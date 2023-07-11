https://ria.ru/20230711/kurs-1883553343.html

Официальный курс доллара на среду составил 90,5 рубля

Официальный курс доллара на среду составил 90,5 рубля - РИА Новости, 11.07.2023

Официальный курс доллара на среду составил 90,5 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 98,86 копейки - до 90,5045 рубля, курс юаня - на 7,4 копейки, до 12,5491 рубля, курс РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T16:14

2023-07-11T16:14

2023-07-11T16:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789754190_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_b98e91bc4536811d313a061a6bf8eaf3.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 98,86 копейки - до 90,5045 рубля, курс юаня - на 7,4 копейки, до 12,5491 рубля, курс евро - на 73,8 копейки, до 99,6775 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)