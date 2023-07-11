Рейтинг@Mail.ru
Публика во Вьетнаме с восторгом встретила башкирские песни - РИА Новости, 11.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:22 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/kultura-1883476245.html
Публика во Вьетнаме с восторгом встретила башкирские песни
Публика во Вьетнаме с восторгом встретила башкирские песни - РИА Новости, 11.07.2023
Публика во Вьетнаме с восторгом встретила башкирские песни
В Ханойском оперном театре прошла торжественная церемония открытия "Дней культуры России" во Вьетнаме, сообщила в своем Telegram-канале министр культуры Ольга... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T12:22
2023-07-11T12:22
культура
вьетнам
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883470495_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_ed22559bce418255a000a70c6d16b1f8.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Ханойском оперном театре прошла торжественная церемония открытия "Дней культуры России" во Вьетнаме, сообщила в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова. В концерте участвовали коллектив московского государственного академического театра танца "Гжель", артист ансамбля народного танца Адыгеи "Нальмэс" Пшимаф Хажоков. А также музыкант Ильнур Хайруллин — он играет на редком аутентичном инструменте – курае.&quot;Вьетнамская публика с восторгом встретила концерт лучших номеров из репертуара театра, оценила башкирские народные мелодии и адыгские народные танцы&quot;, — пишет Любимова.Организаторы мероприятия подготовили фотовыставку о традициях и обычаях народов России. Министр уточнила, что "Дни культуры России" завершают перекрестный" Год Россия – Вьетнам".Ранее сообщалось, что Россия и Иран ведут работы по соглашению о совместном кинопроизводстве.
https://ria.ru/20230707/muzey-1882733030.html
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883470495_45:0:1182:853_1920x0_80_0_0_a8edb0c2c426cda23dbada6eabd7d3f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вьетнам, новости культуры
Культура, Вьетнам, Новости культуры
Публика во Вьетнаме с восторгом встретила башкирские песни

Публика во Вьетнаме с восторгом встретила башкирские песни и адыгейские танцы

© Фото : Пресс-служба Министерства культуры РоссииТоржественная церемония открытия Дней культуры России в Ханойском оперном театре
Торжественная церемония открытия Дней культуры России в Ханойском оперном театре - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : Пресс-служба Министерства культуры России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Ханойском оперном театре прошла торжественная церемония открытия "Дней культуры России" во Вьетнаме, сообщила в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова.
© Фото : Пресс-служба Министерства культуры РоссииТоржественная церемония открытия Дней культуры России в Ханойском оперном театре
Торжественная церемония открытия Дней культуры России в Ханойском оперном театре - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : Пресс-служба Министерства культуры России
Торжественная церемония открытия Дней культуры России в Ханойском оперном театре
В концерте участвовали коллектив московского государственного академического театра танца "Гжель", артист ансамбля народного танца Адыгеи "Нальмэс" Пшимаф Хажоков. А также музыкант Ильнур Хайруллин — он играет на редком аутентичном инструменте – курае.
«

"Вьетнамская публика с восторгом встретила концерт лучших номеров из репертуара театра, оценила башкирские народные мелодии и адыгские народные танцы", — пишет Любимова.

Организаторы мероприятия подготовили фотовыставку о традициях и обычаях народов России.
© Фото : Пресс-служба Министерства культуры РоссииТоржественная церемония открытия Дней культуры России в Ханойском оперном театре
Торжественная церемония открытия Дней культуры России в Ханойском оперном театре - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : Пресс-служба Министерства культуры России
Торжественная церемония открытия Дней культуры России в Ханойском оперном театре
Министр уточнила, что "Дни культуры России" завершают перекрестный" Год Россия – Вьетнам".
Ранее сообщалось, что Россия и Иран ведут работы по соглашению о совместном кинопроизводстве.
Культурный центр открылся в историческом здании Дальневосточного морского пароходства - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Новое общественное пространство Третьяковки открыли во Владивостоке
7 июля, 11:38
 
КультураВьетнамНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала