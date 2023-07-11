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Официальный курс доллара на среду составил 90,5 рубля
Официальный курс доллара на среду составил 90,5 рубля - РИА Новости, 11.07.2023
Официальный курс доллара на среду составил 90,5 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 98,86 копейки - до 90,5045 рубля, курс юаня - на 7,4 копейки, до 12,5491 рубля, курс РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T16:14
2023-07-11T16:14
2023-07-11T16:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 98,86 копейки - до 90,5045 рубля, курс юаня - на 7,4 копейки, до 12,5491 рубля, курс евро - на 73,8 копейки, до 99,6775 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Официальный курс доллара на среду составил 90,5 рубля
Официальный курс доллара на среду снизился до 90,5 рубля, евро — до 99,68 рубля