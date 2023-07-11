На Западе боятся, что Россия перехватит инициативу на поле боя, пишут СМИ
WSJ: на Западе обеспокоены возможным наступлением России в случае неудачи Киева этим летом
Российские войска. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Западные чиновники обеспокоены тем, что Россия может начать наступление на Украине, если Киев не сможет добиться успехов на поле боя этим летом, сообщает газета Wall Street Journal.
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"Многие западные чиновники все больше обеспокоены тем, что Россия может вновь перехватить инициативу на поле боя и начать собственное наступление, если Украина этим летом не продемонстрирует значительных успехов", - говорится в сообщении издания.
Согласно газете, которая ссылается на дипломатов, страны НАТО начинают осознавать, что медлительность при передаче Киеву вооружения в 2022 году оказалась стратегической ошибкой.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.
Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией".
Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта".
Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.