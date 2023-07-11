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Страны НАТО поддержали "формулу мира" Зеленского - РИА Новости, 11.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:29 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/konflikt-1883612714.html
Страны НАТО поддержали "формулу мира" Зеленского
Страны НАТО поддержали "формулу мира" Зеленского - РИА Новости, 11.07.2023
Страны НАТО поддержали "формулу мира" Зеленского
НАТО поддерживает "формулу мира" Владимира Зеленского и усилия Генеральной Ассамблеи ООН по урегулированию украинского конфликта, говорится в коммюнике,... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T19:29
2023-07-11T19:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
москва
владимир зеленский
оон
нато
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. НАТО поддерживает "формулу мира" Владимира Зеленского и усилия Генеральной Ассамблеи ООН по урегулированию украинского конфликта, говорится в коммюнике, опубликованном во вторник по итогам первого дня саммита альянса. "Мы приветствуем решительную поддержку в Генеральной Ассамблее ООН усилий по достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине. Мы приветствуем и поддерживаем стремление... Зеленского изложить принципы такого мира в своей "формуле мира", - говорится в документе. Как отмечается в документе, НАТО привержена достижению справедливого и прочного мира, основанного на принципах Устава ООН. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html
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в мире, украина, киев, москва, владимир зеленский, оон, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Москва, Владимир Зеленский, ООН, НАТО
Страны НАТО поддержали "формулу мира" Зеленского

Страны НАТО поддержали "формулу мира" Зеленского и усилия ООН по урегулированию конфликта

© AP Photo / Kevin LamarqueСаммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Kevin Lamarque
Саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. НАТО поддерживает "формулу мира" Владимира Зеленского и усилия Генеральной Ассамблеи ООН по урегулированию украинского конфликта, говорится в коммюнике, опубликованном во вторник по итогам первого дня саммита альянса.
"Мы приветствуем решительную поддержку в Генеральной Ассамблее ООН усилий по достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине. Мы приветствуем и поддерживаем стремление... Зеленского изложить принципы такого мира в своей "формуле мира", - говорится в документе.
Как отмечается в документе, НАТО привержена достижению справедливого и прочного мира, основанного на принципах Устава ООН.
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевМоскваВладимир ЗеленскийООННАТО
 
 
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