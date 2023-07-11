https://ria.ru/20230711/kakhovka-1883455805.html

Украинские войска обстреляли ночью Новую Каховку

Украинские войска обстреляли ночью Новую Каховку - РИА Новости, 11.07.2023

Украинские войска обстреляли ночью Новую Каховку

Украинские войска ночью обстреляли ночью пять населенных пунктов, расположенных на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив из ствольной артиллерии 31 РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T11:14

2023-07-11T11:14

2023-07-11T11:14

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

новая каховка

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 11 июл - РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли ночью пять населенных пунктов, расположенных на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив из ствольной артиллерии 31 снаряд, сообщил во вторник журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Солонцы, Раденск, Саги, выпустив в общей сложности 31 снаряд из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он. По его словам, в понедельник днем украинские подразделения выпустили 10 снарядов по Новой Збурьевке, 6 по Корсунке, 8 по деревне Крынки, 15 по Казачьим Лагерям, по Голой Пристани прилетело 6 снарядов.

херсонская область

новая каховка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, херсонская область , новая каховка