Публика во Вьетнаме с восторгом встретила башкирские песни
Публика во Вьетнаме с восторгом встретила башкирские песни и адыгейские танцы
© Фото : Пресс-служба Министерства культуры РоссииТоржественная церемония открытия Дней культуры России в Ханойском оперном театре
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Ханойском оперном театре прошла торжественная церемония открытия "Дней культуры России" во Вьетнаме, сообщила в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова.
© Фото : Пресс-служба Министерства культуры РоссииТоржественная церемония открытия Дней культуры России в Ханойском оперном театре
Торжественная церемония открытия Дней культуры России в Ханойском оперном театре
В концерте участвовали коллектив московского государственного академического театра танца "Гжель", артист ансамбля народного танца Адыгеи "Нальмэс" Пшимаф Хажоков. А также музыкант Ильнур Хайруллин — он играет на редком аутентичном инструменте – курае.
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"Вьетнамская публика с восторгом встретила концерт лучших номеров из репертуара театра, оценила башкирские народные мелодии и адыгские народные танцы", — пишет Любимова.
Организаторы мероприятия подготовили фотовыставку о традициях и обычаях народов России.
© Фото : Пресс-служба Министерства культуры РоссииТоржественная церемония открытия Дней культуры России в Ханойском оперном театре
Торжественная церемония открытия Дней культуры России в Ханойском оперном театре
Министр уточнила, что "Дни культуры России" завершают перекрестный" Год Россия – Вьетнам".
Ранее сообщалось, что Россия и Иран ведут работы по соглашению о совместном кинопроизводстве.