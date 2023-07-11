Рейтинг@Mail.ru
Российские военные сорвали планы ВСУ по наступлению в районе Работино - РИА Новости, 11.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:26 11.07.2023 (обновлено: 20:41 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/nastuplenie-1883593406.html
Российские военные сорвали планы ВСУ по наступлению в районе Работино
Российские военные сорвали планы ВСУ по наступлению в районе Работино - РИА Новости, 11.07.2023
Российские военные сорвали планы ВСУ по наступлению в районе Работино
Прошедшей ночью в районе села Работино в Запорожской области уничтожено более 70 украинских военных и 8 БМП, все планы ВСУ по наступлению сорваны, заявил во... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T18:26
2023-07-11T20:41
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
сергей шойгу
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881942051_0:257:3183:2047_1920x0_80_0_0_c6822c1afc2c76ae0c6e5b135e043edf.jpg
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Прошедшей ночью в районе села Работино в Запорожской области уничтожено более 70 украинских военных и 8 БМП, все планы ВСУ по наступлению сорваны, заявил во вторник журналистам министр обороны России Сергей Шойгу. "Прошедшая ночь также была неспокойна. В ходе отражения атаки ВСУ в районе Работино было уничтожено более 70 украинских военнослужащих и восемь боевых машин пехоты. Таким образом, все планы ВСУ по наступлению были сорваны", - сообщил министр.
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881942051_627:272:2993:2047_1920x0_80_0_0_5bf9998eb48609c21f09ce884db42bfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Российские военные сорвали планы ВСУ по наступлению в районе Работино

Шойгу: российские военные уничтожили более 70 солдат ВСУ и восемь БМП в районе Работино

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица 2С19 "Мста-С" российских вооруженных сил
Самоходная гаубица 2С19 Мста-С российских вооруженных сил - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" российских вооруженных сил. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Прошедшей ночью в районе села Работино в Запорожской области уничтожено более 70 украинских военных и 8 БМП, все планы ВСУ по наступлению сорваны, заявил во вторник журналистам министр обороны России Сергей Шойгу.
"Прошедшая ночь также была неспокойна. В ходе отражения атаки ВСУ в районе Работино было уничтожено более 70 украинских военнослужащих и восемь боевых машин пехоты. Таким образом, все планы ВСУ по наступлению были сорваны", - сообщил министр.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала