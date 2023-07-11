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Российские военные сорвали планы ВСУ по наступлению в районе Работино

Российские военные сорвали планы ВСУ по наступлению в районе Работино - РИА Новости, 11.07.2023

Российские военные сорвали планы ВСУ по наступлению в районе Работино

Прошедшей ночью в районе села Работино в Запорожской области уничтожено более 70 украинских военных и 8 БМП, все планы ВСУ по наступлению сорваны, заявил во... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T18:26

2023-07-11T18:26

2023-07-11T20:41

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Прошедшей ночью в районе села Работино в Запорожской области уничтожено более 70 украинских военных и 8 БМП, все планы ВСУ по наступлению сорваны, заявил во вторник журналистам министр обороны России Сергей Шойгу. "Прошедшая ночь также была неспокойна. В ходе отражения атаки ВСУ в районе Работино было уничтожено более 70 украинских военнослужащих и восемь боевых машин пехоты. Таким образом, все планы ВСУ по наступлению были сорваны", - сообщил министр.

россия

запорожская область

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2023

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россия, запорожская область, сергей шойгу, вооруженные силы украины