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На Западе боятся, что Россия перехватит инициативу на поле боя, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:40 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/nastuplenie-1883560113.html
На Западе боятся, что Россия перехватит инициативу на поле боя, пишут СМИ
На Западе боятся, что Россия перехватит инициативу на поле боя, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2023
На Западе боятся, что Россия перехватит инициативу на поле боя, пишут СМИ
Западные чиновники обеспокоены тем, что Россия может начать наступление на Украине, если Киев не сможет добиться успехов на поле боя этим летом, сообщает газета РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T16:40
2023-07-11T16:40
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Западные чиновники обеспокоены тем, что Россия может начать наступление на Украине, если Киев не сможет добиться успехов на поле боя этим летом, сообщает газета Wall Street Journal. "Многие западные чиновники все больше обеспокоены тем, что Россия может вновь перехватить инициативу на поле боя и начать собственное наступление, если Украина этим летом не продемонстрирует значительных успехов", - говорится в сообщении издания. Согласно газете, которая ссылается на дипломатов, страны НАТО начинают осознавать, что медлительность при передаче Киеву вооружения в 2022 году оказалась стратегической ошибкой. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта". Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.
https://ria.ru/20230702/atacms-1881521663.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
На Западе боятся, что Россия перехватит инициативу на поле боя, пишут СМИ

WSJ: на Западе обеспокоены возможным наступлением России в случае неудачи Киева этим летом

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийские войска
Российские войска - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Западные чиновники обеспокоены тем, что Россия может начать наступление на Украине, если Киев не сможет добиться успехов на поле боя этим летом, сообщает газета Wall Street Journal.
«
"Многие западные чиновники все больше обеспокоены тем, что Россия может вновь перехватить инициативу на поле боя и начать собственное наступление, если Украина этим летом не продемонстрирует значительных успехов", - говорится в сообщении издания.
Запуск ракеты ATACMS во время совместных военных учений - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
"Расшевелить контрнаступ". Что Вашингтон придумал для Киева
2 июля, 08:00
Согласно газете, которая ссылается на дипломатов, страны НАТО начинают осознавать, что медлительность при передаче Киеву вооружения в 2022 году оказалась стратегической ошибкой.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.
Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией".
Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта".
Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
"Откровения Залужного": главком ВСУ нашел виновных в проблемах контрнаступа
2 июля, 08:00
 
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