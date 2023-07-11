В Ботаническом саду МГУ расцвели какао-деревья

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвели какао-деревья
Множество петербуржцев и гостей столицы в конце апреля и начале мая приходили в Сад дружбы, чтобы сделать фотографии на фоне цветущей сакуры.
Множество петербуржцев и гостей столицы в конце апреля и начале мая приходили в Сад дружбы, чтобы сделать фотографии на фоне цветущей сакуры.
"Распускается сакура, а это стоит увидеть хотя бы раз в жизни! Атмосферно и мило!"; "Всю жизнь мечтала увидеть сакуру", — делились отдыхающие отзывами в Сети.
"Распускается сакура, а это стоит увидеть хотя бы раз в жизни! Атмосферно и мило!"; "Всю жизнь мечтала увидеть сакуру", — делились отдыхающие отзывами в Сети.
Любование распустившимися цветами популярно не только в Японии, но и, например, в Китае. Да и везде, где появляются эти удивительные деревья, все с удовольствием подхватывают традицию. Считается, что созерцание сакуры умиротворяет и обеспечивает процветание.
Любование распустившимися цветами популярно не только в Японии, но и, например, в Китае. Да и везде, где появляются эти удивительные деревья, все с удовольствием подхватывают традицию. Считается, что созерцание сакуры умиротворяет и обеспечивает процветание.
Месту, где в Санкт-Петербурге созерцают красоту, уже десять лет. Сад дружбы был открыт в 2003 году как дар Шанхая Северной столице и является уменьшенной копией сада Юй Юань (Сада радости). На территории, помимо "Стены девяти драконов" и "Пагоды дружбы", установлены декоративные скульптуры львов, искусственный водоем с мостиком, беседка, а также детская игровая площадка.
Месту, где в Санкт-Петербурге созерцают красоту, уже десять лет. Сад дружбы был открыт в 2003 году как дар Шанхая Северной столице и является уменьшенной копией сада Юй Юань (Сада радости). На территории, помимо "Стены девяти драконов" и "Пагоды дружбы", установлены декоративные скульптуры львов, искусственный водоем с мостиком, беседка, а также детская игровая площадка.
Считается, что цветы сакуры символизируют бренность и скоротечность.
Да и любоваться ими можно недолго — примерно семь-десять дней. Но время цветения в разных регионах может не совпадать.
Считается, что цветы сакуры символизируют бренность и скоротечность.
Да и любоваться ими можно недолго — примерно семь-десять дней. Но время цветения в разных регионах может не совпадать.
В Москве, кстати, первая в этом году сакура расцвела еще 19 апреля на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород".
В Москве, кстати, первая в этом году сакура расцвела еще 19 апреля на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород".
Множество петербуржцев и гостей столицы в конце апреля и начале мая приходили в Сад дружбы, чтобы сделать фотографии на фоне цветущей сакуры.
"Распускается сакура, а это стоит увидеть хотя бы раз в жизни! Атмосферно и мило!"; "Всю жизнь мечтала увидеть сакуру", — делились отдыхающие отзывами в Сети.
Любование распустившимися цветами популярно не только в Японии, но и, например, в Китае. Да и везде, где появляются эти удивительные деревья, все с удовольствием подхватывают традицию. Считается, что созерцание сакуры умиротворяет и обеспечивает процветание.
Месту, где в Санкт-Петербурге созерцают красоту, уже десять лет. Сад дружбы был открыт в 2003 году как дар Шанхая Северной столице и является уменьшенной копией сада Юй Юань (Сада радости). На территории, помимо "Стены девяти драконов" и "Пагоды дружбы", установлены декоративные скульптуры львов, искусственный водоем с мостиком, беседка, а также детская игровая площадка.
Считается, что цветы сакуры символизируют бренность и скоротечность.
Да и любоваться ими можно недолго — примерно семь-десять дней. Но время цветения в разных регионах может не совпадать.
В Москве, кстати, первая в этом году сакура расцвела еще 19 апреля на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород".