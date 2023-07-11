https://ria.ru/20230711/izhevsk-1883542417.html

Бречалов: ТЭЦ-2 в Ижевске модернизируют к концу 2023 года

Бречалов: ТЭЦ-2 в Ижевске модернизируют к концу 2023 года - РИА Новости, 11.07.2023

Бречалов: ТЭЦ-2 в Ижевске модернизируют к концу 2023 года

Ижевскую ТЭЦ-2 модернизируют к концу 2023 года, чтобы увеличить мощность работы предприятия и подключить к теплоснабжению и горячей воде новые жилые кварталы,... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T15:47

2023-07-11T15:47

2023-07-11T15:47

удмуртская республика

ижевск

александр бречалов

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УФА, 11 июл - РИА Новости. Ижевскую ТЭЦ-2 модернизируют к концу 2023 года, чтобы увеличить мощность работы предприятия и подключить к теплоснабжению и горячей воде новые жилые кварталы, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. "Плюс 30 МВт к мощности, возможность подключить новые жилые кварталы, отказ от использования угля в 2024 году. Таким будет результат модернизации ТЭЦ-2. Сегодня здесь меняют один из энергоблоков: специалисты собирают генератор, котлоагрегат, электрооборудование",- написал глава республики в своём телеграм-канале. По его словам, ТЭЦ-2 "согревает" 400 тысяч ижевчан. Ввод обновленного энергоблока запланирован на конец 2023 года, а до конца 2026 компания "Т Плюс" заменит еще один энергоблок. "На ТЭЦ-2 с гендиректором компании Александром Вилесовым обговорили, что в этом году в Ижевске обновим 35,5 км тепловых сетей, оборудование на 15 ЦТП, 3 котельных, отремонтируем 4 узловых участка магистральных сетей – а это качественное отопление и горячее водоснабжение для 50 тысяч жителей города", - отметил Бречалов, добавив, что за 6 лет концессии с компанией в Ижевске уже обновлено 240 километров теплосетей и 13 котельных, в результате количество повреждений на сетях снизилось в три раза. "С "Т Плюс" мы сотрудничаем не только в сфере ЖКХ – компания помогла нам построить отличную баскетбольную площадку в Сети-парке, благодаря ее поддержке мы в этом году приняли суперфинал школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ", - рассказал глава Удмуртии.

https://ria.ru/20230630/gazifikatsiya-1881438330.html

ижевск

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Артем Смирнов

ижевск, александр бречалов