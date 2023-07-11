Рейтинг@Mail.ru
Российские военные перешли в контратаку на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 11.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:12 11.07.2023 (обновлено: 18:25 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/kontrataka-1883590273.html
Российские военные перешли в контратаку на Краснолиманском направлении
Российские военные перешли в контратаку на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 11.07.2023
Российские военные перешли в контратаку на Краснолиманском направлении
Вооруженные силы РФ за последние два дня провели контратаку на краснолиманском направлении (ДНР), продвинулись на 1,5 километра в глубину и на 2 километра по... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T18:12
2023-07-11T18:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
россия
донецкая народная республика
сергей шойгу
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873400885_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b6c07668d6a938e3d40779e468ba523.jpg
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за последние два дня провели контратаку на краснолиманском направлении (ДНР), продвинулись на 1,5 километра в глубину и на 2 километра по фронту, заявил министр обороны России Сергей Шойгу."На краснолиманском направлении штурмовые отряды 15-й и 21-й мотострелковых бригад группировки войск "Центр" отразили наступление мотопехотной роты ВСУ в районе населенного пункта Кармазиновка. Нанеся ему огневое поражение, российские подразделения перешли в контратаку, продвинувшись на 1,5 километра в глубину и 2 километра по фронту", - сказал Шойгу журналистам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873400885_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_870e59ccd91a118478e22f2c19d27da2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, россия, донецкая народная республика, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Россия, Донецкая Народная Республика, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Российские военные перешли в контратаку на Краснолиманском направлении

Шойгу: ВС России продвинулись на 1,5 километра в глубину на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗенитный расчет мобильной группы быстрого реагирования, вооруженный пулемётом ДШК
Зенитный расчет мобильной группы быстрого реагирования, вооруженный пулемётом ДШК - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Зенитный расчет мобильной группы быстрого реагирования, вооруженный пулемётом ДШК. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за последние два дня провели контратаку на краснолиманском направлении (ДНР), продвинулись на 1,5 километра в глубину и на 2 километра по фронту, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"На краснолиманском направлении штурмовые отряды 15-й и 21-й мотострелковых бригад группировки войск "Центр" отразили наступление мотопехотной роты ВСУ в районе населенного пункта Кармазиновка. Нанеся ему огневое поражение, российские подразделения перешли в контратаку, продвинувшись на 1,5 километра в глубину и 2 километра по фронту", - сказал Шойгу журналистам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФРоссияДонецкая Народная РеспубликаСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала