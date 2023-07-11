Рейтинг@Mail.ru
Бречалов: ТЭЦ-2 в Ижевске модернизируют к концу 2023 года - РИА Новости, 11.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
 
15:47 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/izhevsk-1883542417.html
Бречалов: ТЭЦ-2 в Ижевске модернизируют к концу 2023 года
Бречалов: ТЭЦ-2 в Ижевске модернизируют к концу 2023 года - РИА Новости, 11.07.2023
Бречалов: ТЭЦ-2 в Ижевске модернизируют к концу 2023 года
Ижевскую ТЭЦ-2 модернизируют к концу 2023 года, чтобы увеличить мощность работы предприятия и подключить к теплоснабжению и горячей воде новые жилые кварталы,... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T15:47
2023-07-11T15:47
удмуртская республика
ижевск
александр бречалов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585178045_0:290:2778:1852_1920x0_80_0_0_479ea2bc562199a4062c86e3c2bd8b9d.jpg
УФА, 11 июл - РИА Новости. Ижевскую ТЭЦ-2 модернизируют к концу 2023 года, чтобы увеличить мощность работы предприятия и подключить к теплоснабжению и горячей воде новые жилые кварталы, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. "Плюс 30 МВт к мощности, возможность подключить новые жилые кварталы, отказ от использования угля в 2024 году. Таким будет результат модернизации ТЭЦ-2. Сегодня здесь меняют один из энергоблоков: специалисты собирают генератор, котлоагрегат, электрооборудование",- написал глава республики в своём телеграм-канале. По его словам, ТЭЦ-2 "согревает" 400 тысяч ижевчан. Ввод обновленного энергоблока запланирован на конец 2023 года, а до конца 2026 компания "Т Плюс" заменит еще один энергоблок. "На ТЭЦ-2 с гендиректором компании Александром Вилесовым обговорили, что в этом году в Ижевске обновим 35,5 км тепловых сетей, оборудование на 15 ЦТП, 3 котельных, отремонтируем 4 узловых участка магистральных сетей – а это качественное отопление и горячее водоснабжение для 50 тысяч жителей города", - отметил Бречалов, добавив, что за 6 лет концессии с компанией в Ижевске уже обновлено 240 километров теплосетей и 13 котельных, в результате количество повреждений на сетях снизилось в три раза. "С "Т Плюс" мы сотрудничаем не только в сфере ЖКХ – компания помогла нам построить отличную баскетбольную площадку в Сети-парке, благодаря ее поддержке мы в этом году приняли суперфинал школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ", - рассказал глава Удмуртии.
https://ria.ru/20230630/gazifikatsiya-1881438330.html
ижевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585178045_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a9625455cb728b1dbf00c8881086ac67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ижевск, александр бречалов
Удмуртская Республика, Ижевск, Александр Бречалов

Бречалов: ТЭЦ-2 в Ижевске модернизируют к концу 2023 года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Читать ria.ru в
УФА, 11 июл - РИА Новости. Ижевскую ТЭЦ-2 модернизируют к концу 2023 года, чтобы увеличить мощность работы предприятия и подключить к теплоснабжению и горячей воде новые жилые кварталы, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
"Плюс 30 МВт к мощности, возможность подключить новые жилые кварталы, отказ от использования угля в 2024 году. Таким будет результат модернизации ТЭЦ-2. Сегодня здесь меняют один из энергоблоков: специалисты собирают генератор, котлоагрегат, электрооборудование",- написал глава республики в своём телеграм-канале.
Газораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
В Удмуртии более 500 семей получили субсидии на проведение газа к домам
30 июня, 13:20
По его словам, ТЭЦ-2 "согревает" 400 тысяч ижевчан. Ввод обновленного энергоблока запланирован на конец 2023 года, а до конца 2026 компания "Т Плюс" заменит еще один энергоблок.
"На ТЭЦ-2 с гендиректором компании Александром Вилесовым обговорили, что в этом году в Ижевске обновим 35,5 км тепловых сетей, оборудование на 15 ЦТП, 3 котельных, отремонтируем 4 узловых участка магистральных сетей – а это качественное отопление и горячее водоснабжение для 50 тысяч жителей города", - отметил Бречалов, добавив, что за 6 лет концессии с компанией в Ижевске уже обновлено 240 километров теплосетей и 13 котельных, в результате количество повреждений на сетях снизилось в три раза.
"С "Т Плюс" мы сотрудничаем не только в сфере ЖКХ – компания помогла нам построить отличную баскетбольную площадку в Сети-парке, благодаря ее поддержке мы в этом году приняли суперфинал школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ", - рассказал глава Удмуртии.
 
Удмуртская РеспубликаИжевскАлександр Бречалов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала