Страны НАТО поддержали "формулу мира" Зеленского
Страны НАТО поддержали "формулу мира" Зеленского и усилия ООН по урегулированию конфликта
© AP Photo / Kevin LamarqueСаммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе
© AP Photo / Kevin Lamarque
Саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. НАТО поддерживает "формулу мира" Владимира Зеленского и усилия Генеральной Ассамблеи ООН по урегулированию украинского конфликта, говорится в коммюнике, опубликованном во вторник по итогам первого дня саммита альянса.
"Мы приветствуем решительную поддержку в Генеральной Ассамблее ООН усилий по достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине. Мы приветствуем и поддерживаем стремление... Зеленского изложить принципы такого мира в своей "формуле мира", - говорится в документе.
Как отмечается в документе, НАТО привержена достижению справедливого и прочного мира, основанного на принципах Устава ООН.
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.