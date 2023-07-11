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В Ботаническом саду МГУ расцвели какао-деревья - РИА Новости, 11.07.2023
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Хорошие новости
 
15:34 11.07.2023 (обновлено: 15:53 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/kakao-1883540247.html
В Ботаническом саду МГУ расцвели какао-деревья
В Ботаническом саду МГУ расцвели какао-деревья - РИА Новости, 11.07.2023
В Ботаническом саду МГУ расцвели какао-деревья
В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвели какао-деревья, сообщили в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T15:34
2023-07-11T15:53
хорошие новости
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвели какао-деревья, сообщили в пресс-службе учреждения."Всемирный день шоколада ознаменовался в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" феерическим цветением какао-деревьев в Викторной оранжерее с тропическими кувшинками. Удивительное явление могут увидеть все посетители", — говорится в заявлении.Отмечается, что сейчас в коллекции сада всего три какао-дерева. Самому зрелому из них более 17 лет. Сотрудники ожидают урожай какао этой осенью. Всемирный день шоколада празднуется 11 июля.
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мгу имени м. в. ломоносова, общество
Хорошие новости, МГУ имени М. В. Ломоносова, Общество
В Ботаническом саду МГУ расцвели какао-деревья

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвели какао-деревья

© Фото : Аптекарский огород МГУ/TelegramКакао-деревья расцвели в Ботаническом саду МГУ во Всемирный день шоколада
Какао-деревья расцвели в Ботаническом саду МГУ во Всемирный день шоколада - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : Аптекарский огород МГУ/Telegram
Какао-деревья расцвели в Ботаническом саду МГУ во Всемирный день шоколада
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвели какао-деревья, сообщили в пресс-службе учреждения.
"Всемирный день шоколада ознаменовался в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" феерическим цветением какао-деревьев в Викторной оранжерее с тропическими кувшинками. Удивительное явление могут увидеть все посетители", — говорится в заявлении.
Отмечается, что сейчас в коллекции сада всего три какао-дерева. Самому зрелому из них более 17 лет. Сотрудники ожидают урожай какао этой осенью.
Всемирный день шоколада празднуется 11 июля.
Хрупкая красота: в Петербурге расцвела сакура
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Множество петербуржцев и гостей столицы в конце апреля и начале мая приходили в Сад дружбы, чтобы сделать фотографии на фоне цветущей сакуры.

Люди фотографируются у цветущей сакуры в Саду дружбы в Санкт-Петербурге

Множество петербуржцев и гостей столицы в конце апреля и начале мая приходили в Сад дружбы, чтобы сделать фотографии на фоне цветущей сакуры.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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1 из 6
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

"Распускается сакура, а это стоит увидеть хотя бы раз в жизни! Атмосферно и мило!"; "Всю жизнь мечтала увидеть сакуру", — делились отдыхающие отзывами в Сети.

Цветение сакуры в Саду дружбы в Санкт-Петербурге

"Распускается сакура, а это стоит увидеть хотя бы раз в жизни! Атмосферно и мило!"; "Всю жизнь мечтала увидеть сакуру", — делились отдыхающие отзывами в Сети.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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2 из 6
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Любование распустившимися цветами популярно не только в Японии, но и, например, в Китае. Да и везде, где появляются эти удивительные деревья, все с удовольствием подхватывают традицию. Считается, что созерцание сакуры умиротворяет и обеспечивает процветание.

Люди фотографируют цветение сакуры в Саду дружбы в Санкт-Петербурге

Любование распустившимися цветами популярно не только в Японии, но и, например, в Китае. Да и везде, где появляются эти удивительные деревья, все с удовольствием подхватывают традицию. Считается, что созерцание сакуры умиротворяет и обеспечивает процветание.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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3 из 6
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Месту, где в Санкт-Петербурге созерцают красоту, уже десять лет. Сад дружбы был открыт в 2003 году как дар Шанхая Северной столице и является уменьшенной копией сада Юй Юань (Сада радости). На территории, помимо "Стены девяти драконов" и "Пагоды дружбы", установлены декоративные скульптуры львов, искусственный водоем с мостиком, беседка, а также детская игровая площадка.

Девушка у цветущей сакуры в Саду дружбы в Санкт-Петербурге

Месту, где в Санкт-Петербурге созерцают красоту, уже десять лет. Сад дружбы был открыт в 2003 году как дар Шанхая Северной столице и является уменьшенной копией сада Юй Юань (Сада радости). На территории, помимо "Стены девяти драконов" и "Пагоды дружбы", установлены декоративные скульптуры львов, искусственный водоем с мостиком, беседка, а также детская игровая площадка.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 6
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Считается, что цветы сакуры символизируют бренность и скоротечность.

Да и любоваться ими можно недолго — примерно семь-десять дней. Но время цветения в разных регионах может не совпадать.

Цветение сакуры в Саду дружбы в Санкт-Петербурге

Считается, что цветы сакуры символизируют бренность и скоротечность.

Да и любоваться ими можно недолго — примерно семь-десять дней. Но время цветения в разных регионах может не совпадать.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
5 из 6
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В Москве, кстати, первая в этом году сакура расцвела еще 19 апреля на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород".

Люди у цветущей сакуры в Саду дружбы в Санкт-Петербурге

В Москве, кстати, первая в этом году сакура расцвела еще 19 апреля на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
6 из 6

Множество петербуржцев и гостей столицы в конце апреля и начале мая приходили в Сад дружбы, чтобы сделать фотографии на фоне цветущей сакуры.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 6

"Распускается сакура, а это стоит увидеть хотя бы раз в жизни! Атмосферно и мило!"; "Всю жизнь мечтала увидеть сакуру", — делились отдыхающие отзывами в Сети.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 6

Любование распустившимися цветами популярно не только в Японии, но и, например, в Китае. Да и везде, где появляются эти удивительные деревья, все с удовольствием подхватывают традицию. Считается, что созерцание сакуры умиротворяет и обеспечивает процветание.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 6

Месту, где в Санкт-Петербурге созерцают красоту, уже десять лет. Сад дружбы был открыт в 2003 году как дар Шанхая Северной столице и является уменьшенной копией сада Юй Юань (Сада радости). На территории, помимо "Стены девяти драконов" и "Пагоды дружбы", установлены декоративные скульптуры львов, искусственный водоем с мостиком, беседка, а также детская игровая площадка.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 6

Считается, что цветы сакуры символизируют бренность и скоротечность.

Да и любоваться ими можно недолго — примерно семь-десять дней. Но время цветения в разных регионах может не совпадать.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
5 из 6

В Москве, кстати, первая в этом году сакура расцвела еще 19 апреля на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
6 из 6
 
Хорошие новостиМГУ имени М. В. ЛомоносоваОбщество
 
 
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