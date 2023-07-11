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Российские военные перешли в контратаку на Краснолиманском направлении

Российские военные перешли в контратаку на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 11.07.2023

Российские военные перешли в контратаку на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы РФ за последние два дня провели контратаку на краснолиманском направлении (ДНР), продвинулись на 1,5 километра в глубину и на 2 километра по... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T18:12

2023-07-11T18:12

2023-07-11T18:25

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

россия

донецкая народная республика

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за последние два дня провели контратаку на краснолиманском направлении (ДНР), продвинулись на 1,5 километра в глубину и на 2 километра по фронту, заявил министр обороны России Сергей Шойгу."На краснолиманском направлении штурмовые отряды 15-й и 21-й мотострелковых бригад группировки войск "Центр" отразили наступление мотопехотной роты ВСУ в районе населенного пункта Кармазиновка. Нанеся ему огневое поражение, российские подразделения перешли в контратаку, продвинувшись на 1,5 километра в глубину и 2 километра по фронту", - сказал Шойгу журналистам.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы рф, россия, донецкая народная республика, сергей шойгу, вооруженные силы украины