https://ria.ru/20230711/nato-1883614587.html

НАТО разместит дополнительные силы на востоке Европы

НАТО разместит дополнительные силы на востоке Европы - РИА Новости, 11.07.2023

НАТО разместит дополнительные силы на востоке Европы

Страны НАТО разместят на востоке Европы дополнительные силы, увеличив подразделения до размера бригад при необходимости, говорится в заявлении лидеров стран... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T19:41

2023-07-11T19:41

2023-07-11T19:41

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БРЮССЕЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Страны НАТО разместят на востоке Европы дополнительные силы, увеличив подразделения до размера бригад при необходимости, говорится в заявлении лидеров стран альянса, участвующих в саммите в Вильнюсе. "Подтвердили наши решения, принятые на саммите в Мадриде, о создании на восточном фланге НАТО дополнительных боеспособных сил, которые будут наращиваться из существующих подразделений до размера бригад там и тогда, где и когда это потребуется, опираясь на надежные быстро доступные подкрепления, заранее размещенную технику, усиленное командование и управление", - говорится в заявлении. Документ опубликован на официальном портале альянса. Уточняется, что создано восемь многонациональных боевых групп. "Мы продолжим наши усилия по реализации этих решений, в том числе путем демонстрации способности наращивать военное присутствие с помощью активных учений на восточном фланге Североатлантического союза. Мы приветствуем продолжающиеся усилия союзников по наращиванию своего присутствия на восточном фланге НАТО, что способствует укреплению надежного сдерживания и обороны", - добавили авторы документа. По их мнению, "все эти силы демонстрируют решимость и готовность защищать каждый дюйм союзной территории". Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля.

https://ria.ru/20230711/nato-1883611220.html

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вильнюс, мадрид, нато, в мире, европа