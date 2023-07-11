https://ria.ru/20230711/natsproekt-1883529406.html

Гладков сообщил о завершении ремонта белгородских дорог по нацпроекту

Гладков сообщил о завершении ремонта белгородских дорог по нацпроекту - РИА Новости, 11.07.2023

Гладков сообщил о завершении ремонта белгородских дорог по нацпроекту

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил о том, что в регионе досрочно завершили все работы в рамках... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T14:58

2023-07-11T14:58

2023-07-11T14:58

белгородская область

белгородский район

губкинский

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 11 июл – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил о том, что в регионе досрочно завершили все работы в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", в порядок приведены более 100 километров трасс. "Мы завершили все работы в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" 2023 года. 72 объекта, я говорю сейчас о дорогах, 110 километров протяжённостью и 500 погонных метров мостов - это 10 объектов", - написал Гладков. Он выразил уверенность, что все работы выполнены с хорошим качеством. По данным пресс-службы регионального правительства, объём финансирования составил 2,5 миллиарда рублей, в том числе 1,1 миллиарда рублей из федерального бюджета. В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2023 году также обустроено 10,4 км тротуаров: на местных дорогах – 4,5 км, на региональных – 5,9 км. Для обеспечения безопасности дорожного движения пешеходные переходы у образовательных учреждений оборудованы в соответствии с национальными стандартами: установлены искусственные неровности, сигнальные светофоры, перильное ограждение, нанесена разметка. В рамках дорожного нацпроекта 2023 года был заключён контракт жизненного цикла на капитальный ремонт трассы Богословка – Дальняя Ливенка – Чибисовка в Губкинском горокруге. "Лидером по количеству отремонтированных дорог среди муниципалитетов стал Белгородский район. В нормативное состояние здесь приведено 15 объектов", - пояснили в региональном правительстве.

https://ria.ru/20230711/promyshlennost-1883528683.html

https://ria.ru/20230706/byudzhet-1882615853.html

белгородский район

губкинский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белгородский район, губкинский, вячеслав гладков