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Российские военные сорвали планы ВСУ по наступлению в районе Работино
Российские военные сорвали планы ВСУ по наступлению в районе Работино - РИА Новости, 11.07.2023
Российские военные сорвали планы ВСУ по наступлению в районе Работино
Прошедшей ночью в районе села Работино в Запорожской области уничтожено более 70 украинских военных и 8 БМП, все планы ВСУ по наступлению сорваны, заявил во... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T18:26
2023-07-11T18:26
2023-07-11T20:41
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Прошедшей ночью в районе села Работино в Запорожской области уничтожено более 70 украинских военных и 8 БМП, все планы ВСУ по наступлению сорваны, заявил во вторник журналистам министр обороны России Сергей Шойгу. "Прошедшая ночь также была неспокойна. В ходе отражения атаки ВСУ в районе Работино было уничтожено более 70 украинских военнослужащих и восемь боевых машин пехоты. Таким образом, все планы ВСУ по наступлению были сорваны", - сообщил министр.
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россия, запорожская область, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Российские военные сорвали планы ВСУ по наступлению в районе Работино
Шойгу: российские военные уничтожили более 70 солдат ВСУ и восемь БМП в районе Работино