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Украинские войска обстреляли ночью Новую Каховку - РИА Новости, 11.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:14 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/kakhovka-1883455805.html
Украинские войска обстреляли ночью Новую Каховку
Украинские войска обстреляли ночью Новую Каховку - РИА Новости, 11.07.2023
Украинские войска обстреляли ночью Новую Каховку
Украинские войска ночью обстреляли ночью пять населенных пунктов, расположенных на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив из ствольной артиллерии 31 РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T11:14
2023-07-11T11:14
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
новая каховка
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 11 июл - РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли ночью пять населенных пунктов, расположенных на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив из ствольной артиллерии 31 снаряд, сообщил во вторник журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Солонцы, Раденск, Саги, выпустив в общей сложности 31 снаряд из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он. По его словам, в понедельник днем украинские подразделения выпустили 10 снарядов по Новой Збурьевке, 6 по Корсунке, 8 по деревне Крынки, 15 по Казачьим Лагерям, по Голой Пристани прилетело 6 снарядов.
херсонская область
новая каховка
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происшествия, херсонская область , новая каховка
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Новая Каховка
Украинские войска обстреляли ночью Новую Каховку

Экстренные службы: украинские войска ночью обстреляли Новую Каховку в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов
Осколки украинских снарядов - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 11 июл - РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли ночью пять населенных пунктов, расположенных на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив из ствольной артиллерии 31 снаряд, сообщил во вторник журналистам представитель экстренных служб региона.
«
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Солонцы, Раденск, Саги, выпустив в общей сложности 31 снаряд из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он.
По его словам, в понедельник днем украинские подразделения выпустили 10 снарядов по Новой Збурьевке, 6 по Корсунке, 8 по деревне Крынки, 15 по Казачьим Лагерям, по Голой Пристани прилетело 6 снарядов.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьНовая Каховка
 
 
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