении ремонта белгородских дорог по нацпроекту

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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БЕЛГОРОД, 11 июл – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил о том, что в регионе досрочно завершили все работы в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", в порядок приведены более 100 километров трасс.
"Мы завершили все работы в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" 2023 года. 72 объекта, я говорю сейчас о дорогах, 110 километров протяжённостью и 500 погонных метров мостов - это 10 объектов", - написал Гладков.
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Он выразил уверенность, что все работы выполнены с хорошим качеством. По данным пресс-службы регионального правительства, объём финансирования составил 2,5 миллиарда рублей, в том числе 1,1 миллиарда рублей из федерального бюджета.
В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2023 году также обустроено 10,4 км тротуаров: на местных дорогах – 4,5 км, на региональных – 5,9 км.
Для обеспечения безопасности дорожного движения пешеходные переходы у образовательных учреждений оборудованы в соответствии с национальными стандартами: установлены искусственные неровности, сигнальные светофоры, перильное ограждение, нанесена разметка.
В рамках дорожного нацпроекта 2023 года был заключён контракт жизненного цикла на капитальный ремонт трассы Богословка – Дальняя Ливенка – Чибисовка в Губкинском горокруге.
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"Лидером по количеству отремонтированных дорог среди муниципалитетов стал Белгородский район. В нормативное состояние здесь приведено 15 объектов", - пояснили в региональном правительстве.
 
Белгородская областьБелгородский районГубкинскийВячеслав Гладков
 
 
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