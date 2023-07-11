Глава делегации в Вене рассказал о значении саммита для НАТО
Глава делегации в Вене: саммит НАТО имеет для альянса важное символическое значение
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО. Архивное фото
ВЕНА, 11 июл - РИА Новости. Саммит НАТО имеет для альянса важное символическое значение, но ждать "чего-то из ряда вон" не стоит, цель мероприятия - подтвердить поддержку режима Владимира Зеленского, считает руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
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"Предстоящий саммит Североатлантического альянса имеет для натовцев важное символическое значение. Однако не думаю, что по его итогам следует ожидать чего-то из ряда вон выходящего. Первоочередная цель США и их союзников – подтвердить на весь мир свои позиции в плане поддержки режима Владимира Зеленского по принципу "столько, сколько потребуется", а также затвердить намерение добиться "стратегического поражения" России на поле боя", - сказал дипломат в интервью РИА Новости.
По его словам, это значит только одно - "гибридная война" против России продолжится.
Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.