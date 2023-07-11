https://ria.ru/20230711/kakao-1883540247.html

В Ботаническом саду МГУ расцвели какао-деревья

В Ботаническом саду МГУ расцвели какао-деревья - РИА Новости, 11.07.2023

В Ботаническом саду МГУ расцвели какао-деревья

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвели какао-деревья, сообщили в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T15:34

2023-07-11T15:34

2023-07-11T15:53

хорошие новости

мгу имени м. в. ломоносова

общество

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвели какао-деревья, сообщили в пресс-службе учреждения."Всемирный день шоколада ознаменовался в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" феерическим цветением какао-деревьев в Викторной оранжерее с тропическими кувшинками. Удивительное явление могут увидеть все посетители", — говорится в заявлении.Отмечается, что сейчас в коллекции сада всего три какао-дерева. Самому зрелому из них более 17 лет. Сотрудники ожидают урожай какао этой осенью. Всемирный день шоколада празднуется 11 июля.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мгу имени м. в. ломоносова, общество