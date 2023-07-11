https://ria.ru/20230711/kultura-1883476245.html

Публика во Вьетнаме с восторгом встретила башкирские песни

Публика во Вьетнаме с восторгом встретила башкирские песни - РИА Новости, 11.07.2023

Публика во Вьетнаме с восторгом встретила башкирские песни

В Ханойском оперном театре прошла торжественная церемония открытия "Дней культуры России" во Вьетнаме, сообщила в своем Telegram-канале министр культуры Ольга... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T12:22

2023-07-11T12:22

2023-07-11T12:22

культура

вьетнам

новости культуры

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Ханойском оперном театре прошла торжественная церемония открытия "Дней культуры России" во Вьетнаме, сообщила в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова. В концерте участвовали коллектив московского государственного академического театра танца "Гжель", артист ансамбля народного танца Адыгеи "Нальмэс" Пшимаф Хажоков. А также музыкант Ильнур Хайруллин — он играет на редком аутентичном инструменте – курае."Вьетнамская публика с восторгом встретила концерт лучших номеров из репертуара театра, оценила башкирские народные мелодии и адыгские народные танцы", — пишет Любимова.Организаторы мероприятия подготовили фотовыставку о традициях и обычаях народов России. Министр уточнила, что "Дни культуры России" завершают перекрестный" Год Россия – Вьетнам".Ранее сообщалось, что Россия и Иран ведут работы по соглашению о совместном кинопроизводстве.

https://ria.ru/20230707/muzey-1882733030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

вьетнам, новости культуры